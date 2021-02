INTERVIEW «Vor 20 Jahren wäre geschlossen gewesen»: Der St.Galler Digitalchef Christian Geiger über Homeoffice, Open Data und die digitalisierte Verwaltung Corona hat in der St. Galler Stadtverwaltung zu einem Digitalisierungsschub geführt. Als erster Chief Digital Officer einer Schweizer Stadt spurte Christian Geiger vor. Im Interview erklärt er, warum die Pandemie seinen Job sowohl leichter als auch schwieriger gemacht hat. Luca Ghiselli 04.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

CDO Christian Geiger auf dem Dach des St.Galler Rathauses. Aktuell sind dort fast alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice. Bild: Benjamin Manser (12. Oktober 2018)

Vor etwas mehr als drei Jahren sind Sie als Chief Digital Officer angetreten, um die Stadt St.Gallen gewissermassen in die digitale Zukunft zu führen. Hat die Pandemie Ihren Job einfacher oder schwieriger gemacht?

Christian Geiger: Beides. Einerseits fehlen physische Kontakte wie überall. In manchen Sitzungen ist es einfach gut, wenn man die direkten Reaktionen der Leute sieht. Es hat's aber auch einfacher gemacht, weil man sehr genau gesehen hat, wo die Anwendungsfälle liegen. Und, welche Organisationen sich bereits mit digitalen Themen beschäftigt haben und welche nicht. Da gab es deutliche Unterschiede und es war gut, dass wir uns als Stadt diesem Thema frühzeitig gewidmet haben.

Wo liegen denn Ihrer Meinung nach die Anwendungsfälle für eine Digitalisierung der Verwaltung?

Es ist so, dass die städtische Verwaltung einige klassische Dienstleistungen anbietet, die nicht digital erfolgen können. Denken Sie zum Beispiel an die Schneeräumung. Aber gerade wenn es um Informationen oder bestimmte Unterlagen, Bestätigungen oder Bescheinigungen geht, ist digital viel möglich. Man muss natürlich unterscheiden: Die Schulen beispielsweise, die in der Not komplett aufs Digitale umstellen mussten, wo der rein digitale Unterricht aber nicht das Ziel ist. Es sollte vielmehr ein unterstützendes Element im Unterricht sein. Und dieses Bewusstsein für digitale Lösungen wurde vielerorts durch die ausserordentliche Situation geschärft.

Corona als Digitalisierungsbeschleuniger.

Es gab sicher Bereiche, in denen schnell Lösungen gefunden werden mussten. Zum Beispiel bei den Sportanlagen. Dort wurden Zähler installiert, um zu messen, wie viele Leute in der Eishalle oder im Hallenbad sind. Aber die Stadtverwaltung hat kollektiv gelernt, digitaler unterwegs zu sein. In Sitzungen etwa. Dort ist die Digitalisierung als Instrument normaler geworden. Wie wir dieses einsetzen, hängt von uns ab.

Die Stadt St.Gallen hatte Vorsprung: Bei Ihrem Amtsantritt 2017 waren Sie der erste Chief Digital Officer einer Schweizer Stadt, und auch sonst wird schon seit einiger Zeit das Augenmerk auf diese Themen gelegt. Wie gut kamen Sie durch die Krise?

Wir waren natürlich im Austausch mit anderen Städten, auch im Ausland. Da hat man teilweise auch gemerkt, dass die Umstellung überall dort einfacher und schneller ablief, wo Homeoffice schon vor der Pandemie gang und gäbe war. Wir hatten den Vorteil, dass wir sehr gut organisierte Informatikdienste haben und bereits vor Corona mobiles Arbeiten möglich war. Innerhalb von wenigen Tagen konnten die Kapazitäten entsprechend verzehnfacht werden. Entweder über den eigenen Rechner und eine sichere Leitung oder mobile Arbeitsgeräte der Stadt. Aber es gab auch bei uns Herausforderungen.

Zum Beispiel?

Interessant war eine Umfrage unserer Organisationsentwicklung. Da tauchten Themen auf, wie sie auch in anderen Institutionen präsent sind. Manche Kolleginnen und Kollegen haben keine Möglichkeit, zu Hause zu arbeiten. Sei es familiär oder räumlich bedingt. Teilweise haben sich auch Rituale entwickelt, die diese Schwierigkeiten zum Teil abfedern konnten. Und inzwischen sieht man das auch lockerer, wenn's im Hintergrund mal ein Kindergeschrei gibt. Das sind ehrliche Situationen und das ist in Ordnung. Uns ist jedenfalls wichtig, dass wir diese schwierigen Themen bei allen Bestrebungen, die positiven Aspekte des neuen Arbeitens als Chance zu sehen, nicht vergessen.

Aber die Vorteile überwiegen.

Ganz klar, ja. Das hat sich auch aus den Umfragen herauskristallisiert. Pendelzeiten wurden reduziert, man ist öfter zum Zmittag zu Hause. Und dadurch, dass wir Homeoffice anbieten können, werden wir auch als Arbeitgeber für Fachkräfte attraktiver. Es hat sich ausgezahlt, dass die Stadtverwaltung das Thema Digitalisierung früh gepusht hat. Und dass bereits viele Lösungen vorhanden waren. Da ein ganz grosses Lob an die Kolleginnen und Kollegen.

Zur Person Christian Geiger Christian Geiger wurde 1983 im baden-württembergischen Tettnang geboren. Er wuchs in Ravensburg auf, studierte in Konstanz Politik- und Verwaltungswissenschaften und später in Friedrichshafen Public Management und Governance und promovierte mit einer Arbeit zu Open Government. Bis 2017 war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Stadt Ulm in der digitalen Transformation tätig und dozierte in Ludwigsburg an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen. Im Oktober 2017 trat er sein Amt als Chief Digital Officer der Stadt St.Gallen an.

Das klingt nach Note 5,5.

Eine gute 5,5 sicher! Aber auf der Schweizer Skala.

Geholfen hat sicher auch eine gute Netzinfrastruktur.

Stellen Sie sich vor, Corona wäre vor zehn oder 20 Jahren gewesen. Da hätten wir hier kein Glasfasernetz gehabt. Ich bin mit monatlich 30 SMS und 100 Freiminuten aufgewachsen. Es wäre geschlossen gewesen. Da kann auch ein Einzelhandel froh sein, dass vielleicht ein Onlineshop vorhanden war, auf den man umstellen konnte. Aber auch da gibt's solche, die besser oder weniger gut auf die Krise vorbereitet waren.

Im Coronajahr 2020 gab es ja nicht nur die Umstellung auf mobiles Arbeiten und digitale Sitzungen. Die Stadt hat ein Open-Data-Portal aufgebaut.

Daran haben wir intensiv gearbeitet. Sie sehen das fertige Produkt, also die offenen Daten. Für mich ist aber die Frage viel spannender, wie einfach wir die Daten zugänglich machen können. Denn wenn wir sie einfach bereitstellen können, haben wir innerhalb der Organisationsstruktur eine gute Durchlässigkeit. An dem Thema arbeiten wir intensiv mit den Verkehrsbetrieben, den Stadtwerken, der Datenschutzstelle, dem Rauminformationszentrum und anderen Dienststellen zusammen. Aber Open Data ist ein abstraktes Thema...

...das sich vielleicht konkretisieren lässt. Was nützt denn Open Data der Durchschnittsbürgerin oder dem Durchschnittsbürger?

Das ist eine Frage, mit der wir uns intensiv befasst haben. Ist die Durchschnittsbürgerin und der Durchschnittsbürger überhaupt Zielgruppe von Open Data? Ein Beispiel: Die Abfuhrdaten auf der neuen Stadtwebsite speisen sich aus Open Data. Wir haben das so eingerichtet, dass man eine Strasse eingibt und sich dann die Abfuhrdaten gleich in den Kalender importieren. Oder wir haben das Budget der Stadt interaktiv klickbar auf dem Open-Data-Portal aufgeschaltet. Sie sehen, für die Bevölkerung sind eigentlich die Anwendungen, die daraus entstehen, das Interessante.

Ein weiterer Fokus dürfte die neue Partizipationsplattform der Stadt gewesen sein, auf der sich Bürgerinnen und Bürger zu verschiedenen Themen projektbezogen einbringen können. Zum Beispiel bei Sondernutzungsplänen.

Genau. Die Plattform ist mit einem ersten Beteiligungsverfahren – dem Sondernutzungsplan Stocken – bereits online. Grundlage dafür ist aber nicht nur das revidierte Bau- und Planungsgesetz, sondern auch das neue Partizipationsreglement der Stadt. Die Intention ist klar: Wir wollen die Leute mehr teilhaben lassen, nicht nur formell, sondern auch informell. Das heisst: Auf der Plattform kann man auch Umfragen durchführen oder Brainstormings machen. Das soll sich aber schrittweise entwickeln können – je nach Bedürfnis.

Die Partizipationsplattform ist quasi eine Weiterentwicklung zum klassischen E-Government. Umzug melden, Betreibungsregisterauszug bestellen, Wohnsitzbestätigung einholen: Das geht schon digital. Hilft da auch der Chatbot, den die Stadt 2019 getestet hat?

Der Chatbot ist seit der Liveschaltung der neuen Internetseite online. Wir werden die Rückmeldungen, die da kommen, auf jeden Fall einbauen. Es ist aber noch zu früh, um zu sagen, wie der Chatbot genutzt wird. Auch, weil wir mit einem konzentrierten Themenbündel angefangen haben. Man kann den Chatbot aktuell zum E-Umzug, für eine Wohnsitzbestätigung oder für einen Betreibungsregisterauszug nutzen. Das ist ein guter Startpunkt, um zu eruieren, ob und wie die Leute das Angebot überhaupt nutzen und welche Fragen gestellt werden. Danach sehen wir, wohin sich der Chatbot entwickeln wird.

Zum Schluss ein Blick in die Kristallkugel. Gibt es 2030 im Rathaus noch Publikumsschalter?

Ja, mit hundertprozentiger Sicherheit. Und zwar nicht, weil wir's nicht anders könnten, sondern weil wir für alle da sein müssen. Dazu gehören auch Leute, die Erklärungsbedarf haben und sagen: Gewisse Leistungen will ich physisch beziehen. Ob ich dann fünf, acht oder zehn Schalter brauche oder ob einer reicht, ist eine andere Frage. Es wird aber immer Leute geben, die noch an den Schalter kommen.

Und können wir 2030 elektronisch wählen und abstimmen?

Technisch wäre das wohl problemlos möglich. Die Frage, ob man das auch will, ist eher kultureller Natur. Und ich glaube, dass die Abstimmung über die E-ID im März in diesem Zusammenhang ein Stimmungsbarometer sein kann.