Tier-Scooter kommen nun auch nach Gaiserwald

Moblilität Die E-Flitzer kommen nach Gaiserwald: Ende nächster Woche startet in der Gemeinde Gaiserwald der Versuchsbetrieb für die Trottinetts von Tier Auch Gaiserwald testet bald die E-Trottinette von Tier. Aufgrund der Erfahrungen aus dem Versuchsbetrieb will der Gemeinderat bis im Herbst entscheiden, ob man sich definitiv an der Ausschreibung beteiligen werde. Michel Burtscher 24.06.2022, 18.04 Uhr

TIER scooters (Trottinetts) aufgereiht in einem markierten Bereich. Bild: Patrick B. Kraemer/KEYSTONE

Die Stadt St.Gallen hat sie schon länger, nach und nach kommen nun auch andere Gemeinden auf den Geschmack. Die Rede ist von den E-Trottinetts der deutschen Firma Tier. St.Gallen hat das Selbstverleihsystem 2020 eingeführt, dort stehen inzwischen rund 350 E-Trottinette und 200 E-Bikes zur Verfügung. Seit vergangenem September testet auch Gossau die Flitzer. Dort bietet Tier rund 40 E-Scooter und zwölf E-Bikes an. Auch die Gemeinden Wittenbach und Berg setzen seit kurzem auf die E-Trottinetts.

Nun springt die Gemeinde Gaiserwald auf den Zug auf. Die E-Trottinetts werden gemäss Mitteilung schon heute oft an der Grenze zwischen der Stadt St.Gallen und der Gemeinde Gaiserwald – beispielsweise bei der Bushaltestelle Cinedome in Abtwil oder der Spiseggbrücke in St.Josefen – abgestellt. Der volle Funktionsumfang der Flitzer sei indes auf das Gebiet der Stadt St.Gallen begrenzt.

Die E-Trottinetts sind nicht unumstritten

Die Dienstleistung von Tier entspreche einem Bedürfnis der Bevölkerung, schreibt die Gemeinde weiter. Man sehe in den E-Trottinetts insbesondere für die «Feinerschliessung» der Quartiere ab den Haltestellen des öffentlichen Verkehrs einen Nutzen. Die Bewilligung für die Stadt St.Gallen laufe Ende Jahr aus.

.«Im Hinblick auf die Neuausschreibung des E-Trottinett-Verleihs haben sich die Stadt St.Gallen und die umliegenden Gemeinden im Grundsatz darauf geeinigt, eine gemeinsame Ausschreibung für die nächste Zeitperiode ab dem Jahr 2023 durchzuführen.»

Der Versuchsbetrieb werde nun auf die Gemeinde Gaiserwald ausgeweitet. Gestartet wird damit laut Gemeindepräsident Boris Tschirky Ende nächster Woche.

Gemeinde will wissen, ob Angebot genutzt wird

Boris Tschirky, Gemeindepräsident von Gaiserwald. Bild: Tobias Garcia

Die E-Trottinetts sind nicht unumstritten. Immer wieder wird kritisiert, dass sie einfach irgendwo abgestellt werden. Tschirky betont, man habe mögliche negative Auswirkungen im Gemeinderat besprochen. «Tier ist bemüht, dass die Flitzer nicht einfach auf dem Trottoir herumstehen.

Aufgrund der Erfahrungen aus dem Versuchsbetrieb will der Gemeinderat bis im Herbst entscheiden, ob man sich definitiv an der Ausschreibung beteiligen werde.

«Wir wollen wissen, ob das Angebot überhaupt genutzt wird und wo», sagt Tschirky. Die Rechte und Pflichten von Tier sind gemäss Mitteilung in einer detaillierten Bewilligung für den Versuchsbetrieb geregelt. Der Service sei für die Gemeinde während des Versuchsbetriebs kostenlos – und auch nachher, falls es soweit kommt.