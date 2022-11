Neugestaltung St.Galler Marktplatz verzögert sich wegen Gutachten

Diskussion Die Neugestaltung von Marktplatz und Bohl gerät ins Stocken: St.Galler Stadtrat gibt externes Gutachten in Auftrag Seit Jahren wird in St.Gallen um die Neugestaltung des Marktplatzes gerungen. Ein Bericht zum Mitwirkungsverfahren hätte im Herbst vorgestellt werden sollen. Doch das verschiebt sich nun ins neue Jahr. Grund: Es braucht eine vertiefte Prüfung. Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 18.11.2022, 05.00 Uhr

Diskussionsbedarf: Märktler und Stadt haben verschiedene Vorstellungen davon, wie die Infrastruktur des Marktplatzes gestaltet werden soll. Bild: Michel Canonica (28. März 2020)

Die schier endlose Geschichte um den St.Galler Marktplatz und dessen Neugestaltung wird nun um ein Kapitel erweitert. Bis der Bericht des Mitwirkungsverfahrens vorgestellt wird, dauert es doch noch länger. Denn: Der Stadtrat will erst ein externes Gutachten abwarten.

Eigentlich sind sich alle einig. Stadtrat Markus Buschor, Vorsteher der Direktion Planung und Bau, sagt, was ihm wichtig ist: dass die Stadt einen lebendigen, zukunftsfähigen Markt bekomme. Dafür setze sich der Stadtrat ein.

Doch über das Wie gibt es Differenzen. Es gebe zwischen Markthändlerinnen, Markthändlern und Stadt verschiedene Ansichten, wie die Infrastruktur ausgestaltet wird, sagt Buschor.

Die Quadratur des Kreises

Das alles klingt nicht nur kompliziert, das ist es auch. Die Wünsche der Marktfahrenden und das vom Stimmvolk gutgeheissene Vorprojekt zur Neugestaltung des Marktplatzes unter einen Hut zu bringen, ist wie eine Quadratur des Kreises. Ja, sagt Baudirektor Markus Buschor, es sei eine Herausforderung.

Denn die St.Galler Stimmbürgerinnen und Stimmbürger hatten 2020, im dritten Anlauf, Ja gesagt zum Rahmenkredit von knapp 28 Millionen Franken und zum Vorprojekt. Und laut Vorprojekt soll ein Marktpavillon gebaut werden, als Ersatz für die heutigen Marktstände. Also hat das Stimmvolk Ja zum Marktpavillon gesagt.

So sollen Marktplatz und Bohl aussehen: Das Modell zeigt den geplanten Pavillon auf dem Marktplatz. Bild: PD

Die Markthändlerinnen und Markthändler fordern hingegen, dass der Pavillon verkleinert wird und Richtung Union verschoben wird. Dass es frei stehende Marktstände für den ständigen Markt gibt. Dass der Wochenmarkt und der Bauernmarkt ihre Stände zusammenhängend aufbauen können. Der geplante Pavillon würde, so wie er von der Stadt angedacht ist, den Markt wie zweiteilen, argumentieren sie. Peter Wetli sagt:

«Wir finden wichtig, dass die Märkte eine Einheit bilden und sich gegenseitig stärken.»

«Wenn wir jetzt den Forderungen der Marktfahrenden folgen und jemand reicht aufsichtsrechtliche Anzeige ein, dann wäre die Neugestaltung des Marktplatzes blockiert», sagt Buschor. Damit wäre niemandem gedient. Deswegen das externe Gutachten. Es soll klären, ob eine Weiterbearbeitung des Projekts im Sinne der Markthändler rechtlich überhaupt möglich wäre. Ein internes Gutachten hatte ergeben, dass Spielraum bestehe, weil in der Volksabstimmung eben über Rahmenkredit und das Ergebnis eines Ideenwettbewerbs abgestimmt wurde und nicht über ein fertig ausgearbeitetes Projekt. Doch bevor der Stadtrat über weitere Schritte entscheidet, will er das rechtlich geprüft vorliegen haben. Sein Bauchgefühl sage: Das, worüber abgestimmt wurde, müsste Gültigkeit haben – doch was sei schon ein Bauchgefühl, sagt Buschor. Das externe Gutachten soll in den nächsten Tagen eintreffen.

Wo findet der Markt statt, wenn umgebaut wird?

Doch wie kam es überhaupt zu dieser Situation? Von Mitte Mai bis 16. Juni lief ein Mitwirkungsverfahren zum Riesenprojekt Neugestaltung Marktplatz. Viele beteiligten sich, rund 280 Eingaben wurden gemacht. Diese hat der Stadtrat nun alle aufgearbeitet. Eingaben zum Verkehr, wie die neuen Haltekanten gestaltet werden, oder zu Pflästerung, Begrünung, Anlieferung. Alles Themen, die im Vorfeld diskutiert worden seien und auf die der Stadtrat gut antworten könne, so Buschor. Und natürlich wurden Eingaben gemacht zur Infrastruktur für den Markt – die Knacknuss.

Bereits vor den Sommerferien hatte es ein Treffen mit den Markthändlerinnen und Markthändlern gegeben, um ihre Anliegen zu diskutieren. Schon im Mai hatte sich die extra gegründete IG Marktplatz für einen kleineren Pavillon eingesetzt und für eine andere Neuanordnung der Marktstände. Der IG Marktplatz gehören der Verein St.Galler Bauernmarkt an sowie der Verein Marktfrisch St.Gallen (ständiger Markt, Wochenmarkt, Rondelle). Am Treffen im Sommer habe man abgemacht, dass man sich wieder treffen würde, wenn der Stadtrat die Themen aus dem Mitwirkungsverfahren aufgearbeitet habe.

Jetzt im September also das zweite Treffen. Stadträtin Sonja Lüthi, Vorsteherin der Direktion Soziales und Sicherheit, und er hätten diese Diskussion als konstruktiv erlebt, sagt Buschor. Die beiden Stadträte hätten versucht darzulegen, dass die Stadt den Volksentscheid berücksichtigen müsse, dass man aber offen sei für eine Prüfung. Diskutiert wurde auch das Provisorium – wo kann der Markt stattfinden während der Bauzeit? Wo können die Markthändler parkieren, wo ihre Waren zwischenlagern, auf die sie zurückgreifen müssen während eines Markttages? Das Provisorium sei auch der Stadt wichtig, sagt Buschor. Denn es könnte längere Zeit dauern, bis die Märkte wieder auf dem Marktplatz stattfinden können. Die Stadt werde eine Auslegeordnung machen über mögliche Ausweichstätten.

Nicht mehr prüfen werde man die Forderung nach Kurzzeitparkplätzen. Der Grundsatzentscheid für einen autofreien Marktplatz wird nicht mehr in Frage gestellt. Dies hätten die Markthändlerinnen und Markthändler zur Kenntnis genommen, sagt Buschor.

2019 wurden die Parkplätze auf dem Marktplatz aufgehoben und übermalt. Bild: Urs Bucher (8. April 2019)

Peter Wetli steht am Mittwochnachmittag an seinem Marktstand, bedient Kundinnen und Kunden. Was er zum externen Gutachten sagt? Dazu könne er keine Stellung nehmen, sagt Wetli, da er bislang gar nicht wusste, dass die Stadt ein externes Gutachten in Auftrag gab. Er wisse lediglich, dass der Bericht zum Mitwirkungsverfahren erst im Januar vorgestellt werden soll.

Peter Wetli vom Marktstand Zenglein engagiert sich im Vorstand des Vereins Marktfrisch. Bild: Ralph Ribi (22. April 2020)

Das Gespräch im September mit dem Stadtrat sei gut verlaufen. Sie hätten ihre Bedenken vorbringen und ihre Lösungsansätze erklären können. Die Mitglieder der IG Marktplatz St.Gallen seien aus dem Gespräch hinausgegangen mit dem Gefühl, dass ihnen diesmal wirklich zugehört worden sei, sagt Wetli. Wie es weitergeht in Sachen Neugestaltung, weiss er nicht. Immer wieder werde er von Kundinnen und Kunden darauf angesprochen – er könne jeweils nur antworten, dass man warte.

Pavillon für Gastronomisches, Märktler wollen frei stehende Stände

Das grösste Thema aber am Treffen im September, weswegen auch das Gutachten eingeholt wird: die Anordnung von ständigem Markt, Wochenmarkt, Bauernmarkt. Bei den Märktlern sei nicht übermässig gut angekommen, dass der Pavillon mittig stehen soll. Denn dadurch würde der Markt wie zweigeteilt. Buschor sagt: «Die Kritik nehmen wir gerne auf.» Man prüfe, ob Bauern- und Wochenmarkt auf der Marktgasse stattfinden könnten. Man wolle sich dem nicht verschliessen. Die Markthändler schlagen zudem vor, dass der Pavillon von den jetzigen Mietern der Rondelle, also gastronomisch, genutzt werde. Die Marktfahrenden wünschen frei stehende, abbaubare Stände. Für Buschor ein grosser Schritt – denn die Abstimmungsvorlage hatte das anders vorgesehen.

Buschor gibt zu bedenken: Wenn man den Pavillon verkleinere und frei stehende Stände für den ständigen Markt realisieren wolle, dann fange man mit der Planung der Infrastruktur für den Markt praktisch bei null an. Denn den Pavillon könne man nicht einfach verkleinern. Und: Frei stehende Stände für den ständigen Markt, also Stände, die man abbauen kann, zu entwickeln, «das ist ein ganz hoher Anspruch».

Wie geht es weiter? Man habe die IG Marktplatz um Geduld gebeten. Erst müsse das Gutachten eintreffen. Dann werde der Stadtrat über das weitere Vorgehen beraten. Im Januar werde die Stadt die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer sowie die Marktfahrerinnen und Marktfahrer informieren. Und dann öffentlich kundtun, wie es weitergehen soll in Sachen Neugestaltung Marktplatz.

