DRAUSSENSEIN Waldkindertagesstätte deluxe? Warum die Naturverbundenen doch ein WC brauchen Seit zwei Wintern benützen die Waldkinder St.Gallen eine Komposttoilette. Aus Kot wird Humus. Zeit für ein Fazit. Diana Hagmann-Bula 14.03.2021, 18.30 Uhr

Franziska Schäfer, Leiterin der Waldkindertagesstätte, zeigt die Komposttoilette. Bild: Arthur Gamsa

Nach eineinhalb Jahren sind die beiden hüfthohen Tonnen voll. Voll mit «Human Output», wie Franziska Schäfer die Exkremente der Mädchen und Buben charmant nennt. Schäfer leitet die Kindertagesstätte der Waldkinder St.Gallen. Ein Lieferwagen wird die Behälter in den nächsten Tagen abholen. Und dann ist die Komposttoilette wieder wie neu.

Mädchen und Buben besiedeln wie Kobolde den Hagenbuchwald, welcher der Ortsbürgergemeinde Tablat gehört. Sie balancieren auf Baumstämmen, klettern an Wurzeln, legen mit Ästen Mandalas auf den Boden. Die meisten Spaziergänger geniessen es, ihnen zuzusehen. Andere sind kritischer: Wo gehen all die Kinder aufs Klo? Verschmutzen sie den Wald? «Diese Fragen werden uns immer mal wieder gestellt. Die Komposttoilette wirkt allfälligen Befürchtungen entgegen», sagt Ivo Messmer, Präsident der Ortsbürgergemeinde Tablat. Kaum entdecken manche Anwohner irgendwo ein Häufchen, glauben sie, die Verdächtigen zu kennen: die Waldkinder. Messmer sagt:

«Das stimmt nicht. Meist sind es Hunde und Spaziergänger, die Häufchen zurücklassen.»

Auch Franziska Schäfer wehrt sich: Nach jedem sonnigen Wochenende würden die Leiterinnen die Geschäfte und das zum Putzen benötigte Papier von Ausflüglern zusammenlesen. «Keine schöne Arbeit, aber eine, die nötig ist. Schliesslich wollen wir die Kinder überall spielen lassen und nicht viele Verbote aussprechen müssen.» Und einige Spaziergänger sehen Bauwagen und Komposttoilette da stehen und sprechen von «Waldkita deluxe». Wozu braucht es denn ein Klo, wenn man in und mit der Natur gross werden will?

Bei Minusgraden draussen aufs Klo – kein Kinderspiel

Das Wald-WC mag zu Diskussionen führen, seine Geschichte aber ist eine unaufgeregte. 2019 hat der Verein Waldkinder es in Betrieb genommen, nachdem er das sogenannte Kompotoi an einer Jubiläumsfeier getestet und für gut befunden hatte. Die Anschaffung einer Toilette sei eine Auflage des Kantons für die Betriebsbewilligung der Kindertagesstätte gewesen, sagt Roland Unternährer, Präsident des Vereins Waldkinder.

Der Winter soll gehen, der Frühling kommen: Die Basisstufe des Vereins Waldkinder verbrennt den Bögg. Bild: Arthur Gamsa

Auf einer Anhöhe stehen knapp 40 Kinder von der Basisstufe im Kreis. «Ich liebe den Frühling, ich liebe den Sonnenschein, wann wird es endlich wieder wärmer sein», singen sie. Es ist zwar nur ein Lied, aber auch viel mehr als das: ein dringlicher Wunsch. Die Mädchen und Buben schmettern die Worte mit Inbrunst in den Wald hinein. 5 Grad zeigt das Thermometer an. Sie fühlen sich wie Minusgrade an wegen des Windes. Bei viel Schnee ergebe die Komposttoilette durchaus Sinn, sagt Franziska Schäfer. In der Mittagspause kann jedes Kind kurz aus dem Bauwagen hüpfen und aufs WC nebenan. Statt wieder zig Kleiderschichten anziehen, sich durch den tiefen Schnee hinauf zu einem Baum zu schleppen. Der Winter im Wald, wunderschön, aber auch fordernd. Die Kinder müssen sich dauernd bewegen, um nicht zu frieren. «Das ist anstrengend. Einfach mal stillsitzen, liegt draussen nicht gross drin.»

Der natürliche Umgang mit dem grossen Geschäft

Auch deshalb hypnotisieren die Kinder nun den Mann in der Kreismitte. Es ist der Böögg, er soll den Winter vertreiben. Letztes Jahr schon haben sie ihn gebastelt und mit Knallkörpern gefüllt, nur nicht abgebrannt. Wegen Corona und dem Lockdown. Der Böögg wartete ein Jahr lang in der Scheune eines Bauers. Nun scheint er seinen Auftritt umso mehr zu geniessen. Nach 20 Minuten steht er noch immer stolz da. Die Kinder rasseln und tröten ihn in die Flucht, locken, zählen und rufen den Frühling herbei. Keine und keiner muss aufs Klo, zu sehr fiebern sie mit. Dann kippt der Böögg doch noch. Und schon verschwinden die ersten Kinder hinter Bäumen, um zu urinieren. So funktioniert das üblicherweise, an trockenen Tagen fern vom Bauwagen.

An einem Baum festhalten, in die 90-Grad-Hocke und los geht es. Oder umgekehrt: Mit dem Rücken gegen einen Baum lehnen und dann in die 90-Grad-Hocke. «Gerade die Kitakinder freuen sich auf den Frühling. Keine dicken Kleider mehr, bei denen wir mithelfen müssen. Sie geniessen ihre Selbständigkeit.» Viele Schüler könnten das grosse Geschäft bereits verkneifen, bis sie wieder daheim sind, obwohl sie nicht müssten, sagt Schäfer. Bei Kindergärtlern in der Tagesstruktur eilt es eher mal. Die Leiterinnen haben dann Robidog-Säcke dabei, in denen sie die Hinterlassenschaften verschwinden lassen. Sie würden sich nicht an den Spendern bedienen, die für Hundebesitzer bereitstehen, sagt Schäfer. «Wir haben eigene bestellt. In leuchtendem Orange. Damit keiner vergessen geht.»

Hinweistafel im Wald, aufgehängt vom Waldkindergarten Notkersegg.

12.03.2021, Notkersegg SG. BILD: ARTHUR GAMSA

Arthur Gamsa

Oder man gräbt ein Loch in die Erde und verbuddelt, was niemand sehen soll. Drei Monate dauert es, bis Papier sich zersetzt hat. Deshalb wird es verbrannt. Franziska Schäfer ist ausgebildete Natur- und Erlebnispädagogin, sie weiss, wie entspannend der Gang aufs Klo in der Natur sein kann. Gerade für kleine Kinder seien Pippi und Co. ein grosses Thema. Hier können sie natürlich damit umgehen.

«Sie sehen, dass alle gleich sind. Sogar der Fuchs muss irgendwann mal. Und dann entdecken sie seine Exkremente.»

Der Natur etwas zurückgeben

Auch die Macher des Kompotois versprechen Abenteuer: «Mit uns wird jede Sitzung zum Erlebnis», steht auf dem Zettel an der Tür. Obwohl das Geschäft in der Tonne liegen bleibe, würden keine üblen Gerüche stören, sagt Schäfer. «Man wirft Sägespäne drüber und darf dabei nicht sparen», erklärt sie das Prinzip. Auf dem Zettel an der Türe wird die Benutzerin und der Benutzer gelobt:

«Du bist ein Produzent. Danke für deinen Beitrag.»

Die gesammelten Reststoffe würden in stabilen Humus verwandelt, wird versprochen. Die Waldkinder beanspruchen die Natur zwar als Spielplatz, als Wohnzimmer, als zweites Zuhause, sie pflücken aber weder Blumen noch schneiden sie Äste ab. «Wir arbeiten nur mit dem, was die Natur uns freiwillig gibt», sagt Schäfer. Und die Waldkinder sagen Danke. Mit einer Waldmiete an die Ortsbürgergemeinde Tablat. Mit Schutzen, die sie um Schneeglöckchen herum errichten, damit Spaziergänger sie nicht zertrampeln. Und auch mit ihren Hinterlassenschaften.