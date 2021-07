St.Gallen ist nicht mehr Koks-Hauptstadt der Schweiz

Drogen «Kokain ist gesellschaftlich akzeptiert und bezahlbarer geworden»: Trotzdem wurde 2020 in St.Gallen weniger vom weissen Pulver konsumiert Der Rückgang beim Kokainkonsum in der Stadt sei kein Grund zum Feiern, sagt die Suchtexpertin. Weshalb sie sich über den Lockdown gefreut hat und wie die Kantonspolizei gegen den Kokainhandel vorgeht. Sandro Büchler 09.07.2021, 05.00 Uhr

St.Gallen ist den Titel als Koks-Hauptstadt der Schweiz los. Zürich ist wieder an St.Gallen vorbeigezogen. Im europäischen Vergleich wird in St.Gallen aber immer noch am viertmeisten Kokain konsumiert – hinter Antwerpen, Zürich und Amsterdam. Bild: Keystone

«Nirgends im Land wird so viel gekokst wie in St.Gallen.» Die Schlagzeile liess vergangenes Jahr aufhorchen. Im Jahr 2019 wurde in St.Gallen mehr Kokain konsumiert als in Zürich, Basel oder Genf. Europaweit lag St.Gallen gar an dritter Stelle: Nur in Antwerpen und Amsterdam wurde noch mehr gekokst. St.Gallen wurde als Koks-Hauptstadt der Schweiz bezeichnet, als «Sankt Koks» verlacht.

2020 ist Zürich jedoch punkto Kokainkonsum wieder an St.Gallen vorbeigezogen. Das zeigen die Analysen der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht, die jedes Jahr das Abwasser in rund 80 Städten auf Rückstände von Kokain und anderen Drogen untersucht.

St.Gallen liegt im europäischen Vergleich mit 691 Milligramm pro 1000 Einwohner und Tag neu auf Platz 4. Noch mehr Kokain wird in Antwerpen, Zürich und Amsterdam konsumiert. Bern liegt in der europäischen Kokainhitparade auf Platz 6, Genf auf Platz 9. In Basel wurden 2020 keine Proben gemacht.

Die St.Galler Proben in der Abwasserreinigungsanlage Hofen in Wittenbach wurden, wie Wissenschafter João Matias von der in Lissabon ansässigen Drogenbeobachtungsstelle auf Anfrage des «Tagblatts» schreibt, vom 1. bis am 7. April 2020 gesammelt – also mitten im ersten Corona-Lockdown.

Die Suchtexpertin sagt: «Jede Zeit hat ihre Droge»

Regine Rust, Geschäftsleiterin der Stiftung Suchthilfe.

Bild: Michel Canonica (15. April 2020)

Über die Zahlen freut sich Regine Rust, Geschäftsleiterin der Stiftung Suchthilfe. «Solch reine Daten werden wir vermutlich nie wieder bekommen», sagt sie. Denn im Untersuchungszeitraum seien alle Clubs geschlossen, viele im Homeoffice gewesen und die Pendlerströme zum Erliegen gekommen.

«Die Zahlen zeigen also, wie viel Kokain die Stadtsanktgallerinnen und -sanktgaller effektiv konsumieren.»

Aber die Zahlen beunruhigen die Suchtexpertin auch: Denn im Vergleich zu 2012 sei die Zahl der Kokainkonsumierenden massiv gestiegen, habe sich in St.Gallen gar verdreifacht – während in Zürich lediglich eine Verdoppelung zu verzeichnen gewesen sei. «Das fällt extrem auf», sagt Rust. Zwar sei 2020 etwas weniger konsumiert worden, doch europaweit stagniere St.Gallen auf einem sehr hohen Niveau. «Und man kann nicht sagen, weil die Clubs zu waren, wurde gar nicht mehr konsumiert. Das ist ja das Interessante.»

Rust hat zwei Erklärungen für die Entwicklung: Die Droge sei zum einen bezahlbarer geworden. 100 Franken oder weniger für ein Gramm Kokain, das könnten sich viele leisten.

«Das ist ein Betrag, den man in der Schweiz ausgeben kann.»

Die Kaufkraft sei vorhanden, so die Geschäftsleiterin. Auch im grenznahen, wirtschaftlich prosperierenden Österreich wird ähnlich viel gekokst wie in St.Gallen, wie eine im Februar 2020 erhobene Abwasseranalyse in Vorarlberg ergeben hat.

Der zweite Grund: Kokain habe eine breitere gesellschaftliche Akzeptanz gefunden.

«Die Scheu vor der Substanz ist verloren gegangen.»

Zudem passe die Droge zum Zeitgeist, zur aktuell dominierenden Leistungsgesellschaft. Kokain sei eine Art Dopingmittel, sagt die Suchtexpertin. Das Schlafbedürfnis verringere sich und die subjektive Leistungsfähigkeit sei erhöht. «Kokain ist ein absoluter Ego-Booster. Die Konsumenten fühlen sich sehr stark, unverwundbar. Das Selbstbewusstsein steigert sich enorm mit dem Konsum. Man hat dann das Gefühl, man könne die Welt aus den Angeln heben.»

In der ersten Krawallnacht Ende März konsumierten einige Jugendliche erst Kokain, dann zogen sie randalierend durch die Altstadt und lieferten sich Scharmützel mit der Polizei. Bild: Raphael Rohner (29.03.2021)

Das weisse Pulver ist heutzutage immer öfters zu sehen im öffentlichen Raum. Da ist die Gruppe, die auf den Bänken beim Mannenweier auf dem Handybildschirm kokst. Da der Lehrling, der in der Nacht auf dem Klosterplatz sitzt und offen zugibt, kurz zuvor Kokain konsumiert zu haben. Auch einige der Jugendlichen, die Ende März in der St.Galler Innenstadt Scheiben einschlugen und Mobiliar zerstörten, hatten vor ihrem Gewaltexzess in einem Hinterhof «eine Linie gezogen». Rust bestätigt solche Beobachtungen: «Je höher die gesellschaftliche Akzeptanz für Kokain ist, umso offener wird der Konsum gelebt.»

Kokain bleibt meist mit zunehmendem Alter

Werden die Kokser immer jünger? Rust lacht. In ihren 30 Jahren, die sie in der Suchtprävention arbeite, habe sie wenige Sätze so oft gehört wie «Die Substanzkonsumenten werden immer jünger». Aber man dürfe nicht vergessen:

«Wenn die Konsumbereitschaft in der Gesellschaft steigt, steigt sie natürlich auch bei den Jüngeren.»

Und die vielfach ins Feld geführte HSG als Erklärung für den übermässigen Kokainkonsum in St.Gallen hält die Suchtexpertin für einen Mythos. Es kämen zwar HSG-Studierende in die Suchtberatung. «Aber nicht wegen Kokain, sondern vielmehr wegen exzessiver Mediennutzung oder aus dem Lot geratenen Onlinegeldspiels.»

Gemäss Erfahrungswerten würden die meisten Konsumenten mit 19 oder 20 Jahren einsteigen, so Rust. «Am Ende der Lehre, wenn sie im Berufsleben oder im Studium angekommen sind.» Häufig sei der Einstieg in Clubs, im Partykontext. Und bei vielen bleibe die Droge – während beispielsweise Cannabiskonsum eher ein Jugendphänomen sei und das Verlangen im Erwachsenenalter abflache, erklärt die Geschäftsführerin. «Bei Kokain ist es ähnlich wie mit dem Alkohol: Das hört nicht auf, wenn man älter wird.» Man konsumiere allenfalls etwas weniger oder bewusster.

Es seien im Übrigen nicht nur Männer, die zum weissen Pulver greifen. Auch Frauen konsumierten Kokain. «Jedoch nicht allzu sehr zur Leistungssteigerung, sondern eher als Partydroge – und um das Gewicht zu regulieren.» Denn Kokain zügle den Appetit.

Die Kantonspolizei jagt die grossen Fische

Appetit auf Kokain hat auch die Polizei. Sie will allerdings die Dealer und Drahtzieher dingfest machen und den Drogenhandel unterbinden. Ein Blick in die Statistik zeigt, dies ist der Kantonspolizei St.Gallen in den vergangenen Jahren gelungen. 2020 wurde laut Kriminalstatistik eine Rekordmenge von 58,73 Kilogramm Kokain sichergestellt.

In 179 Fällen ermittelte die Kantonspolizei vergangenes Jahr. Dies sind jedoch deutlich weniger als noch zwei Jahre zuvor, als die Polizeikräfte 354 Fälle mit Kokain verfolgten. Der Rückgang dürfte auf die im März 2019 vom Kanton St.Gallen erlassene Bestimmung zurückzuführen sein, wonach der Besitz von zwei Gramm Kokain unter bestimmten Voraussetzungen neu straffrei ist. Statt auf die «kleinen Fische» fokussiert sich die Kantonspolizei jetzt auf die «grossen Fische».

«Der Polizei gelingen immer wieder empfindliche Schläge gegen die zum Teil sehr gut organisierten Banden», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Man gehe repressiv gegen Konsum, Einfuhr und Handel von Kokain und anderen Betäubungsmitteln vor – nicht nur in der Stadt St.Gallen, sondern im ganzen Kanton. Krüsi sagt:

Hanspeter Krüsi, Mediensprecher Kantonspolizei St.Gallen. Bild: PD

«Wir haben eine eigene Abteilung mit mehreren Betäubungsmittelermittlern.»

Trotz einer Rekordmenge an konfisziertem Kokain 2020 und während der Pandemie teils geschlossener Grenzen floriert der Handel über die grüne Grenze weiter. Lieferanten und Abnehmer seien aber sehr wohl verunsichert gewesen, sagt der Kapo-Sprecher. «Ermittlungen zeigen, dass die Einfuhr von Drogen aufgrund genauer Grenzkontrollen aktuell schwieriger ist.»

Da der Transitverkehr aber offen gewesen sei, seien die Betäubungsmittel auch mit anderen Waren in die Schweiz geliefert worden. Zudem werde Kokain via Darknet wie auch über den Postweg bestellt.

Weiter sagt Krüsi, dass grosse Mengen von Kokain – sprich über 100 Kilogramm –meist auf dem Seeweg in Containern von Südamerika nach Europa gelangen. «Von Rotterdam oder Zeebrugge, dem zweitgrössten Hafen Belgiens, wird das Kokain mit Lastwagen in die Schweiz weitertransportiert.» Kleinere Mengen, drei bis zehn Kilogramm, wurden laut Krüsi in jüngster Vergangenheit wiederholt mittels Rollkoffer mit doppeltem Boden aus den Niederlanden in die Schweiz gebracht.

Im Hotel Friedburg an der Burgstrasse in St.Gallen wurde im November 2018 ein Drogenhändlerring ausgehoben. Die Polizei fand bei der Razzia drei Kilo Kokain und 14 leere Rollkoffer. Die auch als «Koks-Hotel» bezeichnete Herberge ist im April 2020 abgebrannt und wurde inzwischen abgerissen. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Der Kokainhandel sei vor allem in den Händen von Südamerikanern, sagt Polizeisprecher Krüsi.

«Auch Nigerianer sind sehr professionell im Handel tätig.»

Zudem seien Personen vom Balkan, die früher noch mit Heroin gehandelt haben, in das lukrative Kokaingeschäft eingestiegen.