Ehemaliger Chef des «Alhambra» will Grossstadtflair nach St.Gallen bringen In der neuen Soho-Bar gibt es Cocktails, Champagner und Zigarren zu Livemusik. Rafael Hug 08.01.2020, 14.51 Uhr

Zurück von der Weltreise: Najib Shimou in seiner Soho-Bar. Bild: Rafael Hug

Die hohen Räume sind in Dämmerlicht getaucht. Die Einrichtung ist rustikal aber elegant. Die Gäste sollen sich an einen Grossstadt-Club erinnern, wenn sie neue Soho-Bar in St.Gallen betreten.