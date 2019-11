Zügeltermin im April: Mietwohnungen und Discounter auf dem Löwengarten-Areal sind bald bezugsbereit

Das Feldmühle-Areal mit erhaltenswerten Fabrikhallen (links) und dem Kamin als Wahrzeichen der früheren Industriestadt. Nachbar im Osten ist die evangelische Kirche. (Bild: Hanspeter Schiess (26. Februar 2019))

Rorschach wird wieder zur Stadt

Allein auf der Feldmühle-Industriebrache plant Rorschach den Bau von 300 Wohnungen, die Transformation von der Industrie- zur Wohnstadt am See läuft auf Hochtouren. Doch es gibt Knacknüsse – wie die doppelt so teure Bahnunterführung.