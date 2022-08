Eggersriet Metal und Techno aus Tunesien, eine zweite Bühne und Lángos: Dieses Wochenende findet das «Sur Le Lac» zum 15. Mal statt Dieses Wochenende ist es wieder so weit und Hunderte Musikfans pilgern ans «Sur Le Lac». Seit Samstag entsteht auf der Eggersrieter Höhe ein kleines, aber feines Zeltdorf. Das Festival bietet auch in diesem Jahr spannende Bands, leckeres Essen und eine Aussicht auf den Bodensee. Perrine Woodtli Jetzt kommentieren 10.08.2022, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Arbeiten mit Blick auf den See: Die Vorbereitungen für das 15. «Sur Le Lac» sind in vollem Gange. Bild: Belinda Schmid (10. August 2022)

Auf der Bühne wird fleissig gehämmert und geschraubt. Ein paar Meter weiter werkeln zwei Männer an einer Bar. Holzbretter werden derweil von A nach B getragen. Ein paar Kühe liegen auf der Wiese nebenan und beobachten das Treiben auf der Eggersrieter Höhe. Hier entsteht seit Samstag wieder ein schmuckes Zeltdorf, besser bekannt als «Sur Le Lac».

Das Wetter meint es gut mit den Helferinnen und Helfern. Am blauen Himmel ist nicht eine Wolke zu sehen, es riecht nach Sonnencreme auf dem Festivalgelände. Während draussen gewerkt wird, sitzen Lorena Vellone und Nina Seyfried von der Festivalleitung im grossen Zelt hinter der Bühne und beugen sich über einen Laptop. Grosse, bunte Sofas nehmen eine Ecke des Zelts ein. Hier, im Backstage, werden sich ab Freitag wieder verschiedene Musikerinnen und Musiker aus der ganzen Welt treffen.

Rund 15 Helferinnen und Helfer stehen jeden Tag im Einsatz. Bild: Belinda Schmid (10. August 2022)

Mehr Aufbautage, weniger Stress

Die Vorfreude aufs «Sur Le Lac» sei wie jedes Jahr riesig, sind sich Lorena Vellone und Nina Seyfried einig. «Wir liegen perfekt im Zeitplan», sagt Vellone, die verantwortlich für die Kommunikation ist. Dieses Jahr begann der Aufbau bereits zwei Tage früher als sonst. «So ist es für uns alle einfach weniger stressig», begründet Vellone. Seyfried, die Teil der Programmgruppe ist, nickt zustimmend:

«Unser Ziel ist es, dass wir am Donnerstagabend fertig sind und am Freitag nur noch Feinarbeiten anstehen.»

Dass alles so gut vorwärtsgeht, sei auch der guten Planung der Infrastrukturgruppe zu verdanken. Und: «Wir sind mittlerweile gut eingespielt», sagt Seyfried. Das «Sur Le Lac» findet in diesem Jahr bereits zum 15. Mal statt. Ein Rundgang über das Gelände zeigt: Das meiste steht schon. «Jetzt geht es vor allem ans Einrichten und Dekorieren», sagt Vellone. «Heute wird hier nochmals viel passieren.»

Bis am Donnerstagabend soll alles fertig sein. Bild: Belinda Schmid (10. August 2022)

Ein Überbleibsel aus der Coronazeit

Wie schon im vergangenen Jahr ist das Festivalgelände wieder eingezäunt. 2021 waren die Gitter aufgrund der Zertifikatskontrolle erstmals nötig. «Wir haben gemerkt, dass die Gitter nicht stören. Sie sind ja durchsichtig und wir haben das Gelände grosszügig abgesteckt», sagt Seyfried. Die Gitter hätten durchaus einen positiven Effekt: Anders als früher würden sich die Festivalbesucherinnen und -besucher nicht mehr so stark auf der Wiese verteilen, sondern mehr zusammenbleiben. Vellone sagt:

«Wer aber den Hügel hinauf will, um die Aussicht zu geniessen, darf das natürlich weiterhin.»

Mit der Eingrenzung des Geländes sei die Planungssicherheit zudem grösser. «So wissen wir genau, für wie viele Personen wir Kapazitäten haben, was auch für die Planung der Gastrogruppe wichtig ist.»

Für viele gehört es am «Sur Le Lac» dazu, die Aussicht oben auf dem Hügel zu geniessen. Bild: Michel Canonica (14. August 2021)

Um die 15 Helferinnen und Helfer sind derzeit jeden Tag auf der Eggersrieter Höhe im Einsatz. Insgesamt wird das «Sur Le Lac» von rund 250 Helferinnen und Helfern gestemmt. «Alle auf diesem Platz arbeiten freiwillig», betont Seyfried. «Es ist schön, dass so viele Leute ihre Zeit hierfür hergeben.» Vellone ergänzt:

«Einige nehmen Ferien, andere kommen nach dem Feierabend rauf, um zu helfen. Wir sind eine grosse Familie.»

Nebst vielen langjährigen Helferinnen und Helfern seien dieses Jahr auch viele neue Gesichter dazugestossen.

Garage-Rock aus Zürich und eine Festivaldelegation aus Tunesien

Zufrieden ist die Festivalleitung nicht nur mit dem Team und dem Aufbau, sondern auch mit dem Programm. 18 Acts werden am Freitag und Samstag am «Sur Le Lac» auftreten. Dabei ist alles, was die verschiedenen musikalischen Herzen begehren: Pop, Punk, Rock, Indie, Soul, Elektro, Hip-Hop.

Acht Schweizer Bands stehen auf dem Line-up – unter anderem Pet Owner, Sirens Of Lesbos, Galsh, Pamplona Grup, One Sentence. Supervisor sowie das St.Galler Duo Elio Ricca. Ebenfalls auftreten wird die Garage-Rock-Band Batbait aus Zürich. Gebucht wurden die vier Frauen eigentlich schon für 2020. Corona machte dem Ganzen aber 2020 und 2021 einen Strich durch die Rechnung. Nun habe es dieses Jahr doch noch geklappt, freut sich Seyfried.

Kommen diesen Freitag nun endlich ans «Sur Le Lac»: Batbait. Bild: pd

Am «Sur Le Lac» sind dieses Jahr aber auch wieder zahlreiche internationale Musikerinnen und Musiker zu Gast. Gleich fünf Acts reisen aus Grossbritannien an: KEG, Goat Girl, Sorry, The Umlauts und Mandy, Indiana. Weiter auf dem Programm stehen Warm Graves aus Deutschland, Baby's Berserk aus der Niederlande und Geese aus den USA.

Auch zwei Bands aus Tunesien konnte man verpflichten: die One-Man-Metal-Band Caged Bastard und die Techno-Gruppe Demolition Unit. Die «Sur Le Lac»-Festivalleitung plant einen Austausch mit dem tunesischen Sailing-Stones-Festival. So werden dieses Wochenende nicht nur zwei Gruppen aus dem nordafrikanischen Land nach Eggersriet kommen, sondern auch eine kleine Delegation des Sailing-Stones-Festivals.

18 Acts stehen auf dem diesjährigen Line-up. Bild: Belinda Schmid (10. August 2022)

Zweite Bühne für intimere Konzerte

Bands aus dem Ausland zu holen, war in diesem Jahr teilweise nicht ganz so einfach, wie Seyfried verrät. «Aufgrund der chaotischen Situation an manchen Flughäfen hatten einige Bedenken, mit dem Flugzeug zu reisen», sagt sie. Man habe sich teilweise umorganisieren müssen. «Wir fanden aber überall eine Lösung. Eine Band reise nun beispielsweise mit dem Zug an, was zwar länger dauert, dafür aber aus ökologischer Sicht vertretbarer ist. Wir sind guter Dinge, dass nun alles wie geplant klappt», sagt sie und klopft mit der Hand ein paar Mal auf den Holztisch vor ihr.

Auf wen freuen sich die beiden speziell? Vellone und Seyfried überlegen. «Das ist so schwierig», sagt Vellone. «Einfach auf alles.» Seyfried nickt:

«Wir haben viele spannende Bands. Auch viele neue, die noch nie in der Schweiz gespielt haben.»

Fast neu ist diesem Jahr auch die zweite Bühne Le Chapiteau, die sich in einem Zelt gegenüber der Hauptbühne La Scène befindet. Bereits 2019 gab es die zweite Bühne, nun wolle man diese wieder einführen, sagt Seyfried. «Einige Bands eignen sich besser für einen intimeren Rahmen. Im Zelt herrscht eine andere Stimmung», begründet sie die zweite Bühne. Beispielsweise Barrio Colette aus Genf passe dieses Jahr perfekt.

Zeltdorf auf der grünen Wiese. Bild: Belinda Schmid (10. August 2022)

Ein eigener Festivaldrink

Am Festival gibt's aber nicht nur etwas für die Ohren, sondern auch vieles für den Magen. Die Besucherinnen und Besucher können sich an fünf Getränke- und drei Essensständen verköstigen. Zum ersten Mal werden Lángos, eine ungarische Spezialität, aufgetischt. Ebenfalls zum ersten Mal gibt es einen Signature-Drink vom «Sur Le Lac», verrät Vellone.

Wer davon kosten möchte, hat nach wie vor die Möglichkeit dazu. Etwa 80 Zwei-Tages-Tickets sowie einige Freitags- und Samstagstickets sind noch erhältlich. Sie seien sehr zufrieden mit dem Vorverkauf und zuversichtlich, dass die restlichen Tickets noch wegkommen, sagt Vellone. Insgesamt gibt es 700 Freitags-, 800 Samstags- und 700 Zwei-Tagespässe. Wie schon im vergangenen Jahr beginnt das «Sur Le Lac» am Freitag bereits um 12 Uhr. Ab dann ist auf der Eggersrieter Höhe wieder Livemusik statt Kuhgebimmel angesagt.

www.surlelacfest.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen