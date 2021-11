Parkplatzverbot in Abtwil: SVP Gaiserwald lanciert Petition

Dorfplatz Nächste Runde im Abtwiler Parkplatzstreit: Die SVP Gaiserwald macht Ernst und lanciert ihre Petition zur Wiedereinführung der Parkplätze auf dem Dorfplatz Auf dem Dorfplatz in Abtwil dürfen keine Autos mehr abgestellt werden. Das teilte die Gemeinde im September mit. Der SVP Gaiserwald passt dieser Entscheid ganz und gar nicht. Nun macht sie ihre Drohung wahr und lanciert eine Petition, um die Parkplätze wieder einzuführen. Michel Burtscher Jetzt kommentieren 26.11.2021, 18.00 Uhr

Der Dorfplatz des Anstosses: Hier dürfen keine Autos mehr abgestellt werden. Bild: Michel Burtscher

Im Dezember startet die SVP Gaiserwald mit der Unterschriftensammlung für eine Petition zur Aufhebung des Parkverbots auf dem Abtwiler Dorfplatz. Das bestätigt Parteipräsident Philipp Köppel auf Anfrage. Die Gemeinde Gaiserwald hatte Ende September mitgeteilt, dass auf dem Dorfplatz keine Autos mehr abgestellt werden dürfen, die dortigen Parkplätze aufgehoben würden. Jüngst habe die Nutzung des Platzes als Parkplatz stark zugenommen, begründete die Gemeinde diesen Schritt.

An dieser Entwicklung hat sie wenig Freude: Der Platz solle wieder zu seiner ursprünglichen Funktion als Freifläche und Ort für Veranstaltungen zurückgeführt werden, schrieb sie weiter. Der SVP passt das nicht. In einem Brief an diese Zeitung und Gemeindepräsident Boris Tschirky schrieb die Partei im Oktober, dass man von verschiedenen Seiten angegangen worden sei, dagegen zu intervenieren.

«Es gibt einige Bürgerinnen und Bürger dieser Gemeinde, die mit dem Parkverbot ganz und gar nicht einverstanden sind.»

Der Steinbruch ist für die SVP keine Alternative

Die SVP kündigte an, eine Petition zu lancieren, falls der Gemeinderat nicht auf seinen Entscheid zurückkommt. Nun macht sie Ernst damit. Der Vorstand der SVP Gaiserwald habe auf das Anliegen einiger Einwohnerinnen und Einwohner reagiert und sich entschlossen, schreibt Köppel auf Anfrage, die Petition im Dezember zu starten und den Gemeinderat aufzufordern, das Parkverbot auf dem «sogenannten ‹Dorfplatz›» in Abtwil wieder rückgängig zu machen.

Philipp Köppel, Präsident SVP Gaiserwald. Bild: PD

Köppel ist sich sicher, dass es diese Parkplätze braucht. Es gebe im Abtwiler Dorfzentrum einen klaren Bedarf danach. «Dies auch insbesondere seit der Aufhebung der weissen Parkplatzzone entlang der Sonnenbergstrasse beim Zentrumspark.» Der vom Gemeinderat propagierte alte Steinbruch sei keine Alternative. «Der Platz ist einfach nicht genug zentral gelegen und der Untergrund dreckig», so Köppel. Die Parkplätze im Zentrum seien auch wichtig für die dortigen Unternehmen.

Partei durfte nicht in Projektgruppe mittun

Der Dorfplatz werde nur schon von seiner Lage her, eingeklemmt zwischen zwei Betonwänden, nie ein richtiger Dorfplatz sein. «Wir wehren uns darum, dass mit kostspieliger Kosmetik ein für die Allgemeinheit gut nutzbarer Platz im Zentrum in einen Pseudodorfplatz verwandelt wird.» Köppel zeigt sich auch enttäuscht darüber, dass die SVP nicht mitreden kann, wenn über die Zukunft des Platzes diskutiert wird.

Im November tagte eine Arbeitsgruppe, um eine Auslegeordnung für eine attraktivere Gestaltung zu machen. Die SVP Gaiserwald hatte darum gebeten, an dieser Sitzung teilzunehmen, um ihre Ideen einzubringen. «Dies wurde leider abgelehnt», so Köppel. Die Gemeinde schrieb in einem Brief, dass der Gemeinderat einen Einsitz der SVP in der Projektgruppe abgelehnt habe. Zudem bekräftige sie, dass das Parkverbot bis auf weiteres bestehen bleibe. Bis Ende Januar 2022 will die SVP-Ortspartei gegen diesen Entscheid nun so viele Unterschriften wie möglich sammeln.

