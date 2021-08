Eggersriet «Wir haben wegen Covid kein zweitklassiges Programm»: Dieses Wochenende pilgern wieder zahlreiche Festivalliebhaber ans «Sur Le Lac» Nach einem Jahr Zwangspause findet an diesem Freitag und Samstag wieder das «Sur Le Lac» statt. Auf der Eggersrieter Höhe gibt's neben spannenden Bands auch Falafel aus Ribelmais. Wegen Corona muss das Gelände zudem das erste Mal abgesperrt werden. Das soll dem Charme des Festivals aber keinen Abbruch tun. Perrine Woodtli 13.08.2021, 05.00 Uhr

Zwischen zehn und 20 Personen waren seit Montag jeweils täglich mit dem Aufbau beschäftigt. Bild: Michel Canonica (12. August 2021)

Kuhgebimmel, grüne Wiesen, eine fast kitschige Aussicht auf den Bodensee – und mittendrin ein Zeltdorf. Hier, hoch über Eggersriet, wird seit Montag fleissig gearbeitet. Denn an diesem Freitag und Samstag findet wieder das «Sur Le Lac» statt. Nachdem das Festival 2020 coronabedingt ausfiel, strömen an diesem Wochenende wieder zahlreiche Festivalliebhaberinnen und Festivalliebhaber auf die Eggersrieter Höhe.

Dort brennt am Donnerstag bereits am Morgen die Sonne herunter. «Wir hatten bisher totales Wetterglück», sagt OK-Mitglied Nina Seyfried und ergänzt lachend: «Am ersten Aufbautag haben wir uns alle gleich zuerst einmal verbrannt.»

Gelände muss zum ersten Mal abgesperrt werden

Johannes Rickli, OK-Mitglied und Programmverantwortlicher. Bild: Michel Canonica

Ein Tag vor Festivalbeginn sieht das Gelände auf den ersten Blick so gut wie fertig aus. Die Bühne sowie zahlreiche Zelte und Holzhäuschen stehen bereit. Die «Sur Le Lac»-Fahne weht im Wind. «Der Eindruck täuscht», sagt Johannes Rickli, ebenfalls OK-Mitglied. Es gebe noch reichlich zu tun. In den vergangenen Tagen habe man jeweils bis etwa 23 Uhr gearbeitet. «Heute wird's bestimmt später.»

Unter anderem müsse die Lichtanlage noch installiert werden. Im Verlaufe des Tages trudeln die Standbetreiberinnen und Standbetreiber ein, um ihre Essens- und Getränkestände einzurichten. Das Gelände muss zudem noch mit Gittern abgesperrt werden – eine Premiere in der 14-jährigen Geschichte des Festivals. Normalerweise ist das Gelände offen. «Aufgrund der Zertifikatskontrolle geht das dieses Jahr aber nicht», sagt Nina Seyfried.

Am Donnerstagmorgen gibt's auf dem Gelände noch einiges zu tun. Bild: Michel Canonica (12. August 2021)

Sich mit einem kühlen Bier auf den Hügel oberhalb des Geländes setzen und den Ausblick geniessen: Das gehört am «Sur Le Lac» einfach dazu. Das ist den Festivalmacherinnen und Festivalmachern bewusst. Dieses Erlebnis soll deshalb auch in diesem Jahr trotz Gitter möglich sein.

Nina Seyfried, OK-Mitglied und Produktionsverantwortliche. Bild: Michel Canonica

«Wir zäunen das Gelände so ein, dass die Besucherinnen und Besucher trotzdem ein Stück den Hügel hinauf können», sagt Nina Seyfried. Die Gitter in Richtung See seien zudem extra etwas tiefer, sodass die Aussicht nicht versperrt werde. Man habe versucht, einen guten Mittelweg zu finden. Johannes Rickli betont:

«Es soll ja nicht wie in einem Gefängnis sein.»

Arbeiten bei schönstem Wetter auf der Eggersrieter Höhe. Bild: Michel Canonica (12. August 2021)

Kein zweitklassiges, sondern einfach ein anderes Programm

Trotz der aufwendigen Vorbereitungen überwiegt die Vorfreude und die Motivation. Denn nicht nur Besucherinnen und Besucher sind hungrig auf Festivals, sondern auch die Veranstalter. Und hungrig sind viele vor allem auf Livemusik. 14 Bands werden am «Sur Le Lac» auftreten. Auf dem Programm stehen unter anderem die Bands Quinzequinze aus Frankreich sowie Ester Poly und The Harbs aus der Schweiz.

Eigentlich hätten zudem die Bands PVA, Sorry und Wu-Lu – alle aus London – nach Eggersriet reisen sollen. Grund für die Absagen sind die britischen Reisebestimmungen. Zudem gab es auch eine coronabedingte Absage der Schweizer Band Batbait. «Die Besucherinnen und Besucher haben Verständnis für die Absagen gezeigt», sagt Nina Seyfried.

«Natürlich waren einige auch enttäuscht. Waren wir ja auch.»

Am diesjährigen «Sur Le Lac» spielen sowohl Schweizer als auch ausländische Bands. Bild: Michel Canonica (12. August 2021)

Dafür freue man sich jetzt umso mehr auf die neuen Bands, die man verpflichten konnte. Neu auf dem Programm stehen Deliluh aus Kanada, Ammar 808 aus Tunesien sowie Freizeittechnologie of Switzerland und Odd Beholder aus der Schweiz. Er spreche nicht gerne von Ersatzbands, sagt Johannes Rickli.

«Ein blödes Wort. Denn die neuen Acts sind weder ein Ersatz noch ist es nun ein zweitklassiges Programm.»

Es sei einfach ein anderes Programm. Und von diesem ist er überzeugt. «Wir sehen diese Situation auch als Chance. Diese hat aufgezeigt, wie divers die Musikszene in der Schweiz und gerade auch in Frankreich ist.» Oft sei man sehr auf England fixiert. Rickli freut es zudem, dass auf dem Programm auch einige Künstlerinnen und Künstler mit lokalem Bezug stehen. Unter anderem Manuel Stahlberger und Bit-Tuner, Augenwasser und Pyrit.

Er freue sich unter anderem besonders auf die Schweizer Künstlerin Mara – «und allgemein auf alle unerwarteten Momente». Zum ersten Mal gibt's zudem mehrere DJ-Konzerte zwischen den Konzerten.

Falafel aus Ribelmais

Wer schon einmal am «Sur Le Lac» war, weiss, dass dort nicht nur die Musik geschätzt wird, sondern auch das Essen. Auch dieses Jahr gibt es unter anderem wieder das Teezelt und einen Grill, bei dem sowohl Würste und Burger als auch vegetarische und vegane Alternativen angeboten werden.

Weiter gibt es einen Tacostand und ein Falafel-Hüsli. An Letzterem wird wie auch sonst am «Sur Le Lac» auf Regionalität gesetzt. Da Kichererbsen, aus denen Falafel traditionell bestehen, nicht wirklich regional sind, gibt es am «Sur Le Lac» deshalb Falafel aus Ribelmais.

Das Falafel-Hüsli. Bild: Michel Canonica (12. August 2021)

Bereits ab 14 Uhr gibt's Musik von Zahnfleisch

Während vieles gleich bleibt, ist einiges aber auch neu am diesjährigen «Sur Le Lac». So öffnet das Gelände am Freitag beispielsweise bereits um 12 Uhr statt erst am Abend. Es lohne sich, schon früh zu kommen, sagt Nina Seyfried. Ab 14 Uhr wird die Band Zahnfleisch aus Vevey die Eggersrieter Höhe ganze zwei Stunden lang beschallen. «Sie sind sehr improvisations- und experimentierfreudig, weshalb ich mich schon darauf freue.»

Neu ist in diesem Jahr auch das Covid-Testcenter im Gemeindesaal Eggersriet, in dem sich die Besucherinnen und Besucher jeweils von 11 bis 18 Uhr testen lassen können. Denn ans Festival geht's nur mit einem Covid-Zertifikat. Wer wegen einer Corona-Erkrankung nicht ans «Sur Le Lac» kann, erhält gegen Vorweisen eines gültigen PCR-Tests sein Ticket zurückerstattet. «Das hat für uns mit Anstand zu tun», sagt Rickli. Nina Seyfried nickt:

«Die Situation ist nach wie vor unberechenbar. Da finden wir das nur fair.»

Am Freitag und Samstag werden sich hier zahlreiche Besucherinnen und Besucher tummeln. Bild: Michel Canonica (12. August 2021)

Nur noch wenige Tickets übrig

Apropos Tickets: Nachdem die insgesamt 1300 Tickets bei den ersten vier Vorverkäufen innert weniger Stunden ausverkauft waren, hat das OK Anfang Monat erneut 400 Tickets aufgeschaltet. Dabei handelte es sich um sogenannte Risikotickets. Die Idee dahinter: Sollte es coronabedingt erneut zu Einschränkungen kommen, fallen jene 400 Tickets wieder weg. Dieses Risiko ist inzwischen verschwunden.

Von den Tickets seien noch ein paar übrig, sagt Johannes Rickli. Aufgrund der grossen Nachfrage wurden einige Zweitagespässe in Samstagstickets umgewandelt.