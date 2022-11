Peter und Paul: St.Galler Wildpark mit zu vielen Wildschweinen

Dilemma Zu viele Wildschweine im St.Galler Wildpark Peter und Paul: Acht Jungtiere landen im Kochtopf Sie pflanzen sich munter fort und bekommen sogar im Herbst Nachwuchs. Jetzt leben zu viele Wildschweine im St.Galler Tierpark Peter und Paul. Der Parkwärter muss acht Jungtiere erlegen. Melissa Müller Jetzt kommentieren 23.11.2022, 17.45 Uhr

Ungewöhnlicher Zeitpunkt: Im Herbst sind im Wildpark Peter und Paul Frischlinge auf die Welt gekommen. Bild: Toni Bürgin

Wer in diesen Novembertagen zum Wildpark Peter und Paul spaziert, kann junge Wildsauen beobachten, die mit ihrer Mutter im Schlamm wühlen. Eine Bache hat im September sieben Junge bekommen. Die Frischlinge tragen noch ihr Streifenkleid. «Dass es im Herbst nochmals Junge gibt, ist ungewöhnlich», sagt Wildtierpfleger Anton Hugentobler. Normalerweise bekommen die Wildsauen ihre Frischlinge im Frühling.

In freier Wildbahn sind die Wildschweine laut Wildhüter Mirko Calderara weniger gebärfreudig und haben nur im Frühling Junge. In der Region St.Gallen sei der Wildsauenbestand im Gegensatz zu den Kantonen Aarau und Baselland seit eineinhalb Jahren sehr tief, weil die Jäger rund um den Tannenberg gute Arbeit geleistet hätten.

Eine erwachsene Wildsau muss pro Tag fünf Kilo Nahrung zu sich nehmen. «Das ist eine Menge Arbeit», sagt Calderara. «Sammeln Sie mal fünf Kilo Eicheln und Bucheckern!» Mit viel Glück finde die Wildsau auch einmal eine tote Maus oder einen Rehkitzkadaver.

Wildhüter Mirko Calderara. Bild: PD

Die Wildschweine im Peter und Paul geniessen einen Rundumservice. Jeden Morgen kippt Parkwärter Anton Hugentobler einen Kübel Getreidemischung in den Trog.

Es wird zu eng

Acht Halbstarke stürzen sich mit aufgestellten Schwänzchen aufs Futter. Zehn Jungtiere sind im April auf die Welt gekommen. In wenigen Monaten sind aus den Frischlingen borstige Muskelpakete geworden. Durch den Kindersegen ist es eng geworden im Gehege: Aktuell lebt eine Rotte von 16 Tieren auf 1400 Quadratmetern. Das seien auf Dauer zu viele, sagt Parkwärter Anton Hugentobler. Der verschlammte Boden erholt sich nicht mehr, er muss abgetragen und mit frischer Erde aufgefüllt werden.

Wildtierpfleger und Jäger Anton Hugentobler. Bild: Mareycke Frehner

Der Dichtestress könne dazu führen, dass die Tiere einander die Schwänze anbeissen wie die Schweine in Mastbetrieben. Der Parkwärter muss die Rotte zudem verkleinern. Zwei junge Weibchen hat er bereits in den Wildpark Bruderhaus in Winterthur gebracht – zwecks Blutauffrischung. Die restlichen acht Jungtiere landen im Kochtopf.

Hugentobler, der auch Jäger und Metzger ist, nimmt jeweils zwei Tiere aus der Gruppe heraus und lockt sie an den Futtertrog. Zusammen mit einem anderen Jäger erlegt er die Tiere mit einem Gewehr mit Schalldämpfer, während sie am Fressen sind – so hätten sie am wenigsten Stress.

Wildschweine leben im sozialen Verbund – und vermehren sich erfolgreich. Bild: Toni Bürgin

Tierschützer machen Vorwürfe

Hugentobler muss auch junge männliche Damhirsche und Rothirsche aus der Gruppe nehmen. Das tut er jeweils im August, vor der Brunft im September. Sonst würden die Männchen aufeinander losgehen und sich verletzen. «Es hat Vorrang, dass wir die Tiere in einen anderen Park geben oder sie auswildern», sagt der Wildtierpfleger. Nur, wenn es nicht anders geht, werden sie geschossen.

Küchenchef Damian Vetsch vom benachbarten Ausflugsrestaurant Peter und Paul ist ein dankbarer Abnehmer für das Fleisch der Wildsauen und Hirsche. «Regionaler geht nicht», sagt er.

Damian Vetsch, Küchenchef im Restaurant Peter und Paul. Bild: Donato Caspari

Nur 14 Prozent des Wilds, das hierzulande konsumiert wird, stamme aus der Schweiz. Hugentobler sagt:

«Lieber eine Wildsau aus unserem Tierpark auf dem Teller als ein Hirsch aus Neuseeland.»

Tierschutzorganisationen wie die Peta kritisieren, dass Tierparks und Zoos mehr Tiere «produzieren», als sie unterbringen können. Der Vorwurf: Mit süssen Tierbabys wollten sie Publikum anlocken und über die Presse von kostenloser Werbung profitieren. Wenn die Tiere älter werden und Platz für neue Tierbabys geschaffen werden soll, würden die «Überschusstiere» getötet.

«Wir sehen Schwangerschaft, Geburt und Aufzucht der Jungtiere als eine natürliche Beschäftigung für unsere Wildtiere», sagt Anton Hugentobler. «Das entspricht ihrem Lebensalltag in der Natur.» Würden sie kastriert, würden sie träge vor sich dahin fristen. Auch könne man durch die natürliche Fortpflanzung die Sozialstrukturen und Dynamik der Rotte beobachten.

Beim Fressen wird gequiekt, geschubst und gemobbt

Beim Fressen geht es laut zu und her. Die Tiere quieken und schubsen die Konkurrenz energisch zur Seite.

«Sie haben eine strenge Rangordnung, leben im Matriarchat», sagt Anton Hugentobler. Das älteste und erfahrenste weibliche Tier der Rotte ist die Chefin. «Unsere Leitbache ist sehr dominant», sagt Hugentobler. Auf Hunde sei die silbergraue Bache nicht gut zu sprechen:

«Wenn ein Hund in das Gehege springen würde, könnte ich nicht dafür garantieren, dass er lebend herauskommt.»

Die Wildsau sei das einzige wehrhafte Wildtier der Schweiz. Auch ein vierjähriger Keiler lebt auf Peter und Paul: ein ausgewachsenes, etwa 130 Kilo schweres Männchen mit Eckzähnen. «Ein lieber, friedlicher Kerl», sagt Hugentobler. Der Zuchtkeiler war ein Waisenkind. «Ein Jäger hatte seine Mutter durch einen blöden Zufall erschossen», sagt Wildhüter Mirko Calderara, der ihn aufgepäppelt hat. Dabei achtete er darauf, dass das Tier seine natürliche Menschenscheu behält. Calderara brachte den wilden Keiler in den Wildpark, wo er frisches Blut in die Rotte bringt.

Anton Hugentobler beobachtet die gewieften Tiere. «Sie merken schnell, wenn etwas im Busch ist.» Das weiss er auch als Jäger. Erschiesst man ein Wildschwein an einem Waldrand, kehrt die ganze Rotte nicht mehr dorthin zurück. Eine Wildsau hat einen besseren Geruchssinn als ein Hund. Wittert sie Menschengeruch, warnt sie ihre Artgenossinnen mit einem blasenden Ton – und schwups sind alle weg.

Gemeinsamer Gang auf die Toilette

Die acht jungen Sauen haben den Trog geleert und schmatzen zufrieden. Nach dem Frühstück suchen sie gemeinsam eine Ecke im Gehege auf und erleichtern sich neben dem Zaun. «Das ist ihr WC», sagt Hugentobler. Entgegen ihrem Ruf seien sie reinliche Tiere. Auch das Suhlen im Matsch dient der Hygiene und hilft, Parasiten loszuwerden.

Danach machen die Wildsauen ein Nickerchen. «Sie chillen gern hinter dem Schopf, ungestört von Besucherinnen und Besuchern.» Auch Wildparktiere schätzen ihre Privatsphäre.

