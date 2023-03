Schulhausneubau in Eggersriet-Grub: Die Schule bleibt im Dorf

Bürgerversammlung Die Eggersrieter Schule bleibt im Dorf: 355 Bürgerinnen und Bürger stimmten über den Standort für das neue Schulhaus ab Soll das neue Schulhaus in Eggersriet im Dorf oder ausserhalb gebaut werden? An der Bürgerversammlung im Gruberhof hatten Bürgerinnen und Bürger die Wahl. Zudem treten eine Gemeinderätin und ein Gemeinderat zurück - er teilte an der Versammlung gegen Gemeindepräsident Roger Hochreutener aus. Melissa Müller Jetzt kommentieren 28.03.2023, 00.22 Uhr

Im Gruberhof sind am Montag die Würfel gefallen - zugunsten eines Schulstandorts im Zentrum von Eggersriet. Bild: Melissa Müller

Der Gruberhof ist bis auf den letzten Platz besetzt: 355 Stimmberechtigte aus Eggersriet-Grub haben am Montag an der Bürgerversammlung teilgenommen. Diesmal geht es um die Abstimmung über den Standort des neuen Schulhauses, das in Eggersriet für über 40 Millionen Franken gebaut werden soll. Projekt Dorf oder Projekt Heimat? Die Frage nach dem Standort spaltet das Dorf seit Jahren. Die einen wünschen sich, dass die Schule im Dorf bleibt, beim bisherigen Standort neben der Kirche. Die anderen wollen am Dorfrand beim Gebiet Heimat neben Pfadiheim und Tennisplatz neu bauen; das Land gehört der Gemeinde.

156 Bürgerinnen und Bürger stimmen an der Versammlung für den Standort Heimat neben dem Pfadiheim, 191 votieren für den Standort im Dorf. Somit steht fest: Das Schulhaus bleibt in Eggersriet im Dorf. 355 Stimmberechtigte nehmen an der Abstimmung teil. Somit gewinnt das Projekt «Lin».

Lehrerinnen und Lehrer hätten es sich anders gewünscht

Manche Lehrerinnen und Lehrer zeigten sich hinterher wenig glücklich mit diesem Entscheid – ein Schulhaus im Gebiet Heimat hätte ihrer Meinung nach mehr Entwicklungsmöglichkeiten geboten. Auch ein roter Sportplatz wäre dort möglich gewesen, meint ein Lehrer. «Schade, dass der Abstimmung keine grössere Diskussion über die beiden Bauprojekte vorangegangen war», bedauert er. Der Standort im Dorf habe den Nachteil, dass die Kinder während der Bauzeit in einem Provisorium beschult werden müssen - und dass Vereine in dieser Zeit die Turnhalle nicht mehr benützen können. Wenn alles nach Plan läuft, können die Eggersrieter Schülerinnen und Schüler 2027 in die neue Anlage im Dorf einziehen.

Der Gruberhof war bis auf den letzten Platz besetzt. Bild: Melissa Müller

Zwei Rücktritte und eine explosive Abschiedsrede

Zwei Gemeinderäte treten zurück: Bernhard Egger und Cornelia Rossel. «Gemeindepräsident Roger Hochreutener entscheidet viel im Alleingang», sagt Bernhard Egger in seiner Begründung. Geschäfte, die der Gemeindepräsident allein entscheide, würden nicht protokolliert und seien für die Geschäftsprüfungskommission nicht überprüfbar. «Ich kann meine Verantwortung als Gemeinderat nur tragen, wenn ich mitentscheiden kann», sagt der Ingenieur, der bis Ende Juni im Amt bleibt. «Dies ist ein demokratisches Land, das sollten wir schützen.» Gemeinderätin Cornelia, die am Kinderspital arbeitet, tritt hingegen aus beruflichen Gründen Ende Jahr zurück - und hofft, dass eine Frau in ihre Fussstapfen tritt.

«Es tut mir leid, wenn du von mir enttäuscht bist. Ich bin von dir nicht enttäuscht», sagt Hochreutener zu Bernhard Egger. «Du bist ein sensationeller Gemeinderat. Ich dachte, du könntest der nächste Gemeindepräsident werden.»

Das Budget schloss mit einem Gewinn von 1,158 Millionen Franken. Es wurde samt einer Senkung des Steuerfusses um 5 Prozent auf 120 Prozent einstimmig genehmigt.

