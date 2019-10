«Dieses Modell ist eine Luxusvariante»: Über 80 Kinder nutzen die neue Tagesstruktur in Gaiserwald Seit knapp drei Monaten läuft in Gaiserwald die Testphase für die familienergänzende Tagesstruktur. Perrine Woodtli

Gemeinsam den Tisch abzuräumen gehört im Schützenhaus in Abtwil dazu. (Bild: Benjamin Manser (22. Oktober 2019))

Das Schützenhaus in Abtwil ist von Nebel eingehüllt. Kein Mucks ist zu hören. Das ändert sich beim Betreten. Messer und Gabeln scheppern, Stühle werden lautstark auf dem Holzboden hin- und hergeschoben, laute Kinderstimmen. 20 Mädchen und Buben sind soeben mit dem Mittagessen fertig geworden. Jetzt ist abräumen angesagt.



Im Schützenhaus gehen seit drei Monaten täglich mehrere Kinder ein und aus. Sie nutzen die familienergänzende Tagesstruktur, welche die Gemeinde Gaiserwald im August eingeführt hat. Sie testet das Angebot in einer dreijährigen Pilotphase.

Die Tagesstruktur richtet sich an Primarschüler und wird an allen drei Schulstandorten angeboten: in den Schulhäusern Ebnet und Grund in Abtwil sowie im Schulhaus Engelburg.



Jürg Seitter, Schulpräsident Gaiserwald (Bild: Johannes Wey, 8. August 2018)

Die Gemeinde setzt auf ein flexibles System. Ab 11.30 Uhr gibt es täglich bis 18.30 Uhr sechs Blocks von je einer Stunde. Diese können die Eltern einzeln und variabel buchen. Der Mittagsblock kostet zehn Franken, ein Nachmittagsblock 7.50.

Am besten wird das Angebot im «Ebnet» genutzt. «Das hängt aber auch damit zusammen, dass es die grösste Schulanlage ist», sagt Schulpräsident Jürg Seitter. Die Tagesstruktur für die «Ebnet»-Schüler ist im Schützenhaus untergebracht, das neben der Schule liegt.



«Das Modell ist eine Luxusvariante»

Nach dem Zähneputzen haben die Kinder noch ein wenig Zeit. Drinnen knetet eine Gruppe an einem farbig verklebten Tisch. Draussen spielen die Buben Fussball. Auf dem Spielfeld steht auch Jennifer Schwarz. Sie leitet den Standort Ebnet. Sie und Bettina Veraguth, welche die zwei anderen Standorte leitet und die Tagesstruktur koordiniert, sind die einzigen Festangestellten. Die anderen 20 Betreuerinnen arbeiten auf Stundenbasis.



Jennifer Schwarz steht täglich im Austausch mit den Eltern. Deren Rückmeldungen seien positiv. Das Block-Modell werde geschätzt. «Es ist eine Luxusvariante. In vielen Tagesstrukturen kann man nur den halben Tag buchen und zahlt mehr.»

Das Organisatorische ist so aber um einiges aufwendiger. Welches Kind muss wann gehen? Wer kommt wieder? Und wer muss früher los, weil er in die Ukulele-Stunde muss? Die Betreuerinnen führen eine Liste. «So viele Kinder zu betreuen, ist intensiv und manchmal eine Herausforderung.» Der Betrieb habe sich aber eingependelt.

Die Schule ruft. Ein Bub mit verschwitztem roten Kopf wirft seine Finken in eine Box und schnappt sich den Schülerthek: «Tschüss, bis später.» Am Nachmittag können die Kinder jeweils selbst entscheiden, was sie machen. «Wir bieten ihnen Sachen an, betreuen sie und geben ihnen Struktur.» Beim Zvieri etwa kommen alle zusammen.

Ziel ist es zudem, dass jeder die Hausaufgaben erledigt. «Wir zwingen aber niemanden und es liegt auch nicht in unserer Verantwortung», sagt Schwarz.



«Wir motivieren die Kinder aber dazu. Dann müssen sie es am Abend nicht mehr machen. Meistens klappt’s.»

Im Schulhaus Grund am wenigsten genutzt

Schulpräsident Jürg Seitter ist zufrieden mit den ersten Monaten. «Die Abläufe an den Standorten funktionieren gut und die Zahlen haben sich gesteigert.» Man befinde sich aber noch ganz am Anfang. Beim Anmeldestart im Juni waren pro Woche 145 Blocks im Schützenhaus gebucht, heute sind es rund 210. Etwa 30 Kinder nutzen pro Woche das Angebot.

In Engelburg, wo die Kinder sich im Mehrzwecksaal treffen, waren im Juni pro Woche etwa 45 Blocks gebucht, heute sind es 100. Dort besuchen rund 40 Schüler pro Woche die Tagesstruktur. Das Schulhaus Grund weist die niedrigsten Zahlen auf. Waren es im Juni knapp 25 Buchungen, sind es heute rund 30. Im Schnitt nutzen dort 12 Kinder in der Woche das Angebot – hauptsächlich am Mittag.

Am Nachmittag kommt selten jemand. Ganz im Gegenteil zum Standort Ebnet. Das erstaunt Seitter. «Das Bedürfnis nach der Tagesstruktur kam vor allem von Eltern vom ‹Grund›.»



Konkrete Zahlen habe man im Vorfeld keine erwartet, sagt Seitter. Er sei überzeugt, dass weitere Kinder hinzukommen. Man habe sich dazu entschieden, jeden Block anzubieten, auch wenn nur ein Kind in dieser Stunde anwesend ist. «Dafür ist die Testphase da. Es kann aber sein, dass wir nach einem Jahr gewisse Dinge anpassen.» Das Ziel sei es, dass die Tagesstruktur ein Erfolg wird.