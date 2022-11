Wittenbach: Urs Schnelli leitet erste Vor-Bürgerversammlung

Direkte Demokratie «Bin sehr erleichtert»: Wittenbachs stellvertretender Gemeindepräsident meistert seine erste Vor-Bürgerversammlung Wittenbachs Gemeindepräsident fällt krankheitsbedingt aus. Urs Schnelli, stellvertretender Gemeindepräsident, hat nun seine erste Vor-Bürgerversammlung geleitet. Viel Informationen, wenige Fragen – er sei erleichtert, dass es so glattlief. Ob das ein gutes Zeichen für die Bürgerversammlung ist? Julia Nehmiz 08.11.2022, 16.30 Uhr

Urs Schnelli führt als stellvertretender Gemeindepräsident durch seine erste Vor-Bürgerversammlung. Bild: Julia Nehmiz

Fröhlich lautes Stimmengewirr erfüllt die Aula im Wittenbacher Oberstufenzentrum Grünau. Urs Schnelli ordnet seine Papiere hinterm Rednerpult. «Ich bin sehr erleichtert», sagt er. Er hat seine Feuertaufe bestanden, die Generalprobe vor der eigentlichen Bürgerversammlung ging gut über die Bühne. «Wenn man sich die letzten Bürgerversammlungen anschaut, das war teils schwierig», sagt Schnelli. Turbulent ging es zu, ausufernd wurde diskutiert. Dass es heute Abend sachlich blieb, stimme ihn zuversichtlich.

Am Montagabend hat Urs Schnelli zum ersten Mal die Vor-Bürgerversammlung geleitet. Seit September fällt Gemeindepräsident Oliver Gröble krankheitsbedingt aus, Schnelli ist als stellvertretender Gemeindepräsident in der Verantwortung nachgerückt. Am Montagabend stellte das niemand der rund 70 anwesenden Wittenbacherinnen und Wittenbacher in Frage. Schnelli führte durch den Anlass, souverän und mit Tempo.

An Infoständen werden die Geschäfte erklärt

Eine Wittenbacher Besonderheit: Jeweils drei Wochen vor der eigentlichen Bürgerversammlung gibt es eine Vor-Information. Das Budget wird vorgestellt, die weiteren Geschäfte werden erklärt, die Anwesenden können ihre Fragen loswerden. Nach dem Erklärteil folgt eine Begegnungsrunde, wo die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sich an Infoständen zu den einzelnen Geschäften erkundigen können. Zum Ende nochmals eine Fragerunde.

Fragen hatte am Montagabend aber fast niemand. Budget, Steuerfuss, Rechnung – keine Anmerkungen. Einer wollte wissen, warum Wittenbach weniger Geld aus dem kantonalen Finanzausgleich bekomme. Schnellis Antwort: Diese Zahlungen unterliegen verschiedenen Faktoren und schwanken entsprechend. Eine Frau wollte wissen, wie sich die erhöhten Kosten für die Schulen zusammensetzen (Antwort: massiv mehr Sonderschüler, eine zusätzliche Integrationsklasse). Jemand interessierte sich, wie Energiepreise und Einspeisevergütung zusammenhängen.

Integration, Familienwerk, Forschung

Gemeinderätin Ursula Oehy erklärte, warum Wittenbach einen Integrationsbeauftragten einstellen möchte. Fabio Lopes von der Fachstelle für Kind, Jugend, Familie erläuterte, warum und wie das Familienwerk wachsen soll. Oehy ist zuversichtlich, dass die Bürgerversammlung dem zustimmen wird – bis jetzt seien keine kritischen Fragen gekommen, die Integrationsstelle ist schon ausgeschrieben, ab Januar soll der oder die Integrationsbeauftragte in einem 50-Prozent-Pensum in Wittenbach arbeiten. Die Stelle sei ein auf drei Jahre angelegtes Pilotprojekt. Doch für viele sei klar, dass die Gemeinde angesichts des Kriegs in der Ukraine vor Herausforderungen steht. In Wittenbach sind bislang rund 60 Flüchtlinge aus der Ukraine untergekommen.

Noch eine Wittenbacher Besonderheit: das Forschungsprojekt Edge. Dort wird erforscht, wie eine Gemeinde in Zukunft ihren Energiebedarf decken kann – Wittenbach ist eine von drei Modellgemeinden in der Schweiz. Mitarbeiter der ZHAW Wädenswil berichteten am Montagabend über den aktuellen Forschungsstand.

Infoanlass mit Infoständen: In Wittenbach können sich die Bürgerinnen und Bürger vor der eigentlichen Bürgerversammlung austauschen. Bild: Julia Nehmiz

Grosser Rückhalt in der Gemeinde

Auch die abschliessende Fragerunde: kurz, knapp. Eine Frau wollte wissen, wann die Planung zum Bahnhofsquartier vorgestellt wird (Antwort: bald). Ein Mann erkundigte sich nach dem Stand in Sachen Grünaustrasse (Antwort: Einsprache wird derzeit behandelt). Nach nicht einmal eineinhalb Stunden bedankte sich Urs Schnelli und lud zum Apéro.

Schnelli ist froh, dass die Versammlung gut lief. Er spüre einen grossen Rückhalt in der Gemeinde. Vielleicht profitiere er noch von einem «Babybonus», aber egal, Hauptsache, es ist gut gelaufen. Das stimme ihn zuversichtlich, dass die Bürgerversammlung ruhig verlaufen möge. Zu einer möglichen Rückkehr von Oliver Gröble könne er nichts sagen.

Dass nur wenige Fragen gestellt wurden und keine einzige zur geplanten Senkung des Steuerfusses? Für Schnelli ein Zeichen, dass die Leute zufrieden seien. Auch zur neu verkürzten Beleuchtungszeit der Strassen sei bislang nur eine negative Rückmeldung eingegangen. Doch, Schnelli ist zuversichtlich gestimmt, die Bürgerversammlung kann kommen.