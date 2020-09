Eigentlich hatte er schon Anfang Jahr genug: Der Eggersrieter Gemeindepräsident kündigt schon vor dem Wahltag seinen Rücktritt an Nur wegen der Coronapandemie sei er überhaupt nochmals angetreten, sagt Roger Hochreutener. Gegen die überraschende Konkurrentin Lynn Blattmann würde er nicht mehr in einen zweiten Wahlgang gehen. Und eine volle Amtszeit kommt für ihn nicht mehr in Frage. Johannes Wey 10.09.2020, 05.00 Uhr

Roger Hochreutener steht am 27. September zur Wiederwahl als Eggersrieter Gemeindepräsident. Bild: Michel Canonica (5. November 2015)

Es ist eine Zwickmühle. Einen Rückzieher kann Roger Hochreutener (CVP) nicht mehr machen:

«Mit dem Wahlvorschlag musste ich nicht nur 15 Unterschriften einreichen, sondern auch eine Erklärung, dass ich die Wahl annehmen werde.»

Doch mit der Kandidatur der Gruberin Lynn Blattmann (GLP) hat sich die Ausgangslage für Hochreutener geändert, wie er sagt.

Gemeinderat war schon über Rücktritt informiert

Denn eigentlich hätte Roger Hochreutener am 27. September gar nicht mehr für eine dritte Amtsdauer kandidieren wollen. Er zeigt die Kopie des handgeschriebenen Briefs an seine Ratskollegen, datiert vom Januar dieses Jahres. Darin bittet er sie auch um Diskretion, da er seinen Entschluss an der Bürgerversammlung im März selber verkünden wolle. Nur: Die Bürgerversammlung konnte nicht stattfinden, jedenfalls nicht im März.

Erst am 11. August konnte in der Gemeinde Eggersriet eine Bürgerversammlung stattfinden. Bild: Johannes Wey

Während des Lockdowns war nicht absehbar, ob und wann eine Bürgerversammlung und ein Wahlkampf um die Nachfolge Hochreuteners möglich wäre. Darum habe er sich vom Gemeinderat überzeugen lassen, sich nochmals zur Wahl zu stellen.

«Wenn ich gewusst hätte, dass es zu einer Kampfwahl kommt, hätte ich mich nicht darauf eingelassen.»

Kein Klingenkreuzen mit der Gegenkandidatin

Eine Einladung zu einem Podiumsgespräch mit Lynn Blattmann hat er unbeantwortet gelassen – sie sei erst vor wenigen Tagen in den Ring gestiegen und habe nicht das Prozedere zu einer offiziellen Kandidatur durchlaufen. Deshalb sehe er sich auch nicht verpflichtet, sich auf einen Wahlkampf einzulassen. Wenn es zu einem zweiten Wahlgang kommt, werde er nicht mehr antreten.

Lynn Blattmann (GLP) tritt als wilde Kandidatin gegen Roger Hochreutener an. Bild: Ralph Ribi (26. August 2020)

Mit dem Gemeinderat über Rücktritt einigen

So oder so hätte er keine ganze Amtsdauer mehr absolviert, sagt der 59-Jährige. Seit dem Rücktritt als Geschäftsführer des Trägervereins Integrationsprojekte St.Gallen (TISG) sei er «teilpensioniert», sein Pensum als Gemeindepräsident beträgt 40 Prozent.

Dreimal Gemeindepräsident Der diplomierte Vormundschafts- und Sozialhilfefachmann Roger Hochreutener ist seit 2013 Gemeindepräsident von Eggersriet. Davor übte er das gleiche Amt 13 Jahre lang in Tübach und sieben in Lichtensteig aus. Ab 2000 war er Geschäftsführer der Vereinigung der Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten (VSGP) und in dieser Funktion für die Koordination des Asyl- und Flüchtlingswesens der St.Galler Gemeinden zuständig. Später übernahm er im Zuge einer Reorganisation dieselbe Funktion beim Trägerverein Integrationsprojekte St.Gallen (TISG), bis er Ende des vergangenen Jahres zurücktrat. Trotzdem brachte ihn der Posten dieses Jahr in die Schlagzeilen, als bekannt wurde, dass in der Landegg, auf der Grenze zwischen Eggersriet und dem ausserrhodischen Lutzenberg, auf das heutige Asylzentrum ein Internat für minderjährige Flüchtlinge folgen soll. Dieser Alleingang trug ihm den Zorn der Nachbargemeinde und der Ausserrhoder Behörden ein. (jw)

Wie lange Hochreutener bei einer Wiederwahl im Amt bleiben würde, ist offen. Er müsste sich mit dem Gemeinderat einigen, schliesslich müsse dieser zu einem Rücktrittsgesuch seinen Segen geben.

Die Einheitsgemeinde, die erst im Dezember 2019 aktuell geworden ist, gehe auf das kommende Jahr hin bereits in Betrieb. Den Bau des neuen Schulhauses oder den Beschluss eines neuen Betriebs- und Gestaltungskonzepts für die Staatsstrasse werde er jedenfalls nicht mehr als Gemeindepräsident erleben. «Langweilig wäre es mir ohne das Amt bestimmt nicht», sagt Hochreutener.

Schon 2016 mit dem Rücktritt kokettiert

Mit einem Rücktritt kokettiert hat Hochreutener, dem das Sanieren laut eigenem Bekunden eher liegt als das Konsolidieren, schon früher. «Mein Auftrag ist erfüllt», sagte er an der Bürgerversammlung 2016, nachdem die Gemeindefinanzen nach einer Rosskur wieder im Lot und die Strukturen reformiert waren. Dabei sei er durchaus auch dem einen oder anderen auf die Füsse getreten. Weil er aber den Eindruck hatte, dass die Bürgerinnen und Bürger den eingeschlagenen Weg noch einige Jahre weiterverfolgen wollten, kandidierte er wieder.

Auch in Lichtensteig trat er nach zwei Amtszeiten nicht mehr zur Wiederwahl an. Damals sagte er in einem Interview, dass nach der Sanierung die Konsolidierung komme, die Ruhe brauche.

«Und da bin ich wohl nicht der richtige Typ.»