St.Gallen: Angebliche Hausbesetzung an der Wassergasse

Dubiose Aktion Rätselraten um angebliche Hausbesetzung an der Wassergasse in St.Gallen: Polizei findet niemanden in der Liegenschaft vor In der Nacht auf Dienstag ist in St.Gallen angeblich ein leerstehendes Haus besetzt worden. Man setze damit ein «Zeichen gegen die Verdrängung von Freiräumen und bezahlbarem Wohnraum», so die Hinterleute. Die Stadtpolizei konnte bei einem Augenschein dann allerdings bloss Transparente feststellen.

Die «autonome Immobilienverwaltung» besetzt angeblich das Haus an der Wassergasse – als Zeichen gegen Immobilienspekulation und die Verdrängung von kulturpolitischen Freiräumen. Bild: Sandro Büchler (St.Gallen, 27. Dezember 2022)

«Heute haben wir das Haus an der Wassergasse 47 in St.Gallen besetzt!» Das schreibt eine Organisation namens «autonome Immobilienverwaltung» am Dienstag in einer Medienmitteilung. Das leerstehende Gebäude werde momentan noch von der Immobilienfirma Videre AG verwaltet und demnächst der Aufwertung dieses Stadtteils «in die Hände fallen», wie es im Communiqué heisst. Bei der Liegenschaft handelt es sich um das 1906 erbaute «Haus zum Auto», in welchem sich um 1920 die erste Autogarage der Stadt St.Gallen befand.

Widerstand gegen Aufwertung in der Stadt

Bis vor einigen Jahren habe sich das alte Rümpeltum als ein autonomer, politisch-kultureller Raum etwas oberhalb der Wassergasse befunden, was den Ort mit Leben und Vielfalt gefüllt habe, wie die Besetzerinnen und Besetzer in ihrer Mitteilung schreiben. Auch dieser Ort sei ihnen genommen worden, um Eigentums- und Mietwohnungen zu bauen.

Mit der Besetzung an der Wassergasse will die «autonome Immobilienverwaltung» gemäss der Mitteilung ein «Zeichen gegen Immobilienspekulation und die Verdrängung von kulturpolitischen Freiräumen» setzen. Gleichzeitig wollen sie Alternativen zu Wohnformen und Freiräumen aufzeigen und sich gegen die Aufwertung in der Stadt wehren.

Bild: Sandro Büchler (St.Gallen, 27. Dezember 2022)

«An den Rand gedrängt»

Eine pulsierende Stadt bestehe aus Diversität, doch nach Meinung der Besetzerinnen und Besetzer richtet die Stadt ihre Standortförderung nach finanziellem Profit aus. Es würden jedoch multikulturelle Communitys, Alternativen und die Arbeiterinnen- und Arbeiterklassen immer noch hier leben und sich weigern, noch weiter an den Rand gedrängt zu werden.

Abschliessend heisst es im Communiqué: «Lasst uns unsere Städte neu gestalten – bunt und autonom, denn wir haben den Raum, unsere Utopien zu verwirklichen und selbstorganisierte Räume zu schaffen.»

Stadtpolizei kann ohne Anzeige des Eigentümers nicht eingreifen

Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen. Bild: PD

Die Stadtpolizei St.Gallen hatte laut Mediensprecher Dionys Widmer am Dienstagmittag Kenntnis von der möglichen Besetzung. Sie habe versucht, den Eigentümer der Liegenschaft an der Wassergasse zu erreichen, um ihn über die mögliche Besetzung zu informieren. Da zurzeit keine strafrechtlichen Tatbestände wie beispielsweise eine Sachbeschädigung oder eine unerlaubte Besetzung des öffentlichen Raums vorliegen, könne die Polizei nicht einschreiten. Würde eine Anzeige vorliegen, würde man gemäss Widmer zuallererst das Gespräch mit den Besetzern suchen und versuchen, die Angelegenheit auf diese Weise zu klären.

Im Lauf des Dienstagnachmittags teilte die St.Galler Stadtpolizei dann mit, dass die Eigentümerschaft mit der Polizei das Haus betreten habe. Dabei wurden keine Personen, dafür aber Transparente festgestellt, wie es im Communiqué heisst.

«Aktuell ist nicht klar, wer diese angebracht hat und ob es zu Sachschaden gekommen ist.»

Da es sich bei Hausfriedensbruch um ein Antragsdelikt handelt, obliegt es gemäss der Polizei der Eigentümerschaft, ob sie rechtliche Schritte einleiten will. Solange keine Anzeige vorliege, werde die Polizei nicht aktiv. (pd/evw/dwa)

