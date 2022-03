15-Millionen-Kredit: So will St.Gallen den Veloverkehr fördern

15 Millionen für 15 Projekte: So will die Stadt St.Gallen dem Veloverkehr bis 2030 Schub verleihen

Der Stadtrat unterbreitet dem Parlament einen 15-Millionen-Franken-Rahmenkredit und zeigt auf, wo und wie in St.Gallen das Velofahren verbessert werden soll. Wie die Stadt Kinder und Jugendliche fürs Velo gewinnen will, weshalb es für den Förderschub neue Stellen in der Verwaltung braucht und welche Überraschungen sich in der Vorlage verbergen.