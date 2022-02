Warum die St.Galler Remishueb-App vom Netz geht

Nicht nur die Stadt St.Gallen will digital unterwegs sein. Auch Untereggen startete eine Austauschplattform namens Piazza im September 2017. Gemeindepräsident Norbert Rüttimann sagt, dass zirka 20 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner registriert sind. Aktiv seien aber nur rund fünf bis acht Prozent. «Aktuell schauen wir mit der Kommission Dorfleben, wie man mehr Aktivität generieren kann.» Für dies habe man sich ein Jahr Zeit gegeben. Es kann also sein, dass die Piazza – weil zu wenig genutzt – wie die Remishueb-App in St.Gallen bald verschwindet.

Man habe sich mehr Aktivität erhofft, sagt Rüttimann. Er sieht einen möglichen Grund, dass «man sich in einer kleinen Gemeinde mehrheitlich noch persönlich kennt», die Kontakte also schon hergestellt sind. «Wir behalten die Kosten und den Nutzen der Plattform im Auge.»

Der Gemeindepräsident kündigt an, dass eine neue Website in Planung ist. Viel kann er derzeit noch nicht sagen, da das Projekt erst angelaufen ist. «Wenn möglich übernehmen wir einige Aspekte der Piazza.» Es komme aber auch darauf an, wie sich die Piazza nun entwickelt. (dh)