Kantonspolizei SG: Drogenschmuggler mit 100 Fingerlingen im Darm

Bodypacker in St.Gallen festgenommen: Mann versteckte Drogen im Wert von über 30'000 Franken in seinem Körper

Am Montag unterzog die Kantonspolizei St.Gallen einen jüngeren Mann im Krontal einer Personenkontrolle. Der Verdacht der Polizei, der 31-Jährige hätte Drogen in seinem Körper versteckt, konnte bestätigt werden. Der in Italien wohnhafte Nigerianer befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.