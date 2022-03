St.Gallen: Wo drückt der Schuh? Die Stadt diskutiert mit Bürgern

Diskussion Wo drückt in der Stadt St.Gallen der Schuh? 40 Personen diskutieren über unbequeme Bänkli, ein farbigeres Stadtbild und Hundespielplätze Die Stadt St.Gallen lud am Montagabend Interessierte ein, in der Lokremise über das Stadtbild zu diskutieren. Stadtpräsidentin Maria Pappa hatte viel Erklärungsbedarf. Ausgaben der Stadt seien eine Gratwanderung. Sandro Büchler 29.03.2022, 19.21 Uhr

Zu Beginn mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der erstmals durchgeführten «Sankt-Diskurs»-Runde bestimmen, über welche drei Themenblöcke überhaupt diskutiert werden solle. Die Diskussion lief dann in eine andere Richtung. Bild: Sandro Büchler (28. März 2022)

Die Standortvermarktungskampagne «Sankt» der Stadt St.Gallen verleitete schon zu manch spielerischer Abwandlung. So platzierten Unbekannte etwa im Dezember in einer Nacht-und-Nebel-Aktion ihre eigene Interpretation davon. Da stand dann plötzlich «Sankt Asphalt» oder «Sankt Kaufrausch» auf kleinen Plakaten überall in der Stadt.

Der Jux veranlasste jedoch die Standortförderung dazu, eine ernst gemeinte Diskussionsrunde zu starten. Und zwar darüber, was in St.Gallen fehlt und wie die Stadt in 20 Jahren aussehen soll. Bürgerinnen und Bürger konnten in den vergangenen drei Monaten ihre Ideen auf einer Mitwirkungsplattform äussern.

Rund 80 Vorschläge gingen ein: Von Verkehrsthemen, über mehr Grünraum, einem schöneren Belag in der Multergasse, bis hin zur Stärkung des IT-Standorts und dem Vorschlag, finanziell Schwächere stärker zu unterstützen. Jemand schlug gar eine eigene lokale Währung vor. Am Montag kamen nun gegen 40 Interessierte in der Lokremise zusammen, wo mit Stadtpräsidentin Maria Pappa über den bunten Themenstrauss diskutiert wurde.

Partizipation: Die Stadt wollte von der Bevölkerung wissen, was St.Gallen auszeichnet und was in der Stadt fehlt. Bild: Sandro Büchler (28. März 2022)

Mehr Farbe, mehr Dauerhaftes

Die Stadt müsse kreativer werden und mehr Farbtupfer bekommen, forderte eine Teilnehmerin. «Statt temporären Zwischennutzungen wie etwa im ‹St.Galler Haus› an der Spisergasse sollten leerstehende Liegenschaften dauerhaft mit kleinen Ladenkonzepten genutzt werden», sagte ein Teilnehmer.

Weitere Voten folgten: «Die Bänkli in der Innenstadt sind unbequem.» Spontaner Beifall. «Es braucht mehr Bänkli, um eine Bratwurst essen zu können.» Eine Frau wandte sogleich ein, dass mehr Bänkli auch zu mehr Abfall führen würde. Andere forderten mehr bemalte Fassaden oder Baustellenblachen. Zudem brauche es einen Ort in der Verwaltung, wo innovative Ideen platziert werden können.

«Ein offener Schalter bitte.»

Eine Teilnehmerin rühmte die Langlaufloipe auf der Kreuzbleiche. Jemand fragte, wo Hunde in der Stadt spielen können. Auch über Sinn und Unsinn einer Markthalle wurde diskutiert.

Entweder robuste oder ästhetisch schöne Bänkli

Maria Pappa und Standortförderer Samuel Zuberbühler gaben Auskunft. Schnell wurde klar: Die Stadt ist zwar bemüht, doch vieles lasse sich nicht so einfach bewerkstelligen. Konflikte mit Einsprechern oder der Denkmalpflege seien oft programmiert.

«Es ist auch eine Gratwanderung darüber, wie viel die Stadt ausgeben will und kann.»

Stadtpräsidentin Maria Pappa hatte vieles zu erklären. Bild: Sandro Büchler (28. März 2022)

Pappa sagte, bei den Bänken habe man etwa einen Anforderungskatalog mit 15 Punkten gehabt und abgewogen. «Sie sind nun zwar robust und leicht zu reinigen.» Aber punkto Ästhetik gewinnen sie keine Medaille.

«Die Bänkli sollen lange halten, aber nicht zu teuer sein.»

Allenfalls müsse man die Kriterien im Anforderungskatalog anders gewichten, räumte die Stadtpräsidentin ein.

Sie sagte weiter, dass im Vorfeld der Neugestaltung des Marktplatzes in einer grossen Runde aus Beteiligten gefragt worden sei, ob eine Markthalle gewünscht sei. Doch niemand habe diese Idee eingebracht. «Deshalb setzt die Stadt nun auf zwei offene Marktpavillons.»