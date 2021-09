Keine Schlammschlacht beim Weihern Open Air

Bilanz Spätsommerwärme verdrängt Dauerregen: Veranstalter des Weihern Open Airs in St.Gallen mit Wetter und Publikumsaufmarsch zufrieden Am Mittwoch stand das Publikum zum Auftakt des Weihern Open Airs noch knöcheltief im Morast. Das nachfolgende schöne Spätsommerwetter und das begeistert mitgehende Publikum machten das Festival auf Drei Weihern in St. Gallen aber doch noch zur vergnüglichen Freiluftparty. Rudolf Hirtl 19.09.2021, 19.47 Uhr

Lo & Leduc bei ihrem stimmungsvollen Auftritt am Weihern Open Air. Tobias Garcia

Während vier Tage haben 4000 Musikbegeisterte auf Drei Weihern nicht nur Wald, Grün und Vogelgezwitscher serviert bekommen, sondern auf der Bühne, direkt am Wasser gelegen, täglich einen Headliner zu hören bekommen. «Ich kann nicht sagen, bei welchem Act das Publikum am meisten abgegangen ist, begeistert haben alle. Das Publikum war so komplett unterschiedlich, wie es die Bands auch sind», sagt Festivalleiter Diego Schweizer.