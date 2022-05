Genusswerkstatt Herisau eröffnet ersten Bio-Laden in Gossau

«Dill und Rosmarie» 500 Quadratmeter voller Tee, Senf und Backmischungen: Sozialpädagoge eröffnet in Gossau ersten Bioladen mit Café Die Herisauer Genusswerkstatt feiert am 3. und 4. Juni die Eröffnung ihres 500 Quadratmeter grossen Bioladens «Dill & Rosmarie» in Gossau – mit Café und Geschenkecke. Rita Bolt Jetzt kommentieren 30.05.2022, 12.00 Uhr

Ladenleiter Erst Gloor (links) und Urs Stuker, Geschäftsleiter der Genusswerkstatt, betreiben den neuen Bioladen in Gossau. Bild: Rita Bolt

Der ehemalige Auto-Ausstellungsraum der GNG an der St.Gallerstrasse 93 in Gossau hat sich in einen Bioladen verwandelt. 500 Quadratmeter ist das Lokal gegenüber der Apotheke und dem Sportgeschäft Gätzi. Am 3. und 4. Juni wird die Eröffnung gefeiert – mit Raclette, Glücksrad und Weindegustation. «Wir sind mehr als ein Bioladen», sagt Geschäftsleiter Urs Stuker. «Wir sind ein Einkaufs-, Inspirations- und Begegnungsort.»

Auf einem Rundgang wird schnell klar, was Stuker damit meint. Im hinteren Teil des Ladens lädt eine Geschenkecke zum Schmökern ein: Shabby-Chic-Kisten, Geflochtenes, Geschirr und Küchentücher warten auf Kundschaft. Manche Gegenstände werden in sozialen Institutionen hergestellt. Im vorderen Teil befindet sich ein kleines Café mit Kinderecke. In diesem Bereich steht zudem eine Theke mit gegen 60 Sorten Biokäse, die offen verkauft werden. Es duftet nach frischem Brot, natürlich Biobrot. In grünen Kistchen werden Gemüse und Obst angeboten, in den Kühlschränken Milchprodukte und in den Wandregalen lagern Weine.

Schwierige Ladensuche in Gossau

Der Bioladen in Gossau wird von der Genusswerkstatt Herisau geführt. «Ich hatte schon lange die Idee, in Gossau einen Laden zu eröffnen», sagt Geschäftsleiter Urs Stuker. Geeignete Räume zu finden, sei aber nicht einfach gewesen. Die Verkaufsfläche durfte nicht zu klein, aber auch nicht zu gross, nicht auf verschiedenen Ebenen sein, der Standort habe stimmen müsse. Er habe sich eine Grösse von 250 Quadratmetern vorgestellt – und nichts gefunden. Der Laden ist jetzt doppelt so gross. «Corona hat gezeigt, dass es die Kundschaft schätzt, wenn alles etwas grosszügiger gestaltet ist», sagt Ladenleiter Ernst Gloor. Zwischen den Regalen gibt es genügend Platz, um zu kreuzen.

Es soll ein «cooler Laden» sein

«Dill & Rosmarie», nicht «Dill & Rosmarin» heisst der erste Gossauer Bioladen. Stuker sagt: «Dill ist ein Gewürz und Rosmarie symbolisiert eine Person. Wir wollen ein moderner, cooler Laden mit einem coolen Namen sein.» Den Namen habe sich eine Werbeagentur ausgedacht.

In den halbhohen Gestellen stehen weit mehr Gewürze als nur Dill. Im Sortiment sind viele Gewürzmischungen, bekannte und weniger bekannte wie das Rub-Fleischgewürz für Marinaden. Es gibt Lamm-, Raclette-Fondue-, Pizza-Pasta- oder Kräutermischungen. Auch Senf, Essig, Müesli, und Tees sind in grosser Auswahl zu haben. «Seit Corona gehören die Backmischungen zu unseren Rennern», sagt Stuker. Alle Backmischungen würden von Hand abgefüllt; präsentiert werden sie in schlanken Gläsern.

Mitarbeitende mit Beeinträchtigungen fördern

Beliebt sind Tees und Blütenmischungen. «Die 120 Bioprodukte, die wir im Laden verkaufen, werden in der Genusswerkstatt hergestellt», sagt der Chef. In der Genusswerkstatt sind 21 Mitarbeitende mit kleineren oder grösseren Beeinträchtigungen tätig. «Ich bezeichne die Genusswerkstatt nicht als geschützte Werkstatt», betont Stuker. «Wir sind ein kleiner Betrieb, der gute Produkte liefert. Die Beeinträchtigung spielt keine Rolle.» Frauen oder Männer mit Potenzial für den ersten Arbeitsmarkt würden speziell gefördert.

Aufgeben war keine Option

Urs Stuker, in Gossau aufgewachsen, hat die Landwirtschaftliche Schule in Flawil absolviert und später Sozialpädagogik studiert. Ab 2007 führte er für die Tosam-Stiftung den Hof Baldenwil in Herisau. «Dort habe ich mit dem Anbau von Kräutern begonnen und damit bei einigen für Kopfschütteln gesorgt», erzählt er. 2018 wurden zusätzliche Räume benötigt; in Herisau wurde die Genusswerkstatt eröffnet.

Im November 2019 beschloss Tosam, sich von der Genusswerkstatt zu trennen. Urs Stuker überlegte, wie weiter. «Aufgeben kam für mich nicht in Frage.» Anfang 2020 hat er mit einer neuen Trägerschaft den Verein Werkplatz gegründet. «Heute werden unserer Bioprodukte in der ganzen Schweiz vertrieben», sagt der Geschäftsleiter nicht ohne Stolz.

Eröffnung Bioladen Gossau am 3. und 4. Juni, St.Gallerstrasse 93.

