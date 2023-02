Kantonspolizei SG: Drogenschmuggler mit 100 Fingerlingen im Darm

Am Montag unterzog die Kantonspolizei St.Gallen einen jüngeren Mann im Krontal einer Personenkontrolle. Der Verdacht der Polizei, der 31-Jährige hätte Drogen in seinem Körper versteckt, konnte bestätigt werden. Der in Italien wohnhafte Nigerianer befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

15.02.2023, 11.27 Uhr