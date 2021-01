Dorfbeiz Pächterinnen des Mörschwiler «Adler» hören auf, obwohl sie das Restaurant als Hauptgewinn bezeichnen Noch sechs Monate, dann geben Daniela Müller und Jana Bussert das Restaurant Adler ab. Die Suche nach einem neuen Pächter hat begonnen. Marlen Hämmerli 26.01.2021, 05.00 Uhr

Köchin Jana Bussert und Daniela Müller, Chef des Service (von links), hören im Juni nach viereinhalb Jahren auf. Bild: Urs Bucher (24. März 2017)

Noch vor dem Beginn der Coronakrise haben Daniela Müller und Jana Bussert einen Entschluss gefasst: «Wir hören auf.» Die Neuigkeit behielten sie aber für sich – bis vergangenen Dezember. Dann machten sie ihre Entscheidung im Mörschwiler Gemeindeblatt öffentlich. Fast genau vier Jahre nachdem bekannt geworden war, dass die zwei Gastronominnen den «Adler» im Dorfzentrum übernehmen.

Sie hätten sich nicht gestritten, und es sei auch keine von ihnen schwanger, hiess es im ganzseitigen Inserat im Gemeindeblatt. Auf Anfrage wollen weder Müller noch Bussert viel dazu sagen, weshalb sie den «Adler» abgeben. «Es sind viele berufliche, private und gesundheitliche Gründe. Was schliesslich den Ausschlag gegeben hat, ist schwierig zu sagen», erklärt Müller. Nach wie vor gelte:

«Der ‹Adler› ist eine Hammerbeiz, ein Hauptgewinn und Mörschwil goldrichtig.»

Unter den beiden Frauen ging es aufwärts

Schon als Müller und Bussert übernahmen, sagten sie gegenüber dem «Tagblatt», die Beiz sei «wie ein Sechser im Lotto». Nach dem Start am Neujahrstag 2017 ging es steil aufwärts. Unter Müller als Chef de Service und Bussert als Köchin breitete der «Adler» seine Flügel weit aus und stieg hoch empor. Das halbe Dorf traf sich fortan in der Beiz. Für Kaffee und Kuchen, zum Jassen, fürs Feierabendbier oder zum Znacht. Denn der «Adler» war und ist das einzige Restaurant im Dorf, das abends offen hat – wenn die Restaurants nicht gerade wegen Corona geschlossen sind.

Das Restaurant Adler liegt im Zentrum von Mörschwil. Bild: Ralph Ribi (13. Juli 2016)

Der Unterschied zur Zeit unter den vorherigen Pächtern war augenfällig. Die Flügel des «Adler» waren damals zeitweise geknickt. 2012 sanken die Besucherzahlen, 2016 gingen sie nochmals zurück. So löste das Wirtepaar Strinati den Vertrag auf – und verzeichnete dennoch einen Rekord. Denn das Paar wirtete fast sechs Jahre im «Adler». Mehr als alle Pächterinnen und Pächter in den 25 Jahren vor ihnen. Ein Rekord, wie der damalige Gemeindepräsident Paul Bühler sagte. Und nun, nach vier Jahren, folgt der nächste Wechsel.

Gemeinde will Inserat im Februar schalten

Nur noch ein halbes Jahr: Die Wirtinnen, die vor dem «Adler» in der «Fernsicht» in Heiden gearbeitet haben, wollen den Schlüssel Ende Juni abgeben. Die Gemeinde, der das Restaurant gehört, sucht nun eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger. Die Gemeinderäte Thomas Oesch und Andreas Schmal haben sich der Sache angenommen und werden sich in den nächsten Wochen mit Daniela Müller und Jana Bussert treffen, zum Erfahrungsaustausch. «Im Februar soll ein Inserat mit den passenden Anforderungen publiziert werden», sagt Gemeindepräsidentin Martina Wäger. Ob es Anpassungen am Mietvertrag geben wird, ist laut ihr noch nicht entschieden. Der Pachtzins werde aber «sehr fair» sein.

Idealerweise würde die neue Pächterin oder der neue Pächter nahtlos übernehmen und – nachdem sie sich eingerichtet haben – nach den Sommerferien wiedereröffnen, sagt Wäger.

«Es ist nicht in unserem Interesse, dass das Restaurant ein Jahr geschlossen bleibt.»

Es seien nämlich auch keine Sanierungsarbeiten notwendig. Die Küche ist laut Wäger in einem Topzustand und die Innenräume sind erst 2017 renoviert worden.

Martina Wäger präsidiert seit Anfang 2021 Mörschwil.

Bild: Tobias Garcia (4. Januar 2021)

Wäger kennt das Restaurant als gebürtige Mörschwilerin selbst. «Ich bin immer sehr gern in den ‹Adler›.» Als Mitglied des Musikvereins verbrachte Wäger viele Stunden im Restaurant, nach Proben, an Vorstandssitzungen oder auch zum Essen. «Es hat einen grossen Wert für die Bevölkerung, auch weil es als einziges Restaurant im Dorf abends offen hat. Das ist wichtig, für die Leute und für die Vereine.» Deshalb ist es der Gemeindepräsidentin ein «grosses Anliegen», nun eine gute Lösung zu finden. Sodass sich der «Adler» auch nach der Zeit von Daniela Müller und Jana Bussert wieder mit Leben füllt.