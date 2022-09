Energiemangel: So will der St.Galler Stadtrat Energie sparen

Drohende Energiemangellage St.Galler Stadtrat beschliesst: Heizungen in städtischen Gebäuden runter, Weihnachtsbeleuchtung aus – mit einer Ausnahme Der St.Galler Stadtrat hat mit Blick auf eine mögliche Energiemangellage verschiedene Massnahmen zur Reduktion des Energieverbrauchs in der städtischen Verwaltung und im öffentlichen Raum beschlossen. Auf die Weihnachtsbeleuchtung «AllerStern» in der St.Galler Altstadt will die Stadt nicht verzichten. 22.09.2022, 15.22 Uhr

Das St.Galler Rathaus: Ab Oktober sollen auch hier die Raumtemperaturen auf maximal 20 Grad reduziert werden. Bild: Urs Jaudas

Die Raumtemperaturen müssen runter. Was gestern bereits der Kanton St.Gallen kommunizierte, gibt nun auch die Stadt St.Gallen bekannt. Zunächst hält die Stadt in einer Medienmitteilung fest, dass die Strom- und Gasversorgung in der Stadt St.Gallen sichergestellt sei. Doch sei eine Gas- und Strommangellage für den kommenden Winter nicht auszuschliessen, sofern es nicht gelingen würde, den Energieverbrauch zu reduzieren.

Unter Berücksichtigung der Empfehlungen des Städteverbandes und der Energiedirektorenkonferenz, der Massnahmen des Kantons St.Gallen und der Vorschläge der Vereinigung St.Galler Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten habe der Stadtrat Massnahmen zur Reduktion des Energieverbrauchs der städtischen Verwaltung beschlossen. Ferner wolle die Stadt Mitarbeitende und die Bevölkerung mit geeigneten Mitteln sensibilisieren. So sollen etwas die Mieterinnen und Mieter von städtischen Liegenschaften auf die Thematik aufmerksam gemacht und auf Energiesparmöglichkeiten hingewiesen werden.

Die Raumtemperatur in Verwaltungs- und Schulgebäuden werde auf 20 Grad reduziert, heisst es in der Mitteilung. Berechnet wird, dass das Energiesparpotenzial dieser Massnahme in der Stadt St.Gallen 430’000 kWh im Winterhalbjahr betragen würde. Dies entspreche dem Jahresverbrauch von 112 Vierpersonenhaushalten. Weiter solle in Turnhallen und Sportzentren die Innentemperatur auf 16 Grad gesenkt werden, womit weitere 40’000 kWh eingespart werden sollen.

Weihnachtsbeleuchtung in der Altstadt soll zu Verzicht andernorts beitragen

Weitere Massnahmen zur Reduktion des Energieverbrauchs von Sportanlagen und Schwimmbädern würden in Abstimmung mit der Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer Sportämter getroffen. Im Bereich Öffentlicher Verkehr übernimmt die Stadt St.Gallen die Branchenempfehlung des Verbands öffentlicher Verkehr. Konkret senken die VBSG die Temperatur im Fahrgastraum von 22 auf 18 Grad Celsius. Die Fassadenbeleuchtungen von öffentlichen und historischen Gebäuden würden abgeschaltet, die Beleuchtung in Verwaltungs- und Schulgebäuden verringert.

Ausgewählt agiert die Stadt bezüglich der Weihnachtsbeleuchtung. In Schulen, Sport- und Freizeitanlagen sowie in Verwaltungsgebäuden wird auf diese verzichtet. Demgegenüber hat der Stadtrat entschieden, die Weihnachtsbeleuchtung «AllerStern» in der Altstadt in Betrieb zu nehmen. Der Stadtrat möchte mit der beliebten und sehr energieeffizienten Weihnachtsbeleuchtung ein Zeichen setzen, dass die pandemiegeplagte Bevölkerung trotz vielfältiger Einschränkungen eine besinnliche Weihnachtszeit erleben darf, heisst es in der Mitteilung. Der Stadtrat verbinde seinen Entscheid mit der Erwartung, dass möglichst auf private elektrische Weihnachtsdekoration verzichtet wird, und dass das städtische Gewerbe im Gegenzug auf die Beleuchtung der Schaufenster ausserhalb der Öffnungszeiten der Geschäfte verzichte.

Beitrag zu einer besinnlichen Weihnachtszeit und zugleich Ausdruck einer Erwartungshaltung: Das städtische Gewerbe soll auf Weihnachtsbeleuchtung ausserhalb der Öffnungszeit verzichten. Bild: Urs Bucher

Die Stadt sensibilisiert, auch des Null-Ziels wegen

Die getroffenen Massnahmen treten Anfang Oktober in Kraft. Von ihnen verspricht sich die Stadt neben effektiven Einsparungen beim Energieverbrauch auch Sensibilisierung. Die Einsparungen im Energieverbrauch tragen auch dazu bei, hebt der Stadtrat hervor, das von der Stadtsanktgaller Bevölkerung beschlossene und in der Gemeindeordnung festgehaltene Null-Ziel zu erreichen.

Schliesslich hat der Stadtrat gemäss der Mitteilung entschieden, der Energiesparallianz beizutreten. Diese vereint Organisationen, welche die Bemühungen für die Versorgungssicherheit im Winter unterstützen, indem sie freiwillig Massnahmen ergreifen, um Energie effizienter und sparsamer zu nutzen. (pd/ok)