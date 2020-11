St.Gallen «Domus» zieht aus, das «Teehüsli» und «Leder Locher» sind weg: Die St.Galler Spisergasse tötelet Die Spisergasse, eine der schmucksten Altstadtgassen mit den schönsten Erkern, wirkt oft leer im Vergleich zur Multergasse. Mehrere Ladenbetreiber haben die Konsequenzen gezogen. Andere erleben hingegen inmitten der Coronakrise goldene Zeiten. Melissa Müller 26.11.2020, 18.31 Uhr

Einkaufspassage Spisermarkt: Wo einst ein bunter Ladenmix mit Blumen, Tabak und Schuhen vorzufinden war, kehrt seit dem Umbau nur zögerlich Leben ein. Bild: Ralph Ribi

Letzte Wochen bei «Domus Studio» an der Spisergasse: Die Schnäppchenjäger reissen sich die reduzierten Luxusstücke fast aus der Hand. Hier ein Kissen, da eine goldene Früchteschale oder ein Designersessel. Vor fünf Jahren hat das St. Galler Einrichtungsgeschäft seinen Zweitsitz bezogen, am 19. Dezember schliesst es nun bereits. «Wir bündeln unsere Kräfte an unserem Hauptsitz an der Davidstrasse», sagt Vera Studeny, Leiterin des «Domus Studio».

Vera Studeny. Bild: PD

Da sich der Möbelverkauf zunehmend ins Internet verlagere, konzentriere man sich mehr auf die Planungen von Einrichtungen für Privat- und Geschäftskunden. «Trotz unseren Bemühungen, spannende Events und Ausstellungen ins Studio zu bringen, zeigt sich der Rückgang der Ladenkundschaft in der Spisergasse offensichtlich», sagt Studeny.

«Domus Studio» lädt zum Ausverkauf: Am 19. Dezember schliesst das gehobene Einrichtungsgeschäft seine Türen an der Spisergasse. Bis dann werden die Regale laufend mit neuen Schnäppchen aus dem Möbellager aufgefüllt. Bild: Ralph Ribi

Trotzdem steht bereits eine Nachfolgerin für das «Domus Studio» fest: Sophia Tsypkina zügelt mit dem Kreativhaus «Lavka» für Spielsachen von der Brühlgasse an die Spisergasse.

Piercings statt Taschen

Die Coronakrise, so hört man immer wieder, beschleunige das Sterben der Innenstädte. Die Spisergasse wirkt manchmal so leer, als ob die Pandemie schon einen Grossteil der Bevölkerung dahin gerafft hätte. Das «Teehüsli» und «Leder Locher» haben kürzlich dichtgemacht; im einstigen Traditionsgeschäft für Taschen nistet sich ein weiteres Tattoo- und Piercinggeschäft ein.

Im ehemaligen «Leder Locher» kann man sich schon bald ein Tattoo oder ein Piercing stechen lassen. Bild: Ralph Ribi

Warum dringen die Besucherströme von Multergasse und Marktplatz nicht bis zum Spisertor vor?

Samuel Zuberbühler, Leiter Standortförderung der Stadt St.Gallen, sagt:

«Es gibt eine Handvoll Leerstände an der Spisergasse, die uns Sorgen bereiten. Das kumuliert sich dort.»

Samuel Zuberbühler. Bild: Ivo Scholz

Es sei problematisch, wenn ein Laden länger nicht mehr vermietet sei, wie etwa die ehemalige Boutique Lacoste. Man sei deshalb in engem Kontakt mit den Verwaltungen.

Mehrere Modegeschäfte haben sich an der Spisergasse etabliert, etwa «Tarzan» und «Jeanswerk». Die zweite Welle habe sie jedoch hart getroffen, sagt «Jeanswerk»-Mitarbeiter Thomas Heller. Man merke, dass weniger Leute unterwegs seien. Darüber hinaus bedauert er, dass etliche Geschäfte keinen Abendverkauf veranstalten und am Montag erst spät öffnen. Das trage dazu bei, dass die Spisergasse ausgestorben wirkt.

Die Spisergasse wirkt oft etwas leer im Gegensatz zur gut besuchten Multergasse. Bild: Ralph Ribi

Der Inhaber des «Philosophia – Café Spisertörli» serviert in der Ecke beim Spisertor schon seit fast 30 Jahren Kaffee und hat schon viele Läden kommen und gehen sehen. «Die Spisergasse wird immer schöner. Und immer leerer», meint der ältere Mann und weist auf die neuen Pflastersteine hin. Schade findet er es, dass auf der anderen Strassenseite der «Fust» einem Ärztehaus Platz gemacht hat.

«Da gehen fast nur noch kranke Leute ein und aus. Es fehlen die Geschäfte und die Kunden.»

Das Café Philosophia hält die Stellung seit bald 30 Jahren. Bild: Ralph Ribi

Dass die Stadt so leer sei, habe aber auch damit zu tun, dass fast alle Kinos vom Erdboden verschwunden sind. «Corso», «Palace», «Storchen» und «Rex» waren einst Publikumsmagnete. Seit die «Migros» bei der Altersresidenz Kursana weg sei, gebe es zudem noch weniger Laufkundschaft am Spisertor. Immerhin würden die Anlässe im Pfalzkeller ab und zu ein paar Politiker und Banker in die Altstadt locken, meint der Wirt des Cafés Philosophia.

Mit Buddhas und Bergkristallen gewappnet für harte Zeiten

Nicht alle Ladenbetreiber singen das Lied der sterbenden Stadt. Im «Opal» wird man von einem goldenen Buddha empfangen. Sanfte Gesänge und Kräuterduft lullen einen ein. Kundinnen kaufen Klangschalen und Ratgeber wie «Das Elfen-Orakel». «Es läuft so gut wie noch nie, seit Corona werden wir überrannt», sagt Chefin Cornelia Benz-Fuhrimann. In unsicheren Zeiten sehne man sich nach Seelenbalsam.

«Während wir früher vor allem von Hippies, Freaks und Uriellas aufgesucht wurden, kommen heute auch geerdete Leute zu uns.»

Etwa Gläubige, die sich mit Engelsfiguren eindecken, Therapeutinnen oder HSG-Professoren. Vor allem Heilsteine seien gefragt.

Auch das Reformhaus Müller erlebt trotz Corona goldene Zeiten. Die Kundinnen kommen nicht nur, um Tofu und Müesli zu kaufen. «Manche haben niemanden und wollen einfach nur reden. Auch dafür sind wir da», sagt eine Verkäuferin.

Hoffnung für den Spisermarkt

Der Spisermarkt, das Zentrum der Gasse, kommt seit der Neueröffnung vor drei Jahren nicht richtig in Fahrt. Wo früher bei «Bernies» exquisite italienische Designerkleider die Schaufenster schmückten, prangt jetzt eine violette Scheibe. Hier ist die Rechtsberatung Ylex eingezogen, ein Walk-in-Store. Die Passage mit dem verglasten Dach wirkt steril und kalt, eine Einöde.

Im Spisermarkt sind immer noch Ladenflächen zu vermieten. Bild: Ralph Ribi

Wehmütig erinnert man sich an den charmanten Ladenmix, der hier vor dem Umbau 2017 anzutreffen war. Es gab einen Blumenladen, Tabakwaren, einen «Spar», einen Kiosk, eine Boutique mit hochwertigen Schuhen und einen Take-away.

Eine Weinbar soll die Passage beleben

Der Neustart des Spisermarkts war harzig. Doch nun sei man mit sechs passenden Mietern, darunter der «Migros» im Untergeschoss, auf einem guten Weg, sagt Christian Winiker, Mediensprecher der Suva, der Eigentümerin des Spisermarkts. Im Erdgeschoss zieht demnächst die Weinbar Magnum ein. «Dann wird der Spisermarkt um einiges belebter sein.»

Es ist also noch nicht Hopfen und Malz verloren. Das findet auch Standortförderer Samuel Zuberbühler: «Ich erlebe die Spisergasse als eine engagierte, charmante und aktive Gasse», sagt er und erinnert sich an eine Modeschau der lokalen Läden. Im Altstadtviertel rund um die Brühlgasse tue sich grad einiges: Der «Klang und Kleid» habe im ehemaligen «Ulla Popken» einen attraktiven Laden eröffnet. Zudem bereichern die Restaurants Corso, El Greco und Hans im Glück das Quartier.