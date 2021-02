Durchgangsverkehr in St.Gallen «Kein grosses Lärmproblem»: Der Stadtrat will an der Demutstrasse nicht aktiv werden und stösst damit Anwohner und Interpellanten vor den Kopf Ein Grüner und eine SPlerin stören sich am Pendlerverkehr auf der Demutstrasse in St.Georgen und fordern verkehrsberuhigende Massnahmen. Doch der Stadtrat erklärt den Mehrverkehr mit einer vorübergehenden Baustelle an der Teufener Strasse und sieht an der Demutstrasse einzig eine neue Messstelle für die Verkehrszählung vor. Christina Weder 16.02.2021, 12.30 Uhr

Anwohnerinnen und Anwohner stören sich am Durchgangsverkehr auf der Demutstrasse. Bild: Tobias Garcia

Andreas Hobi, Stadtparlamentarier Grüne, Fraktionspräsident Grüne/Junge Grüne Bild: PD

Marlene Bodenmann, SP-Stadtparlamentarierin Bild: PD



Ein beachtlicher Teil der Autopendler aus dem Appenzellerland fährt übers Tal der Demut in den Osten der Stadt und zurück. Das stellen die beiden Stadtparlamentarier Andreas Hobi (Grüne) und Marlene Bodenmann (SP) in einer Interpellation mit dem Titel «Zu viel Pendlerverkehr durchs Tal der Demut» fest, die von 22 Mitgliedern des Stadtparlaments unterzeichnet wurde. An der Demutstrasse seien viele Familien mit Kindern und ältere Personen zu Hause. Doch die Wohnqualität leide unter Lärm- und Abgasemissionen. Quartierintern sei gar von einer «Südspange» die Rede. Hobi und Bodenmann wollen vom Stadtrat wissen, was er in Anbetracht der sich zuspitzenden Verkehrssituation im Tal der Demut zu tun gedenke.