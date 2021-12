Ein Trio hütet das Tor der NLB-Handballer von Fortitudo Gossau.

Handball Drei ungleiche Konkurrenten stehen bei Fortitudo Gossau im Tor Jonas Kindler, Gabor Busa und Lars Niedermann bilden beim NLB-Handballteam von Fortitudo Gossau das Goalietrio. Fritz Bischoff Jetzt kommentieren 10.12.2021, 05.00 Uhr

Gabor Busa, Lars Niedermann und Jonas Kindler (von links) hüten das Tor der NLB-Handballer von Fortitudo Gossau. Bild: Benjamin Manser

Auf die Meisterschaft 2021/22 trat Jonas Kindler nach elf Saisons als Torhüter bei den NLA-Handballern von St.Otmar zurück. Der 31-jährige Familienvater wolle sich in Zukunft auf sein Studium und seine Familie konzentrieren, war die Begründung.

Der Winterthurer war 2010 von Pfadi Winterthur, wo er als 17-Jähriger sein NLA-Début gegeben hatte, zu St.Otmar gestossen und entwickelte sich bei den Ostschweizern zu einer festen Grösse. Er übernahm sowohl auf als auch neben dem Feld viel Verantwortung. Der Routinier, der für die St.Galler 360 Pflichtspiele absolviert hatte, war während mehrerer Spielzeiten Captain St.Otmars. Doch ohne Handball konnte Kindler nach seinem Rücktritt doch nicht sein. Seit dieser Saison steht er in der NLB bei Fortitudo Gossau im Tor. Von langer Hand geplant war dies allerdings nicht.

Vom Ersatz- zum Stammkeeper

Bei Gossau sah die Torhüter-Planung vor, dass die Saison – wie allgemein üblich – mit zwei Torhütern, dem erfahrenen Gabor Busa und dem erst 18-jährigen Lars Niedermann, bestritten werden sollte. Kurz vor Meisterschaftsbeginn verletzte sich der 34-jährige Ungare jedoch. In die Saison nur mit dem Nachwuchstorhüter aus Zuzwil, der zuvor noch kein einziges Nationalliga-Spiel bestritten hatte, zu starten, schien den Verantwortlichen ein zu grosses Risiko zu sein. So wurden sie bei Kindler vorstellig. Dieser sagte zu, während des Ausfalls von Busa auszuhelfen. Doch als dieser Mitte Oktober wieder einsatzfähig war, hatte Kindler an seiner neuen Aufgabe bei Fortitudo so viel Gefallen gefunden, dass er sich entschloss, weiterzumachen. Die Ersatzlösung war zum Definitivum geworden. «Nach so vielen Jahren im Teamsport fehlte mir nach meinem Rücktritt bei St.Otmar doch irgendetwas. In Gossau wurde ich vom jungen Team sehr gut aufgenommen. Ich kann aus meiner auch Erfahrung viel einbringen. Das macht Spass und so ist aus den geplanten zwei Monaten jetzt ganz einfach mehr geworden.» Dabei bestreitet der Routinier auch nicht, dass ihm der reduzierte Trainingsaufwand entgegenkommt. Standen bei St.Otmar praktisch tägliche Trainings an, so hat sich der Aufwand nun auf zwei Einheiten pro Woche verkleinert.

Eine ergänzende Feudallösung

So sind seit nunmehr bald zwei Monaten an den Meisterschaftsspielen von Fortitudo Gossau immer drei Torhüter im Einsatz. Für Busa ist Kindler keine unerwünschte Konkurrenz. «Wir, drei Torhüter, haben untereinander ein sehr gutes Einvernehmen. Es macht Freude gegenseitig voneinander profitieren zu können. Das Ganze ist ein gesunder Kampf um Spielanteile. Eine Hierarchie gibt es nicht. Wer die Leistung bringt, der spielt», erklärt der älteste der drei Keeper. Profitieren von den Erfahrungen seiner Kollegen kann vor allem Niedermann. Dies umso mehr, als Kindler und Busa verschiedene Typen von Torhütern sind. «Jonas kannte ich schon von unzähligen St.Otmar-Spielen, die ich als Zuschauer besuchte und Gabor ist seit Jahren mein Torhütertrainer. Für mich sind das ideale Verhältnisse, um weiter besser zu werden. Sie helfen mir mit ihren Tipps und Korrekturen», erklärt Niedermann, der seine handballerische Laufbahn bei den U15-Junioren in Wil begonnen hatte, mittlerweile für Gossau auf den verschiedenen Stufen aber schon 140 Spiele bestritt.

Einer der schwerste, der andere der beste Torschütze

Dass ihm seine beiden Kollegen bezüglich statistischer Werte und Erfahrung weit voraus sind, ist für Niedermann selbstredend. Eine spezielle Spitzenposition hat er im internen Ranking aber doch inne. Mit seinen 88 kg ist er der schwerste – 3 kg schwerer als Kindler und 12 kg schwerer als Busa. «Ich bin wohl der massigste von uns drei und muss wohl noch an Schnellkraft zusetzen», sagt er mit einem Lächeln, meint aber auch, dass ihm seine erfahrenen Kollegen in Spielen vor allem auch mental eine grosse Hilfe seien, um schlechte Leistungen einordnen zu können. Den gegenseitigen Austausch untereinander sieht auch Kindler als einen weiteren Vorteil der Dreierlösung. «Sich zu dritt zu besprechen, ist von Vorteil, aber auch der Umstand, dass es doch eher selten ist, dass alle drei in einem Spiel einen schlechten Tag haben.» Bei den gegenseitigen Ratschlägen hat Busa noch einen speziellen Tipp an seine Torhüterkollegen. «Sie müssen als Torschützen noch besser werden.» Er, der auch schon in Österreich und Frankreich spielte, hat nämlich als Torhüter in der Schweiz schon 22 Tore erzielt. Kindler kommt auf sechs Tore und Lars Niedermann auf vier Treffer – jedoch bei den Junioren.

Hinweis

Handball. NLB. Samstag: 17.30 Fortitudo Gossau – TV Möhlin (Buechenwaldhalle).

