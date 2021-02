Drei Weieren «Die Sanierung war ein Krimi»: Jetzt fliesst wieder Wasser in den Buebenweier – und bald auch in den Mannenweier St.Galler Naherholungsgebiet auf dem Trockenen: Im Herbst wurde das Wasser aus Bueben- und Mannenweier abgelassen. Der Grundablass musste saniert werden. Die Bauarbeiten sind knapp fertig geworden, rechtzeitig zur Amphibienwanderung kann das Wasser wieder eingelassen werden. Die gute Nachricht für alle Schwimmfans: Wenn alles klappt, kann im Mai die Badesaison im Mannenweier offiziell starten. Julia Nehmiz 23.02.2021, 19.00 Uhr

Das Wasser kommt zurück unter dem Damm hindurch. Video: Raphael Rohner

Der Buebenweier ist eine Matschwüste. Ein trauriges Rinnsal verliert sich im Schlamm, zwischen toten Muscheln, Schneeresten, Schlick und Steinen. Doch den Grund des mittleren Sees der Drei Weieren wird man nicht mehr lange sehen: Am Dienstagvormittag hiess es «Wasser marsch»! Die Zuleitung vom Bach in den Chrüzweier und vom Chrüzweier in den Buebenweier wurde geöffnet.

Marcel Spielmann, Fachspezialist Wasserbau beim Tiefbauamt der Stadt St.Gallen. Bild: Ralph Ribi (23. Februar 2021)

Am Dienstagmittag ist der Pegel im Chrüzweier bei der Frauenbadi noch zu niedrig, als dass von dort das Wasser in den mittleren Weiher abfliessen kann. Obwohl ausnahmsweise zusätzlich Bodenseewasser eingepumpt wird. «Ein paar Zentimeter fehlen noch», sagt Marcel Spielmann. Der Fachspezialist Wasserbau beim Tiefbauamt der Stadt St.Gallen hat die Sanierungsarbeiten auf Drei Weieren als Oberbauleiter begleitet. Pro Tag strömen jetzt bis zu 1300 Kubikmeter Wasser zurück in die Weiher.

Das neu gebaute Einlaufbauwerk im Buebenweier: Von hier fliesst das Wasser in den etwas tiefer gelegenen Mannenweier. Bild: Ralph Ribi Das historische Schieberhäuschen wurde mit einem Kran auf den Damm gehievt und dort saniert. Jetzt soll es wieder zurück auf das neu erstellte Einlaufbauwerk. Bild: Ralph Ribi Ein Blick hinunter ins neu erstellte Einlaufbauwerk im Buebenweier. Das über 100 Jahre alte Einlaufbauwerk musste komplett neu gebaut werden. Bild: Ralph Ribi Noch ist das Einlaufbauwerk offen, am 24.Februar wird das historische, sanierte Schieberhäuschen wieder zurück an seinen neuen alten Platz gehievt. Bild: Ralph Ribi Unter dem Weiherspiegel: Oberbauleiter Marcel Spielmann zeigt im Einlaufbauwerk am Buebenweier an, wie hoch das Wasser bald stehen wird. Bild: Ralph Ribi Schlamm und Schlick im Buebenweier: Bevor die Amphibienwanderung startet, soll das Wasser im Weiher mindestens einen Meter hoch stehen. Bild: Ralph Ribi Noch ist der Bagger im Einsatz: Die Bodenplatte vor der Garderobe am Mannenweier muss teilweise erneuert werden. Bild: Ralph Ribi Die öffentliche Badi ist geschlossen, die Badestege gesperrt: Der Pegel im Mannenweier ist durch die Bauarbeiten zu niedrig. Bild: Ralph Ribi Dieser Badesteg am Mannenweier wird saniert. Bild: Ralph Ribi Bis zum offiziellen Start der Badesaison am 8. Mai 2021 wird der Mannenweier genügend Wasser führen, vielleicht auch schon früher. Bild: Ralph Ribi

Die Drei Weieren seien wie grosse, miteinander verbundene Badewannen, sagt Spielmann. Läuft die eine voll, fliesst das Wasser über in die nächste. Natürlich nicht einfach so: Die Wassermenge wird mittels Schiebern gesteuert. Diese Schieberanlage zwischen Bueben- und Mannenweier war über 100 Jahre alt und musste deshalb saniert werden.

Es war eine spezielle Baustelle, sagt Marcel Spielmann. Zum einen die exponierte Lage, viele Spaziergängerinnen und Spaziergänger beobachten die Arbeiten. Zum anderen war bis vor wenigen Tagen nicht klar, ob sie rechtzeitig fertig werden würden. Spielmann sagt:

«Es war ein Krimi.»

Bis zuletzt stand auf der Kippe, ob sie wirklich am Dienstag starten können, das Wasser im mittleren der drei Weiher wieder «einzustauen». Damit die Amphibien, die wahrscheinlich kommende Woche ihre Wanderung starten, nicht im Schlamm versinken.

Kurz vor Weihnachten war noch ein neues Bauprogramm erstellt worden, das ihren Zeitplan über den Haufen warf. Dann kam der viele Schnee. Und zuletzt gab es Verzögerungen bei der Lieferung von Bauteilen aus Deutschland. Marcel Spielmann lobt die Bauarbeiter: Ohne ihren immensen Einsatz wäre es nicht zu schaffen gewesen.

Noch ist der Mannenweier leer, die Stege gesperrt. Doch die öffentliche Badi soll zum Saisonstart am 8. Mai den Betrieb wieder aufnehmen können. Bis dahin soll der westlichste der Drei Weieren wieder voller Wasser sein. Bild: Ralph Ribi (23. Februar 2021)

Die Schwierigkeit: Neue Leitungen verlegen, ohne den Damm zu beschädigen

Der Grund für die umfassenden Bauarbeiten: Der Grundablass im Buebenweier – also quasi der Badewannenstöpsel – war defekt, der kleine See verlor beständig Wasser. Die über 100 Jahre alte Holzleitung zwischen Buebenweier und Mannenweier war so zerstört, dass sogar die kleine Schachtkamera («Kanalfernsehen») nicht mehr durch die Leitung kam kam. Deshalb entschied man sich dazu, am Buebenweier ein neues Einlaufbauwerk zu bauen mit neuen Leitungen und neuen Wasserschiebern. Aber ohne den Damm oder die Bäume auf dem Damm zu verletzen. Die neuen Rohrleitungen wurden mit einer Pressbohrmaschinein den Damm hineingepresst.

Der Buebenweier ist leer, doch kommende Woche soll das Wasser bereits wieder einen Meter hoch stehen. Das neue Einlaufbauwerk ist fertig. Bild: Ralph Ribi (St.Gallen, 23. Februar 2021)

Im Herbst hob ein Kran das Schieberhäuschen von seinem Podestplatz am See weg, damit die darunterliegende Konstruktion des alten Einlaufbaufwerks neu gebaut werden konnte. Das markante Schieberhäuschen deponierte man auf dem Damm neben dem Milchhüsli. Dort wurde es saniert, es steht unter Denkmalschutz, und wartet jetzt auf seine Rückkehr an den neuen alten Platz.

Das Schieberhäuschen steht unter Denkmalschutz. Es wurde auf den Damm gehievt, saniert, und soll nun wieder zurück auf den neuen alten Platz am mittleren der drei Weiher. Bild: Ralph Ribi (23. Februar 2021)

Marcel Spielmann klettert hinab in das neue Einlaufbauwerk: ein schmaler, hoher, betonierter Schacht. Wasser läuft über den Boden. In der Betonwand zum Buebenweier sind mehrere Schieber, wie auf einem Wasserspielplatz sieht es aus. Aber sie dürfen nicht beliebig geöffnet werden, müssen sie doch den Wasseraustausch zwischen den beiden Weihern regulieren. Und: immensem Wasserdruck standhalten. Bald werde der Raum mannshoch geflutet sein, sagt Spielmann.

Marcel Spielmann klettert in das neue Einlaufbauwerk am Buebenweier. Bild: Ralph Ribi (23. Februar 2021)

Alle drei Weiher fassen zusammen rund 150'000 Kubikmeter Wasser, sagt Spielmann. Die ersten beiden Weiher und ihr Damm wurden bereits im Jahr 1610 gebaut. 1617 brach der Damm.

«Er wurde damals mit einfachsten Mitteln und Materialien erstellt.»

Heutigen Anforderungen genüge das nicht mehr. Doch die Gefahr eines Dammbruchs sei minim. Die Dämme würden regelmässig geprüft.

Am Mittwochvormittag soll das sanierte Schieberhäuschen mit einem Kran wieder zurück an seinen alten Platz gehievt werden. Wenn es dann auf seinem neuen Unterbau steht, wird es gestrichen.

11'000 Muscheln wurden umgesiedelt

Wann wieder Fische eingesetzt werden, weiss Spielmann noch nicht. Die alten Bewohner des Buebenweiers wurden vergangenen Herbst abgefischt und im Chrüzweier ausgesetzt; die Raubfische kamen ins Naturschutzgebiet Eselschwanz am Alten Rhein. Sie werden nicht wieder zurückgezügelt; irgendwann sollen neue Fische in den Buebenweier hinein.

3000 Muscheln wurden vom mittleren Weiher umgesiedelt in den Chrüzweier nebenan. Dass nun trotzdem so viele tot im Schlick liegen, liegt daran, dass man sie nicht einsammeln konnte, sagt Spielmann.

«Man wäre im Morast versunken beim Versuch, sie einzusammeln.»

Im Mannenweier wurden 8000 Muscheln umgesiedelt – da dort das Wasser nicht komplett abgelassen wurde, konnten sie in den Wasserrest in der Seemitte gesetzt werden.

Bagger im Einsatz: Die Bauarbeiten vor dem Garderobenhäuschen am Mannenweier sind noch nicht fertig. Bild: Ralph Ribi (23. Februar 2021)

Wann die Bauarbeiten komplett abgeschlossen sind, kann Spielmann noch nicht genau sagen. Das hängt davon ab, wie viel am Untergrund noch zu sanieren ist. Die Baupiste muss abgetragen und eventuelle Schäden am Dammweg müssen behoben werden. Die Bodenplatte vor der Garderobe am Mannenweier wird teilweise neu gemacht. Der von den Bauarbeiten übrig gebliebene Schotter als eine Art Rampe für Muscheln im Buebenweier verbaut. Damit die Muscheln künftig vom flachen in den tiefen Teil des Weihers gelangen können.

Marcel Spielmann ist zuversichtlich:

«Die Badesaison am Mannenweier kann pünktlich zum offiziellen Start am 8. Mai eröffnet werden.»

Und: Wenn vorher schon genug Wasser im Mannenweier ist, stehe einem Schwumm in St.Gallens beliebtem Naherholungsgebiet nichts im Wege.