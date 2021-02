Direkte Demokratie Braucht es die Bürgerversammlung noch? Jein, sagt der Ostschweizer Politologe Silvano Moeckli – und macht einen Vorschlag Die Bürgerversammlungen können aufgrund der Coronapandemie auch dieses Jahr vielerorts nicht stattfinden. Der direkte Austausch der Politiker mit der Bevölkerung entfällt damit, dafür ist die Stimmbeteiligung bei Urnenabstimmungen höher. Was ist wichtiger? Ein Experte und ein Gemeindepräsident geben Auskunft. Michel Burtscher 05.02.2021, 05.00 Uhr

Die Hände bleiben unten: Auch dieses Jahr sind Bürgerversammlungen nur schwierig durchführbar. Bild: Benjamin Manser

Waldkirch hat die Bürgerversammlung schon abgesagt. Gaiserwald, Häggenschwil, Goldach und Rorschach auch. Es zeigt sich bereits jetzt: 2021 wird wieder ein schwieriges Jahr für die direkte Demokratie in den Gemeinden. Die Bürgerversammlungen, die meist im März angesetzt sind, werden in der Region St.Gallen und Rorschach vielerorts nicht stattfinden. Stattdessen entscheiden die Stimmberechtigten wie 2020 an der Urne über verschiedene Geschäfte, darunter Rechnung, Budget und Steuerfuss.

Der Grund dafür ist die Coronapandemie. Zurzeit ist es verboten, Veranstaltungen durchzuführen. Zwar sind Bürgerversammlungen davon ausgenommen, sofern sie über ein Schutzkonzept verfügen. Es sei jedoch davon auszugehen, dass insbesondere Angehörige von Risikogruppen von der Teilnahme an einer Bürgerversammlung aus gesundheitlichen Gründen absehen, schreibt der Kanton. Aus demokratiepolitischer Sicht sei dies nicht gewünscht.

Tiefe Stimmbeteiligung bei den Bürgerversammlungen

Darum hat die Kantonsregierung den Gemeinden wiederum ermöglicht, im ersten Halbjahr 2021 für alle Geschäfte, für die das Gesetz oder die Gemeindeordnung eine Beschlussfassung durch die Bürgerversammlung vorsieht, eine Urnenabstimmung durchzuführen. Es wird also auch 2021 wieder vielerorts brieflich abgestimmt. Doch ist das schlimm? Immerhin ist die Stimmbeteiligung bei einer Urnenabstimmung höher als an der Bürgerversammlung. Die Entscheide sind also breiter abgestützt.

Dies hat das vergangene Jahr eindrücklich gezeigt: In Gaiserwald beispielsweise kamen 2019 rund 5 Prozent der Stimmberechtigten an die Bürgerversammlung. Bei der brieflichen Abstimmung im vergangenen Jahr nahmen rund 32 Prozent teil. Das ist zwar kein überragender Wert, aber die Stimmbeteiligung war doch mehr als sechsmal höher als bei der Bürgerversammlung.

Ein gesamtschweizerisches Phänomen

In anderen Gemeinden sieht es ähnlich aus: In Mörschwil kamen 236 Personen an die Bürgerversammlung 2019, also rund 9 Prozent. Bei der Urnenabstimmung 2020 betrug die Stimmbeteiligung knapp 46 Prozent. Tiefer war sie in Waldkirch mit rund 31 Prozent. Doch auch hier war sie noch immer deutlich höher als an der Bürgerversammlung von 2019, als auch rund 9 Prozent der Stimmberechtigten anwesend waren.

Die Gemeinden in der Region sind damit indes keine Ausnahme, ganz im Gegenteil: Die Beteiligung an den Gemeindeversammlungen sei tief und in den letzten Jahrzehnten stetig zurückgegangen, schreibt der Politologe Andreas Ladner in einer Studie von 2016. In den kleinsten Gemeinden nähmen im Durchschnitt etwas mehr als 25 Personen daran teil, in den grössten Gemeinden gegen 200. Gemessen an den Stimmberechtigten entspreche dies etwas mehr als 20 Prozent in den kleinsten und 2 bis 3 Prozent in den grössten Gemeinden.

Zuwarten mit den Entscheiden ist schwierig

Boris Tschirky, Gemeindepräsident von Gaiserwald. Bild: Ralph Ribi

Er bedaure, dass man die Bürgerversammlung habe absagen müssen, sagt der Gaiserwalder Gemeindepräsident Boris Tschirky. «Wir hätten zwar auch noch zuwarten und schauen können, wie sich die Situation entwickelt.» Denn der Kanton hat die Frist für die Beschlussfassung für Rechnung, Budget und Steuerfuss bis Juni verlängert. «Dann wären aber gewisse Budgetposten blockiert gewesen», sagt Tschirky. Wenn man beispielsweise bei einer Strassensanierung erst Mitte Jahr die Aufträge vergeben könne, sei das zu spät. «Solche Arbeiten werden normalerweise im Sommer ausgeführt.»

Darum habe man sich entschieden, nun eine Urnenabstimmung durchzuführen. Er persönlich schätze den direkten Austausch mit der Bevölkerung an der Bürgerversammlung, so Tschirky. Der Vorteil dabei sei auch, dass über jeden Budgetposten und jedes Thema diskutiert werden könne. Er sagt:

«Dieser direktdemokratische Prozess fällt nun leider weg.»

Er möchte die Bürgerversammlungen jedenfalls nicht missen, auch wenn die Beteiligung bei Urnenabstimmungen höher sei.

Silvano Moeckli hat einen Vorschlag

Silvano Moeckli, Politikwissenschafter. Bild: PD

Der Rorschacher Politologe Silvano Moeckli hat ein Buch über die schweizerischen Landsgemeinden geschrieben, ist also ein Kenner der Versammlungsdemokratie. Er findet:

«Es ist Zeit für ein Upgrade der Versammlungsdemokratie.»

Damit Reformen angegangen werden und gelingen, brauche es oft einen starken Anstoss von aussen. Die Coronakrise sei ein solcher Anstoss. Seine Gedanken dazu hat Moeckli auf der Onlineplattform Infosperber.ch veröffentlicht.

Die Versammlungsdemokratie, die immer noch in knapp 80 Prozent der Schweizer Gemeinden gepflegt werde, habe einige grosse Vorzüge, betont Moeckli. Das «Staatsvolk» werde sichtbar, es stehe der Regierung Auge in Auge gegenüber. Es könne diskutiert und Gegenanträge könnten gestellt werden. «Das Staatswesen und die Verantwortung, die man dafür trägt, sind sicht- und spürbar.»

Die Bürgerversammlung soll stattfinden, aber anders

Doch es gebe auch Nachteile, sagt Moeckli, und die seien altbekannt: Etliche Stimmberechtigte könnten an den Bürgerversammlungen gar nicht teilnehmen. Das gelte nicht nur für Gebrechliche und Kranke, sondern auch für Berufstätige im Dienst wie Polizisten, Feuerwehrleute oder Pflegefachpersonen. Zudem werde das Stimmgeheimnis nicht gewahrt.

Moeckli plädiert darum für einen Mittelweg, eine zweistufige Beratung der Geschäfte. Er schlägt vor, weiterhin eine Bürgerversammlung durchzuführen, an der Themen diskutiert und Anträge gestellt werden. So könne schon vor der Entscheidfassung die Stimmung getestet, informiert und mögliche Opposition identifiziert werden.

Die Vorteile von beiden Systemen nutzen

Die rechtskräftigen Entscheide würden aber mit einer brieflichen Urnenabstimmung gefällt. So nutze man die Vorteile der beiden Systeme, sagt Moeckli auf Anfrage:

«Es gibt noch immer den direkten Austausch zwischen den Bürgern und den Politikern, gleichzeitig sind die Entscheide breiter abgestützt, weil die Stimmbeteiligung bei Urnenabstimmungen höher ist.»