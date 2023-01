Nach Einbruch der Passagierzahlen will People's durchstarten

Durchstarten Vom Einbruch auf der Wien-Linie noch nicht erholt: Der People's-CEO hofft 2023 auf wachsende Passagierzahlen Bei den Linienflügen nach Wien erreicht People's die Passagierzahlen von vor Corona (2019) noch nicht. Der Charterbereich hingegen wächst kontinuierlich. Auch deshalb, weil allein der Veranstalter Rhomberg Reisen für dieses Jahr 110 Charterflüge plant. In den kommenden fünf Jahren stehen für den Flugplatz in Altenrhein Investitionen in Millionenhöhe an. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 05.01.2023, 05.00 Uhr

People’s-CEO Thomas Krutzler hofft, bei den Wien-Flügen wieder die Passagierzahlen von vor Corona zu erreichen. Bild: Ralph Ribi

Die Luftfahrtbranche wurde besonders schwer von der Coronapandemie getroffen. Dies zeigte sich in den Passagierzahlen, die weltweit massiv zurückgegangen sind. Laut Eurocontrol, die Europäische Organisation zur Sicherung der Luftfahrt, hat der Flugverkehr in Europa inzwischen wieder fast die Hälfte des üblichen Niveaus erreicht. Flüge ab und in Richtung der Schweiz haben Auslastungen im Vergleich zu vor Corona von 60 bis 70 Prozent.

Wie haben die Coronarestriktionen den Flugverkehr ab Altenrhein beeinflusst und wie sieht die wirtschaftliche Erholung heute aus? «Wir waren von der Coronapandemie ebenso stark betroffen wie die internationale Luftfahrt allgemein. Wir hatten Passagiereinbrüche von bis zu 80 Prozent, insbesondere auf unserer Stammstrecke nach Wien. Mittlerweile sind wir auf einem Niveau, das zirka die Hälfte vom Volumen vor Corona hat. Dazu muss man aber sagen, dass wir seit Ende 2019 nur noch mit einer Maschine fliegen und das Angebot reduziert haben», sagt People’s-CEO Thomas Krutzler.

Der Charterbereich holt Schritt für Schritt auf

«Im Charterbereich sind wir sehr zufrieden, dieser Bereich hat sich schon 2021 gut erholt», so der CEO. Das Geschäftsjahr 2022 sei für People's grundsätzlich sehr gut verlaufen. «Die Vorteile vom Airport Altenrhein haben gerade mit der Coronapandemie noch mehr Gewicht bekommen – wenig Menschen, kurze Wege, stressfrei und komfortabel, so kann man es zusammenfassen.» Teilt man den Kuchen auf, so sind die Bereiche Linien/Business und Charter bei People's aktuell zwei gleich grosse Stücke. Eine Steigerung dürfte laut Krutzler im Laufe des Jahres eher bei den Wien-Flügen stattfinden, weil People's dort noch relativ weit hinter dem Niveau von vor Corona sei, allerdings hole der Charterbereich sowohl umsatz- als auch passagiermässig Schritt für Schritt auf.

Airport generiert direkt und indirekt gegen 500 Arbeitsplätze

Flughafengegner winken bei diesem Vergleich zwar ab und reden von wenig aussagekräftigen Zahlen, doch berücksichtigt man die Fluglinie (20 Frauen und Männer), den Airport (135) sowie die Zulieferer und Dienstleister, so generiert der Airport in Altenrhein direkt und indirekt gegen 500 Arbeitsplätze. Beim Blick auf das Flugplatzgelände fällt der neue Parkplatz in der Nähe des Terminals auf. Laut Thomas Krutzler ist das ein vom Bazl verfügter Eins-zu-eins-Ersatz für den Parkplatz zwischen Anrist- und Dornierstrasse, der zwar toleriert wurde, aber nicht genehmigt war. Anfang Mai, mit Beginn der Sommercharter, werde der neue Parkplatz in Betrieb genommen.

Wie sehen die grundsätzlichen Wachstumspläne der People’s Air Group aus? «In erster Linie wollen wir uns aus der Pandemiekrise heraus wieder stabilisieren. In den kommenden fünf Jahren müssen wir sehr grosse Infrastrukturinvestitionen tätigen. Ein wesentlicher Teil davon ist die komplette Sanierung der Piste und der Beleuchtung, was 2024 geplant ist. Ausserdem läuft ein Umweltprojekt, wir erneuern sämtliche Regenwasserkanäle. Zusammen mit den laufenden Investitionen in das Linienflugzeug reden wir von einem substanziellen Millionenbetrag. Bezüglich eines Wachstums streben wir keine räumliche Erweiterung an, aber eine Zunahme des Passagiervolumens.»

Zeitraum zwischen Buchung und Abflug ist kürzer geworden

Neben High Life Reisen bietet auch der Reiseveranstalter Rhomberg Reisen Abflüge ab dem Airport in Altenrhein an. Der Embraer 170-Jet von People's bringt Feriengäste in Richtung Mittelmeer. Ziele sind Kalabrien, Menorca, Kefalonia, Lefkas und Korsika.

Laut Marco Wohlfahrt von Rhomberg Reisen ist die Lust, zu verreisen, noch grösser als vor der Pandemie. «Während der Pandemie haben wir gemerkt, wie es ist, wenn man nicht ins Ausland reisen darf, umso mehr schätzen es die Leute, weil es jetzt wieder möglich ist.» Verändert habe sich auch das Buchungsverhalten, der Zeitraum zwischen Buchung und Abflug sei kürzer geworden. «Allerdings können wir jetzt einen Trend in die andere Richtung erkennen. Vergangenes Jahr haben viele nicht mehr das Hotel bekommen, das sie gerne gehabt hätten, daher wird jetzt doch wieder früher gebucht.»

Reisen zu Dumpingpreisen sind passé

Jeder, der Reiseaffin sei, schätze das Umfeld des kleinen Airports und die kurzen Wege, vom Parkplatz bis zum Flugzeug seien es nur knapp 200 Meter, sagt Marco Wohlfahrt, auf die Vorzüge von Altenrhein angesprochen. Die Preise für Flugreisen haben sich je nach Strecke vervielfacht. Wird das Verreisen mit dem Flugzeug bald nur noch für privilegierte Menschen möglich sein? «Reisen zu absoluten Dumpingpreisen, wie vor Corona, wird es vermutlich nicht mehr geben. Reisen wird teurer, so wie alles andere in unserem Leben, allerdings spielen sich die Preiserhöhungen, etwa bei unseren Pauschalangeboten, im Bereich der normalen Inflation ab, also weniger als zehn Prozent. Dies ist hauptsächlich auf die gestiegenen Energiekosten zurückzuführen», so Marco Wohlfahrt.

People's-CEO Thomas Krutzler (rechts) und Reisefachmann Marco Wohlfahrt im Embraer 170-Jet von People's. Bild: Ralph Ribi

Das Einzugsgebiet des Flugplatzes St.Gallen-Altenrhein umfasst die Ostschweiz, den Kanton Graubünden, Vorarlberg und Liechtenstein. Oft ist zu hören, Altenrhein sei eigentlich ein «österreichischer» Flugplatz, der hauptsächlich von Vorarlberger Kundschaft benutzt werde. «Stimmt nicht», sagt Marco Wohlfahrt, das Ganze ist ausgeglichen, 50 Prozent der Passagiere kommen aus der Schweiz, 50 Prozent aus Österreich.

Was tut sein Unternehmen für den Umweltschutz? «Wir sind in der Pflicht, dieses Thema aufzugreifen. Wir bieten selbstverständlich eine CO 2 -Kompensation an, Fluggäste wählen dabei die Zusatzleistung ‹Klimaneutrales Fliegen›.» Wie viele der Passagiere wählen den freiwilligen Beitrag für den Klimaschutz? «Zu Beginn war das kaum erwähnenswert, mittlerweile haben wir da hohe Steigerungsraten. Auch den Kundinnen und Kunden ist der Umweltschutz etwas wert.» Was ist sein favorisiertes Reiseziel? «Korsika», sagt der Reisefachmann, «weil es verhältnismässig unberührt ist und es dort kein Massentourismus gibt. Ausserdem schätze ich die Abwechslung, vom Meer bis zum 2700 Meter hohen Berg ist alles vorhanden.»

