Marcel Hetzel aus Abtwil betreibt mit Goodair Duftmarketing

Duftmarketing Für das Kantonsspital St.Gallen, V-Zug oder Audi: Ein Abtwiler designt Düfte für Unternehmen Duftmarketing ist ein Trend in der Werbebranche. Dabei mischt die Abtwiler Goodair mit: Sie baut Duftgeräte und entwickelt Düfte für verschiedene Unternehmen und Branchen. Rita Bolt Jetzt kommentieren 23.12.2021, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Abtwiler Marcel Hetzel arbeitet seit rund 20 Jahren mit Düften. Bild: PD

«Wo Menschen zusammenkommen, soll eine gute Atmosphäre herrschen», sagt Marcel Hetzel. Er hat eine gute Nase für «Ambienting»; ein Wort, das er selber kreiert hat. Hetzel ist Duftspezialist, kreiert Raumdüfte für Firmen, Marken und Private. Was so einfach klingt, ist oft ein wochenlanger, manchmal gar monatelanger Prozess. Denn so unterschiedlich die Branchen sind, so unterschiedlich sind die Düfte.

Marcel Hetzel nennt ein Beispiel: Seine Unternehmung, die Goodair in Abtwil, «beduftet» nebst allen anderen Grossspitälern auch die Notfallaufnahme im Kantonsspital St.Gallen. «In erster Linie geht es darum, schlechte Gerüche zu neutralisieren», erklärt er. Niemand wolle Angstschweiss in der Luft «spüren». Deshalb würden im Notfallbereich sechs Geräte den Geruch von frischen Grapefruits einspeisen; das vermittle Frische und Freundlichkeit. «Der Geruch ist nicht aufdringlich, er ist fein», erklärt der Geschäftsführer.

Mittels Düften kommunizieren

Das Ziel sei es, über Düfte zu kommunizieren. Goodair begleitet Unternehmen auf diesem Weg, sagt Hetzel. «Duftkreationen sind eine Herausforderung, denn der Geruchssinn ist eng mit Emotionen verknüpft.» Wie soll es in einem Alters- und Pflegeheim riechen, in dem Bewohnerinnen und Bewohner, Mitarbeitende und Gäste Zeit zusammen verbringen? «Schlechte Gerüche können ein Grund für oder gegen einen Besuch in einem Alters- und Pflegeheim sein», sagt der Abtwiler. In solchen Institutionen sei unter anderen der Einsatz von Lavendel eine gute Entscheidung.

Firmeneigene und Marken-Düfte sind in den vergangenen Jahren immer bedeutender geworden. Von einem Hype will Hetzel noch nicht sprechen. Duftmarketing sei aber ein ernst zu nehmender Trend in der Werbebranche. «Düfte sind heute ein Teil der Unternehmenskommunikation.»

In einem Schuhgeschäft, in dem es nach Fussschweiss stinkt, fühlt sich die Kundin oder der Kunde nicht wohl. Im Blumenladen sollte der frische Duft von Rosen und Veilchen in der Luft liegen, in der Bäckerei jener von frischem Brot. Angenehme Düfte und Gerüche seien verkaufsfördernd.

«Wenn wir uns wohlfühlen, bleiben wir länger und geben nachweislich mehr Geld aus.»

V-Zug riecht «wie ein Sonnenaufgang»

Düfte haben auch einen Wiedererkennungseffekt: Die Marke V-Zug riecht auf der ganzen Welt nach Orange, Bergamotte und Limette. «Wie ein Sonnenaufgang in den Schweizer Bergen», beschreibt Marcel Hetzel «seinen» Duft für V-Zug. Derzeit tüfteln seine Parfumeurin Brigitte Witschi und er an einem Duft für die Automarke Audi. Wie gehen sie vor? Hetzel erklärt: «Audi steht für Sportlichkeit, für Geschwindigkeit und für Technik. Es entsteht ein Bild im Kopf. Und zu diesem Bild werden die Essenzen gemischt und es entsteht ein Duft.» Dieser werde von den Marketingexperten getestet – bis er passe.

Hetzel hat auch für die Raiffeisenbank einen Duft kreiert. «Ich durfte das Raiffeisen-Image in einen Duft übersetzen», sagt der Abtwiler. Und wie riechen die Bank und das Geld? «Zitronig, erdig und elegant.» Das Duftrezept bleibt hingegen ein Geheimnis. Kein Geheimnis ist, dass sich gemäss Raiffeisenbank die Aufenthaltsdauer der Kunden in der Bank seit der «Beduftung» um 25 Prozent verlängert hat.

Der neueste Duft in der Standardkollektion von Goodair nennt sich «Wall Street»: Bergamotte, Orange sowie der Duft von Hölzern. Derzeit werde an einem Duft mit dem Arbeitstitel «Chalet» gearbeitet. «Und schon hat man ein Bild vor sich», erklärt Hetzel. Der im Moment beliebteste Duft ist aber «Breeze»: Grapefruit, Jasminblüte, Lorbeer, Eichenmoos, Guajakholz und Patchouli.

Düfte können ein Gefühl der Sicherheit vermitteln

Marcel Hetzel hat keine besondere Gabe, aber eine gut trainierte Nase, wie er sagt. Er beschäftigt sich seit 20 Jahren mit Duftessenzen. Im Sitzungszimmer in Abtwil liegen verschiedene Düfte in der Luft. An der Wand stehen zwei Regale mit vielen kleinen Fläschchen: Parfumöle, die gemischt werden können.

Düfte werden auch im Sicherheitsbereich eingesetzt. Verschiedene Versuche zeigen laut Hetzel, dass sich Menschen in «bedufteten» Räumen sicherer fühlen. Die SBB «bedufteten» beispielsweise einen Waggon zur Hälfte und fragten die Kunden, in welchem Teil sie sich wohler fühlten. Das Ergebnis: Die Mehrheit fühlte sich in der Hälfte mit dem Duft sicherer.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen