Mehr als vier Stunden Schlaf bekommt Catherine Messmer derzeit nicht: Die Mörschwilerin studiert tagsüber in Zürich und nachts online in Shanghai Catherine Messmer absolviert ein Doppelstudium. Weil sie wegen des Coronavirus nicht mehr nach China einreisen darf, wo sie die Fudan-Universität besuchte, hat sie sich auch an der Universität Zürich eingeschrieben. Die 24-Jährige hofft, dass sie bald wieder zurückreisen kann nach Shanghai.

Die Mörschwilerin Catherine Messmer hofft, bald nach Shanghai zurückkehren zu können.

Bild: Benjamin Manser

Als Catherine Messmer im Januar in Shanghai ins Flugzeug nach Europa stieg, dachte sie, in zwei Wochen wäre sie wieder zurück in ihrer Wohnung und an der Fudan-Universität. Aus den zwei Wochen sind mittlerweile elf Monate geworden.

Im Februar schloss China die Grenzen. Catherine Messmers Studentenvisum wurde annulliert und sie konnte nicht zurück. Die Studentin sagt:

«Alle meine Sachen sind noch in meiner Wohnung in Shanghai. Ich hatte ja nur mit kurzen Ferien gerechnet.»

Das Studium an einer der besten Universitäten Chinas hat sie aber online wieder aufgenommen, wegen der Zeitverschiebung beginnt es in diesem Semester jeweils um 5.30 Uhr. In China wird erwartet, dass die Studierenden den Stoff der jeweiligen Stunde bereits durchgearbeitet haben. Im Unterricht wird nur noch ganz kurz darauf eingegangen. «Das bedeutet, dass ich bereits um 2 Uhr nachts mit dem Vorbereiten beginnen muss», sagt die 24-Jährige.

Catherine Messmer in Shanghai. PD

Drei bis vier Stunden Schlaf pro Tag

Wer nun denkt, die Studentin könne ja dafür nachmittags den Schlaf nachholen, hat sich geirrt: Um 13 Uhr beginnen Messmers Vorlesungen an der Universität Zürich. «Dort habe ich mich eingeschrieben, weil nicht sicher war, ob ich das Studium in Shanghai wirklich weiterführen kann», sagt sie. Ein Doppelstudium, das ihr momentan lediglich drei bis vier Stunden Schlaf ermöglicht. Catherine Messmers Leidenschaft für China begann schon früh. Sie erzählt:

«Als Fünfjährige rannte ich umher und rief, ich sei eine Chinesin. Ich weiss nicht genau, wie ich darauf kam, aber das Interesse an China ist immer geblieben.»

An der Kantonsschule hat sie dann das Freifach Chinesisch besucht und war begeistert, nicht zuletzt wegen einer Reise mit der Klasse nach Peking. Nach der Matura wollte sie für ein Semester an der Fudan-Universität die Sprache lernen, doch daraus wurden eineinhalb Jahre. «Schliesslich machte ich die Aufnahmeprüfung für ein Studium in Business Administration und wurde angenommen, obwohl ich dachte, mein Wortschatz würde nicht ausreichen», sagt sie.

Wer in China zu oft fehlt, fällt durch

Die Regeln an einer chinesischen Eliteuni sind manchmal strenger als in der Schweiz. Die Anwesenheitspflicht etwa wird sehr ernst genommen. «Pro Lektion, die ich fehle, werden mir elf Punkte von der Schlussnote abgezogen. Wer drei Lektionen fehlt, hat das entsprechende Fach dadurch schon nicht bestanden», erklärt Catherine Messmer.

Wer im Unterricht an der Fudan-Universität zu oft fehlt, besteht das Fach nicht. PD

Einige ausländische Studenten verwenden das Visum, um länger als mit dem herkömmlichen Touristenvisum im Land zu bleiben und zu reisen. Wie ein Beispiel einer ehemaligen Mitschülerin von Catherine Messmer zeigt, ist das jedoch keine gute Idee.

«Nach zwei Wochen Fehlzeit wurde sie gemeldet und beim nächsten Vorweisen des Visums erwischt. Sie musste drei Monate ins Gefängnis.»

Trotz der strengen Regeln gefällt Catherine Messmer das Studium an der chinesischen Universität. «Es ist nicht nur die Sprache, sondern auch die Geschichte und die Kultur dieses riesigen Landes, die mich faszinieren.»

Drei negative Covid-Tests und 14 Tage Quarantäne

Mit ihrem Studium in Wirtschaft und Recht, das auf den asiatischen Markt ausgelegt ist, will sie später wieder nach Europa zurückkehren und Aufgaben als Brückenbauerin zischen Asien und Europa übernehmen. An der Uni Zürich hat sie sich nicht für Sinologie eingeschrieben. «Chinesisch ist Fokus in meinem Studium in China, deshalb ist das hier nur mein Nebenfach», sagt sie. Als Hauptfach hat sie Japanologie gewählt, was sie manchmal ein bisschen verwirrt. Catherine Messmer sagt:

«Die Zeichen sehen genau gleich aus wie im Chinesisch, werden aber völlig anders ausgesprochen.»

Dass ihr das anstrengende Doppelstudium, das noch die kommenden vier bis fünf Jahre andauert, eines Tages über den Kopf wächst, befürchtet Catherine Messmer nicht. «Es macht mir ja Spass und ist spannend. Das und meine Mitstudenten sind ein grosser Motivator.» Sie hofft, bald nach Shanghai zurückkehren zu können. Das Visum hat sie bereits erhalten, nun braucht sie noch eine Sonderbewilligung sowie drei negative Covid-Tests. In China muss sie dann 14 Tage in Quarantäne, bevor sie wieder in ihre Wohnung und in die Hörsäle der Fudan-Universität darf.