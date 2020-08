Eggersriet entscheidet über seine Panoramastrasse – und spekuliert auf ein Corona-Konjunkturprogramm

(jw) An der Bürgerversammlung kommenden Montag stimmen die Eggersrieterinnen und Eggersrieter auch über eine neue Gemeindeordnung ab. Diese wird nötig im Hinblick auf die Einheitsgemeinde, die auf das kommende Jahr hin eingeführt wird. Ausserdem steht die Sanierung des Familienzentrums an der Spitzestrasse für 560'000 Franken zur Abstimmung. Hierfür hatten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger bereits im März 180'000 Franken gesprochen, als sie als Ersatz für die Bürgerversammlung vom März an die Urne gerufen worden waren. Doch durch den Lockdown hätten sich Verzögerungen ergeben, in Zuge derer «sinnvollerweise direkt alle Sanierungsetappen zusammengeführt» werden sollen. Weiter will der Gemeinderat Kredite für die Sanierung des Falkenwegs und der zweiten Etappe der Benslistrasse einholen.