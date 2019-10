Ein 27-jähriger Olma-Besucher sagt: «Ich fühle mich zu alt für die Olma» Für Stephen Bosshard aus Muolen hat das Olma-Gelände seinen Reiz verloren. Miguel Lo Bartolo

Stephen Bosshard (27) kommt aus Muolen.Bild: Miguel Lo Bartolo

In den Degustationshallen fühlen sich die Alten wieder jung. Und manchmal fühlen sich die Jungen alt. So geht es zumindest dem 27-jährigen Stephen Bosshard, der den Freitagnachmittag mit seinen Geschäftskollegen in der Halle 5 verbringt.

Sind Sie zum ersten Mal an der Olma?

Stephen Bosshard: Kommt drauf an. Dieses Jahr schon, aber die letzten sieben oder acht Jahre habe ich mich des Öfteren auf dem Olma-Gelände rumgetrieben. Es hat seinen Reiz verloren.

Weil es immer dasselbe ist?

Nein, daran liegt es nicht. Das weiss man ja. Ich wäre aber bei diesem schönen Wetter gerne sonst wo – draussen in der Natur oder beim Wandern. Das mag aus dem Mund eines 27-Jährigen vielleicht etwas komisch klingen, aber ich fühle mich irgendwie zu alt für die Olma.

Trifft man Sie also künftig nicht mehr in den Olma- Hallen?

Doch, doch. Ich werde dieses Jahr vermutlich schon noch ein oder zwei Mal mit Freunden vorbeikommen. Die Olma zieht halt die meisten an, da kann man nur schwer Nein sagen. Es geht ja in erster Linie um das Zusammensein mit Freunden.

Sind Sie in Begleitung hier?

Natürlich, ich bin mit meinen Geschäftskollegen hier. Ich brauchte aber eine Pause vom ganzen Getümmel und bin deshalb alleine nach draussen gekommen. Meine Kollegen sind noch immer in der Degustationshalle 5.

Ich stelle Ihnen abschliessend noch eine Gute-Laune-Frage. Worauf freuen Sie sich am meisten?

Der Jahrmarkt gefällt mir immer gut. Man trifft dort meistens unerwartet viele Freunde und Bekannte. Die Atmosphäre ist grossartig. Meiner Meinung nach lässt sich die Olma durchaus mit einem Open Air vergleichen.