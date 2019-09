Ein Defekt an der Barrierenanlage in der Signalstrasse Rorschach zwingt die SBB zur Sperrung des Bahnübergangs. Um den Verkehr nicht zu stark zu beeinflussen, wurde der Übergang dafür an der Industriestrasse vorzeitig geöffnet.

Doppelspurausbau Rorschach: Technischer Defekt zwingt SBB zur Sperrung von Gleisübergang Ein Defekt an der Barrierenanlage in der Signalstrasse Rorschach zwingt die SBB zur Sperrung des Bahnübergangs. Um den Verkehr nicht zu stark zu beeinflussen, wurde der Übergang dafür an der Industriestrasse vorzeitig geöffnet. Ines Biedenkapp

Aus Sicherheitsgründen entschieden sich die SBB den Gleisübergang in der Signalstrasse Rorschach derzeit zu sperren. (Bild: Ines Biedenkapp)

Wer derzeit in Rorschach über die Gleise will, muss Zeit einplanen. Denn aufgrund der Bauarbeiten werden auch die Bahnübergänge gesperrt. Derzeit ist etwa der Gleisübergang in der Signalstrasse gesperrt. Dort waren bereits im August die Schranken unten. Die jetzige Sperrung ist einem technischen Defekt an der Barrierenanlage geschuldet. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende nächster Woche andauern. Aus Sicherheitsgründen ist der Übergang in dieser Zeit gesperrt, teilen die SBB auf Anfrage mit.

Um die Blockaden für den Verkehr so gering wie möglich zu halten, wurde dafür der Übergang in der Industriestrasse frühzeitig freigegeben. Die Sperrungen sind jedoch für viele ein Ärgernis. «Doch was soll man machen?», sagt Marcel Aeple, Stadtschreiber von Rorschach.

«Die Arbeiten müssen gemacht werden.»

Damit die Beeinträchtigungen so gering wie möglich bleiben, haben die SBB einen Plan aufgestellt. Als erstes wurde die Signalstrasse gesperrt. Am 23. August wurden die Schranken wieder geöffnet. «Das hat auch ohne Probleme funktioniert», sagt Marcel Aeple. Denn Stadt und SBB arbeiten zusammen. Während die Bauarbeiten und Planung von den SBB übernommen wird, kümmert sich die Stadt Rorschach um Sperrung und die Signalisation der Umleitung. «Wir sind bemüht, gute Lösungen zu finden und stehen daher regelmässig mit den SBB in Kontakt», sagt Aeple weiter.

Sperrungen bis im November

Bis zum 6. September sollte der Bahnübergang an der Industriestrasse eigentlich gesperrt sein. Aufgrund eines technischen Defekts in der Signalstrasse, wurde dieser jedoch frühzeitig wieder freigegeben. Vom 30. September bis zum 11. Oktober wird es dann zu einer planmässigen Sperrung der Reitbahnstrasse kommen. Zuletzt wird dann der Übergang in der Mariabergstrasse für einen Monat, vom 14. Oktober bis zum 15 November gesperrt.