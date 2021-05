Eggersriet «Früher hatte man nicht viel – und doch kam etwas Feines raus»: Eine 14-jährige Schülerin verfasst ein Kochbuch mit Rezepten aus der Kriegszeit Die Schülerin Ramona Tobler möchte alte Rezepte vor dem Vergessen retten. Altersheimbewohnerinnen in Eggersriet haben ihr verraten, wie man Kutteln und Kalbskopf zubereitet. Daraus ist ein Kochbuch entstanden. Hier verrät sie ein Lieblingsrezept, von dem ihre Familie begeistert war. Melissa Müller 11.05.2021, 17.00 Uhr

Ramona Tobler bereitet mit dem Passevite Kartoffelstock zu. Sie kocht mit frischen Zutaten. Nur ganz selten gibt's bei Familie Tobler mal eine Büchse Ravioli, wenn es schnell gehen muss.

Bild: Arthur Gamsa

Die meisten Mitschülerinnen und Mitschüler von Ramona Tobler wissen nicht, was Kutteln sind. Das Gericht ist von den meisten Speisekarten verschwunden. «Das sind die Eingeweide von Rindern», sagt die 14-Jährige, die ein Kochbuch über solche gutbürgerlichen Speisen verfasst hat. «Früher ass man das ganze Tier, auch das Gehirn und die Zunge.» Stücke, die heutzutage weggeworfen werden, weil sich die Leute davor ekeln. Auch bei Ramona lösen sie Befremden aus. Kutteln und Kalbskopf würde sie nicht essen, «Rindszunge schon eher mal probieren».

Die Biesttorte ist keine biestige Angelegenheit

Die Schülerin versucht, Spezialitäten aus Grossmutters Küche vor dem Vergessen zu retten. In ihrem Kochbuch mit dem Titel «Alte Rezepte», das sie für ein Schulprojekt geschrieben hat, ist nebst Kalbskopf, Fleischvögeln und Apfelspätzli auch eine «Biesttorte» zu finden. «Die erste Milch einer Kuh nach dem Abkalben nennt sich Biestmilch», klärt Ramona auf. Diese sei besonders vitaminreich.

Auf dem Buchumschlag, der mit einer Holzstruktur verziert ist, prangt ein Hackfleischkuchen – Ramonas Lieblingsgericht.

Ramona Toblers Kochbuch: Eine Sammlung von Rezepten, die teilweise aus der Kriegszeit stammen. Bild: Arthur Gamsa

Um Rezepte zu sammeln, veröffentlichte Ramona ein Inserat mit einem Aufruf im Eggersrieter Gemeindeblatt. Daraufhin meldeten sich mehrere ältere Frauen. Hildegard Dietrich, die einstige Wirtin des «Steinigen Tischs» in Eggersriet, gab ebenso ihre Rezepte zum Besten wie Verwandte von Ramona und Altersheimbewohnerinnen. Auch zwei alte Kochbücher konnte das Mädchen ergattern. «Alles in alter Schrift, was mir das Lesen nicht gerade einfach machte.»

Hunger in der Schweiz

In ihrem Kochbuch schreibt Ramona: «In der Zeit ab 1945 kochte man fast nur mit einheimischen Zutaten.» Importwaren waren rar und teuer. «Während des Zweiten Weltkriegs hungerten auch in der Schweiz Menschen.» Entsprechend sorgsam ging man mit Nahrungsmitteln um und verzehrte, was der Gemüsegarten hergab. Brotreste wurden zu Käseschnitten oder Fotzelschnitten verarbeitet, weggeworfen wurde nichts. Obschon Fleisch in jenen entbehrungsreichen Jahren in den meisten Haushalten Mangelware war, ist das Kochbuch

fleischlastig geraten.

Schon als Kind kochen gelernt

Da ihre Eltern, die eine Schreinerei betreiben, manchmal bis spätnachts arbeiten, hat Ramona schon früh für sich und den kleinen Bruder gekocht, etwa Ghackets mit Hörnli. Die Rezepte von anno dazumal seien einfacher und würden oft nur mit wenigen Zutaten wie Milch, Butter, Käse oder Mehl zubereitet. Ramona sagt:

«Früher hatte man eben nicht viel. Und doch kam meistens etwas Feines raus.»

Zum Beispiel Älplertatsch: Man mischt 500 Gramm Mehl, etwas Salz, zwei Deziliter Rahm und zwei Deziliter Wasser zu einem Teig, lässt ihn eine Stunde ruhen, erhitzt Olivenöl und brät den Teig an – fertig ist der Älplertatsch.

Über ein Jahr lang hat Ramona am Buch gearbeitet, Rezepte ausprobiert und ihre Kochkünste verfeinert – wovon die ganze Familie profitierte. Mutter Claudia Tobler schwärmt von den währschaften Rindsplätzli im Saft, die ihre Tochter servierte, und sagt:

«Wir sind keine Vegetarierfamilie.»

Hingegen sind sie eine eingefleischte Schützenfamilie. Beide Eltern und alle drei Kinder schiessen im Schützenverein. Vitrinen voller Auszeichnungen, Medaillen und Zinnbechern zieren Stube und Flur. In Ramonas Zimmer hängt eine Schiessscheibe in Form einer Sonne, die von Schusslöchern übersät ist – ein Geschenk von Gotte und Götti zu ihrer Geburt. «Sie bedeutet mir viel und ist das Erste, was ich mitnehmen werde, wenn ich ausziehe», sagt die Jungschützin, die wöchentlich trainiert. «Es ist eine Sportart wie jede andere auch. Das Gewehr ist mein Sportgerät.» Es sei doch praktisch, wenn die jungen Männer schon schiessen können, bevor sie ins Militär gehen. Auf die Jagd würde Ramona hingegen nicht gehen. «Ich schiesse nur auf Tafeln, nicht auf Lebewesen.»

Lehrstelle in Eggersriet gefunden

Nun hofft die Sekschülerin, die auch Ministrantin ist und Kornett spielt, auf eine gute Note für ihr Kochbuch. Im Sommer beginnt sie ihre Lehre. Nicht als Köchin, obwohl sie im «Bären» im Ausserrhodischen Grub in der Küche geschnuppert hat. «Kochen ist harte Arbeit», sagt die Jugendliche, die auch als Elektrikerin und auf dem Bau geschnuppert hat. Jetzt steht fest: Sie macht ihre Lehre auf der Gemeinde Eggersriet.

Rezept für Rindsplätzli im Saft:

«Rindsplätzli im Saft git gueti Luune und Chraft» 1 EL Öl

4 Rindsplätzli

Salz, Pfeffer, Paprika, Majoran und Thymian

2 Karotten, 1 Lauch

2 Zwiebeln

Senf

3 dl Rotwein

3 dl Bouillon

1 EL Tomatenpüree

Zubereitung

Plätzli mit Senf einreiben und mit Gewürzen und Kräutern würzen.

Plätzli mit Senf einreiben und mit Gewürzen und Kräutern würzen. Zwiebeln, Rüebli und Lauch in Scheiben schneiden.

Fleisch kurz beidseitig in Öl anbraten und herausnehmen. Im Bratensatz das Gemüse andünsten.

Tomatenpüree kurz mit andünsten.

Mit Bouillon und Rotwein ablöschen.

Das Fleisch wieder in die Pfanne geben und unter das Gemüse schieben, so dass es mit Flüssigkeit bedeckt ist. Zugedeckt auf kleinem Feuer eine Stunde bis eineinhalb Stunden schmoren lassen und geniessen.