Parlament vertagt Debatte über Ladenöffnungszeiten in St.Gallen

Stadtparlament St.Gallen Dem Stadtparlament fehlen Informationen: Diskussion über Initiaitve zu Ladenöffnungszeiten vertagt Das St.Galler Stadtparlament hat über die vom Stadtrat beschlossene Ausweitung der Ladenöffnungszeiten debattiert. Am Ende befand die Legislative aber doch nicht über die Volksinitiative «Kein Sonntagsverkauf in St.Gallen». Vorher müssen rechtliche Fragen geklärt werden, befand eine Mehrheit. Julia Nehmiz 24.08.2021, 22.14 Uhr

Ob Läden in der St.Galler Innenstadt auch sonntags öffnen dürfen, wird spätestens im November im Stadtparlament diskutiert. Bild: Benjamin Manser

Der Showdown wurde vertagt. Die Diskussion, ob in der Altstadt und in Teilen der westlichen Innenstadt verlängerte Ladenöffnungszeiten gelten und ob die Geschäfte damit auch sonntags geöffnet haben dürfen, wurde vom Stadtparlament am Dienstag vertagt. Es wies die Vorlage zur Initiative gegen längere Ladenöffnungszeiten mit 42 Ja und 14 Nein an die Geschäftsprüfungskommission (GPK) zurück.