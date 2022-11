Diskussion um LGBTI-Label für St.Gallen: Das sagen Betroffene

Diversity Braucht die Stadt St.Gallen ein LGBTI-Label? Das sagen Betroffene und Verbände Die Stadt St.Gallen soll sich um das Swiss LGBTI-Label bemühen, das fordert ein Vorstoss. Aber braucht die Stadt wirklich so ein Label? Ist St.Gallen nicht schon inklusiv und tolerant? Nein, sagen Verbände: Es fehle an Akzeptanz, Sichtbarkeit und auch an Safe Spaces für Personen aus der LGBTI-Community. Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 25.11.2022, 05.00 Uhr

Flagge zeigen: Mit dem Swiss LGBTI-Label würde die Gleichstellung sichtbarer werden, heisst es übereinstimmend von Verbänden. Bild: Getty

Der Zeitpunkt könnte nicht passender sein. Die Rechte von Personen aus der schwulen, lesbischen, queeren, bisexuellen, trans- oder intersexuellen Community werden seit dem Fifa-Eklat um die One-Love-Captainbinde überall diskutiert. Jürg Brunner, SVP-Politiker und Präsident des St.Galler Stadtparlaments, hat also einen guten Zeitpunkt erwischt, seinen Vorstoss einzureichen. Er und die 42 Mitunterzeichnenden fordern, dass die Stadt St.Gallen sich um das Swiss LGBTI-Label bewerben soll.

Dieses Label erhalten Organisationen in der Schweiz, die sich für innerbetriebliche Gleichberechtigung von LGBTI-Personen einsetzen. LGBTI meint Personen, die sich in ihrer sexuellen Orientierung, Geschlechtsidentität oder ihren körperlichen Geschlechtsmerkmalen von der Bevölkerungsmehrheit unterscheiden. Das Label bekommt nur, wer über eine umfassende Inklusions- und Diversity-Strategie verfügt, die neben LGBTI auch die Themen Gender, Herkunft und Ethnie, Alter, Religion und Weltanschauung sowie Behinderung umfasst. Denn: Es geht um ein ganzheitliches Diversity-Management.

Der Stadtrat wird jetzt darüber entscheiden, ob St.Gallen das wirklich machen will. Doch schon allein, dass die Forderung nach dem Label aus dem Stadtparlament kommt, wirft Wellen. Und: wirft Fragen auf. Braucht die Stadt überhaupt dieses Label? Ist so ein Label nicht Pflästerlipolitik? Sind nicht eh schon alle Menschen in der Stadt willkommen, egal, ob lesbisch, schwul, bi, trans oder mit Behinderung? Und überhaupt: Wen geht das etwas an, ob man lesbisch, schwul, bi oder trans ist?

Die Stadt mauert, Verbände geben Auskunft

Wie die Stadt als Arbeitgeberin heute damit umgeht, ob Richtlinien, Konzepte in Sachen Diskriminierungsfreiheit oder Diversity-Management existieren? Das gibt sie nicht kund. Zum Thema LGBTI werden aktuell keine Fragen beantwortet, denn die Beantwortung lasse sich «nicht wirklich sauber trennen von der Stellungnahme des Stadtrats zur Frage der Erheblicherklärung des Postulats von Jürg Brunner». Zuerst müsse das Stadtparlament informiert werden, dann die Öffentlichkeit.

Andere sind auskunftsfreudiger. Nachgefragt bei einer, die es wissen muss. Simone Dos Santos ist Geschäftsleiterin der Fachstelle für Aids und Sexualfragen, die vom Verein Aids-Hilfe St.Gallen Appenzell betrieben wird. Die Fachstelle berät zu sexueller Gesundheit und sexueller Bildung, ist Anlaufstelle für alle, die sich mit den gängigen, binären Geschlechterstereotypen nicht identifizieren können. Dos Santos sagt:

«Das Label ist eine grosse Chance für St.Gallen.»

Wenn die Stadt sich auf den Prozess einlasse, intern Strukturen anschaue, wie man die Leute sensibilisieren könne, wie man nicht nur auf dem Papier, sondern in der Kultur eine Veränderung bewirken könne – «dann ist das Label ein Gewinn». Die Fachstelle begrüsse das.

Noch immer viele Vorurteile und Ablehnung

Solch ein Prozess hin zu einem Leitbild, das LGBTI-Anliegen definiert, gebe Sichtbarkeit. Und diese Sichtbarkeit würde mit den Menschen etwas machen. «Ein Label hat eine andere Kraft als ein Haltungspapier, das irgendeine Arbeitsgruppe verfasst hat», sagt Dos Santos. Und: Das Label würde in Stadt und Gesellschaft hinausstrahlen.

Zwar habe sich viel getan in den letzten Jahrzehnten, was die Akzeptanz von Homosexuellen angehe. Doch noch immer würden viele aus der LGBTI-Community auf Ablehnung und Vorurteile stossen. Klar, es gehe niemanden etwas an, welche sexuelle Orientierung man lebe. Wenn es aber um Geschlechtsidentität geht, wenn jemand in einer Transition ist, also den Körper der Identität anpasst, in der man sich fühlt, dann habe das Einfluss auf die Umgebung.

«Das konfrontiert Menschen, die in binären Strukturen leben.»

Die reagierten oft mit Ablehnung. Auch wenn jemand non-binär lebe und nicht mit den Pronomen er oder sie angesprochen werden möchte. «Es braucht Unterstützung von der Umgebung, damit jemand wahrgenommen wird und keine Diskriminierung erfährt.»

Da gebe es auch in der Verwaltung noch viel zu tun, sagt Dos Santos. Zum Beispiel, zu erkennen, dass es mehr gibt als nur Männlein und Weiblein. Dos Santos hat neulich eine Weiterbildung beim Kanton St.Gallen zu diesen Themen gegeben. «Wir stehen erst am Anfang», sagt sie, beispielsweise, wie man sprachlich alle einschliesst. Es sei ein Weg, und um diesen zu beschreiten, brauche es Eckpfeiler. Das Label könnte eine Leitplanke sein, die Orientierung gebe. Damit Verwaltungen sich auf den Weg machen, inklusiv zu werden und zu bleiben.

Mehr Sichtbarkeit – und eine vielleicht Pride-Parade

Jedes Engagement für eine bessere Gleichstellung sei gut, sagt Andi Giger. Er ist Gründungsmitglied des Vereins Pride St.Gallen. Der junge Verein, im August dieses Jahr ins Leben gerufen, will im Sommer 2023 eine «Pride» in St.Gallen durchführen. Es wäre die erste. Andere Städte kennen diese Paraden, Festivals und Demonstrationen, an denen Menschen aus der LGBTI-Community ihre Sichtbarkeit zeigen und für ihre Anliegen einstehen, schon lange.

Giger sagt, wenn das Label zu einer Verbesserung in der Verwaltung führe, wirke sich das aus: Es gebe den Menschen eine Sichtbarkeit. Viele aus der LGBTI-Community würden in der Stadt wie unsichtbar leben. Grund: Sicherheit. Viele aus der LGBTI-Community seien nur in kleinen Gruppen unterwegs.

«Es gibt keine sicheren Räume in der Stadt.»

Viel zu oft werden LGBTI-Personen angegriffen oder angepöbelt. Es sei gut, wenn die Stadt sensibilisiert und die Personen sichtbar macht, die schwul, lesbisch, queer, trans oder bi leben. Gerade trans Personen würden unter struktureller Diskriminierung leiden. Wenn die Stadt sich bemühe, inklusiver zu werden, sei das sehr erfreulich. Vielleicht werde die Stadt dann auch die «Pride» unterstützen.

«Stadt St.Gallen könnte Vorreiterin werden für ein Mehr an Vielfalt in der Ostschweiz»

Der Wiler Michael Lindenmann ist Regionalleiter Network Ostschweiz und Fürstentum Liechtenstein. Der Verband schwuler Führungskräfte, freiberuflich Tätiger, Künstler und Studenten setzt sich für einen offenen Umgang mit der Identität am Arbeitsplatz und auf dem Karriereweg ein.

Warum sollte sich die Stadt St.Gallen um das Swiss LGBTI-Label bewerben?

Michael Lindenmann, Regionalleiter Ostschweiz und Fürstentum Liechtenstein des Vereins Network. Bild: PD

Michael Lindenmann: Wir verbringen einen nicht unwesentlichen Teil unseres Lebens am Arbeitsplatz. Zwangsläufig kommen auch private Angelegenheiten wie der Beziehungsstatus zur Sprache. LGBTI-Personen können sich entweder verstecken oder outen. Dank eines starken Selbstbewusstseins und eines positiven Umfelds fiel mir dies glücklicherweise nicht schwer. Es gibt aber nach wie vor LGBTI-Personen, denen dies nicht so leicht fällt. Mit dem Swiss LGBTI-Label könnte die Stadt St.Gallen ein Zeichen für ein vielfältiges Miteinander setzen.

Was könnte sich durch dieses Label verändern?

Als Regionalleiter von Network Ostschweiz und Fürstentum Liechtenstein muss ich meinen Kollegen aus anderen Regionen immer wieder erklären, dass wir hier nicht in Zürich, Bern oder Genf sind. Gesellschaftspolitische Veränderungen brauchen bei uns erfahrungsgemäss etwas länger. Hier könnte die Stadt St.Gallen eine Vorreiterrolle in der Ostschweiz einnehmen. Zumal wir uns mit einem Fachkräftemangel und einem Braindrain Richtung Zürich konfrontiert sehen. Insbesondere für gut ausgebildete LGBTI-Fachkräfte kann ein entsprechendes Label positiv wirken. Nicht umsonst tragen Städte wie Bern, Zürich oder der Kanton Genf das Swiss LGBTI-Label schon.

Aber sind LGBTI-Personen in St.Gallen nicht inkludiert im gesellschaftlichen und beruflichen Leben?

Wie es bei der Stadt St.Gallen als Arbeitgeberin ausschaut, kann ich nicht beurteilen. Bei der Bewerbung um das Swiss LGBTI-Label tauchen aber jeweils blinde Flecken auf. Es lässt sich immer noch etwas optimieren. Dass im Rahmen der anstehenden Bundesratswahlen noch immer über die sexuelle Orientierung von alt Nationalrat Hans-Ueli Vogt diskutiert wird, zeigt exemplarisch, dass das Thema Schwulsein offenbar noch immer nicht Courant normal ist. Wäre es das, würde man nicht mehr darüber sprechen. In St.Gallen verhält es sich wohl in etwa gleich.

Wie sind Menschen aus der LGBTI-Community von Diskriminierung betroffen?

In unterschiedlichen Zusammenhängen sehen sich LGBTI-Personen nach wie vor mit Vorurteilen konfrontiert. Ich denke hierbei nicht an einen Schwulenwitz. Über manche lache sogar ich. Es geht zum Beispiel um LGBTI-Jugendliche aus Familien mit Migrationshintergrund. Ein Outing bedeutet in solchen Zusammenhängen oft, dass die betroffene Person verstossen wird. Auch in gewissen Branchen und Regionen kann es für einen schwulen KV-Lehrling mitunter immer noch schwierig sein.

Und da würde das Label etwas ausrichten?

Die Stadt St.Gallen könnte Vorreiterin werden für ein Mehr an Vielfalt in der Ostschweiz. Ich würde mir wünschen, dass wir keine Etikettierung von Personen aufgrund von Kategorien wie sexueller Orientierung, Religion, Ethnie oder politischer Überzeugung benötigen, sondern uns alle als Menschen begegnen.

