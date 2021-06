Endspurt in der 2. Liga für Rorschach, Abtwil und Winkeln.

Regionalfussball Spannender Endspurt in der 2. Liga: Drei Vereine, drei Szenarien Bei Abtwil-Engelburg, Rorschach-Goldach und Winkeln geht es in den letzten zwei Partien der 2. Liga um viel. Ives Bruggmann 18.06.2021, 05.00 Uhr

Der Rorschacher Anto Lovric (Mitte) behauptet im Nachholspiel den Ball gegen St.Margrethens Gentrit Rexhepi. Bild: Remo Zollinger

Die Nachholspiele sind absolviert, am Wochenende stehen in der 2. Liga die ersten Vollrunden seit Oktober 2020 auf dem Programm. In den verbleibenden zwei Partien steht für die Vereine einiges auf dem Spiel. Der FC Rorschach-Goldach und Abtwil-Engelburg können viel gewinnen, der FC Winkeln hingegen hat auch etwas zu verlieren. So sieht die Ausgangslage in den Vereinen der Region aus:

Die Ausgangslage in der Gruppe 2 der 2. Liga. ofv.swiss

FC Abtwil-Engelburg

Kapitel eins hat das Team von Trainer Marc Blumer erfolgreich abgehakt. Nun folgen Teil zwei und drei. Mit dem Sieg im Nachholspiel gegen Rapperswil-Jona am vergangenen Sonntag setzte der FC Abtwil-Engelburg ein dickes Ausrufezeichen. Die drei Punkte bedeuten, dass der FC Abtwil-Engelburg weiterhin im Aufstiegsrennen ist und aus eigener Kraft den ersten Tabellenplatz erreichen kann. Um mit der bestmöglichen Ausgangslage in das letzte Saisonspiel gegen den aktuellen Leader Frauenfeld zu starten, benötigt Abtwil im Heimspiel gegen Uzwil II einen Sieg. Wird dieser am Samstag um 16 Uhr Tatsache, kommt es in einer Woche wohl zu einer Finalissima. Ein verlockendes Szenario für den selbst erklärten Aussenseiter. Zu verlieren hat der Tabellenzweite definitiv nichts. Schon jetzt darf die Saison als Erfolg bezeichnet werden. Doch nun liegt sogar noch der grosse Coup drin.

FC Winkeln

Das Positive vorneweg: Der FC Winkeln hat sein erstes Pflichtspiel am vergangenen Wochenende gewonnen und steht damit im Halbfinal des Ostschweizer Cups. Dort wartet am kommenden Dienstag der FC Zuzwil aus der 3. Liga. Der Finaleinzug wäre somit alles andere als eine Überraschung. Im Endspiel winkt dem Sieger der Einzug in die Hauptrunde und damit im besten Fall ein Heimspiel gegen einen Super-League-Klub. Doch vor der Kür ruft die Pflicht und die heisst Abstiegskampf. Im Duell gegen Eschenbach muss am Samstag um 16.30 Uhr ein Sieg her, damit sich die Lage für das Team von Thomas Koller und Jäck Hörler entspannt. Ansonsten wird es ungemütlich – Cup hin oder her.

FC Rorschach-Goldach

Rorschach-Goldachs Ausgangslage vor den letzten zwei Partien. ofv.swiss

So nah war die Mannschaft von Trainer Olaf Sager noch nie dran. Nach dem Sieg im Nachholspiel gegen St.Margrethen fehlt Rorschach-Goldach noch ein Sieg zum Aufstieg in die 2. Liga interregional. Vielleicht braucht es nicht einmal diesen, denn bereits am Donnerstagabend ging nach Redaktionsschluss die Partie zwischen Romanshorn und Au-Berneck zu Ende. Bei einer Niederlage der Thurgauer läge Rorschach-Goldach uneinholbar an der Spitze der Tabelle. Siegt Romanshorn, setzt es nochmals Druck auf. Doch die Rorschacher haben es in den eigenen Füssen: Noch drei Punkte und der Aufstieg ist Tatsache. Es wäre die erste Promotion für den 2017 fusionierten Klub und damit der grösste Erfolg der noch jungen Vereinsgeschichte. Der FC Rorschach-Goldach musste sich in den vergangenen Jahren in Geduld üben, denn stets war eine Mannschaft besser. Nach zwei zweiten Plätzen und einem Saisonabbruch (als Zweiter) zeichnet sich der langersehnte Aufstieg in dieser verkürzten Spielzeit deutlich ab. Es liegt an Rorschach-Goldach, das Kapitel 2. Liga in diesem Jahr zu beenden, denn die wenigen Partien haben gezeigt, dass es keine bessere Mannschaft in dieser Gruppe gibt.