Feuer freiwillig: Wegen der Coronakrise ist das «Obligatorische» nicht Pflicht – den Ostschweizer Schützenvereinen entgehen dadurch Einnahmen Die Armeeangehörigen müssen das obligatorische Programm dieses Jahr nicht absolvieren. Der Armeechef hat die ausserdienstliche Schiesspflicht wegen des Coronavirus sistiert. Den Schützenvereinen in der Region St.Gallen entgehen dadurch Einnahmen. Den Trainingsbetrieb konnten sie derweil mit Einschränkungen wieder aufnehmen. Michel Burtscher 15.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blick auf die Scheiben beim Schützenhaus Erlenholz in Wittenbach. Geschossen wird hier mit einem Sturmgewehr 90. Bild: Urs Bucher

Ein Sturmgewehr. 20 Schuss Munition. 300 Meter Distanz. Dann braucht's nur noch ein bisschen Können und Konzentration, um mindestens 42 Punkte zu erreichen und dabei nicht mehr als drei Nuller zu schiessen. Das sind die Eckwerte des obligatorischen Programms, das die Angehörigen der Armee jedes Jahr jeweils zwischen April und August absolvieren müssen, um den Umgang mit ihrer Waffe nicht zu verlernen.

Jedes Jahr ausser dieses Jahr. Das «Obligatorische» ist 2020 nicht obligatorisch. Armeechef Thomas Süssli hat in Absprache mit dem Schweizer Schiesssportverband entschieden, die ausserdienstliche Schiesspflicht wegen der Coronakrise zu sistieren. Das bedeutet: Die Armeeangehörigen müssen das obligatorische Programm dieses Jahr nicht absolvieren, dürfen es aber freiwillig machen.

Die Schützenkasse freut sich kaum

Der Entscheid des Armeechefs ist aussergewöhnlich. Die im Jahr 1874 eingeführte Schiesspflicht wurde erst zweimal abgeschwächt: Während des Ersten Weltkriegs wurde sie ganz ausgesetzt und während des Zweiten Weltkriegs wie jetzt für freiwillig erklärt. Dieses Jahr wird an den hiesigen Schiessständen also weniger Munition verschossen als sonst – nicht nur wegen der Coronakrise. Verschiedene Schützenfeste mussten abgesagt werden. Und auch das eidgenössische Feldschiessen hat nicht wie geplant am vorletzten Wochenende stattgefunden.

Die Coronakrise hat denn auch Auswirkungen auf die Schützenkassen – aus mehreren Gründen. Für die Durchführung des «Obligatorischen» gibt es Entschädigungen vom Bund. 20 Franken und 50 Rappen zahlt er den Schützenvereinen für jedes obligatorische Programm, das bei ihnen geschossen wird. Beim Feldschiessen sind es zehn Franken pro Teilnehmer. Ein grosser Teil dieses Geldes wird am Ende des Jahres fehlen. Denn die meisten Armeeangehörigen schiessen das «Obligatorische» wohl nicht, wenn es freiwillig ist.

Verein ist nicht in der Existenz bedroht

Sandra Altherr, Präsidentin der Schützengesellschaft Wittenbach Bild: Urs Bucher

«Die Mehrheit wird nicht kommen», sagt Sandra Altherr, Präsidentin der Schützengesellschaft Wittenbach. Das führe für ihren Verein zu einem finanziellen Verlust. «Es gibt sicher ein Loch in der Kasse.» Jedes Jahr absolvieren 400 bis 500 Armeeangehörige das «Obligatorische» in Wittenbach. Dramatisieren will Altherr die Situation aber nicht:

«Unser Verein ist deswegen nicht in seiner Existenz bedroht.»

Viel mehr schenke sowieso die Absage des grossen Schützenfestes ein, das im April geplant gewesen war. 1400 Teilnehmer wurden in Wittenbach erwartet. Das Feldschiessen soll nun im August durchgeführt werden. Unter der Voraussetzung, dass bis dann die Abstandsregeln weniger streng seien, sagt Altherr. Sonst sei eine Durchführung nicht realistisch.

Sich auf die eigenen Schwächen konzentrieren

In den Schützenhäusern darf seit dem 11. Mai wieder geschossen werden, am 6. Juni wurden die Regeln ein wenig gelockert, Schutzkonzepte und Einschränkungen gelten aber noch immer. Die Schützengesellschaft Wittenbach habe den Vorteil, dass ihr Schützenhaus und das dazugehörige Restaurant gross seien, sagt Sandra Altherr. «Darum ist es für uns kein Problem, die Schutzmassnahmen umzusetzen.»

Derzeit wird in Wittenbach nur auf jede zweite der insgesamt zwölf Scheiben geschossen. Altherr sagt:

«Wir haben die Freude am Schiesssport nicht verloren.»

Da zurzeit keine Wettkämpfe stattfinden, könnten sich die Schützinnen und Schützen auf sich selber konzentrieren und an den eigenen Schwächen arbeiten, so Altherr.

Racletteschiessen als wichtigste Einnahmequelle

Ähnlich tönt es bei Alois Kempf, Präsident der Schützen Oberegg-Muolen. Er sagt: «Die Entschädigungen des Bundes wollen wir nicht missen – weder jene für das ‹Obligatorische› noch jene für das Feldschiessen oder die Jungschützenkurse.» In Muolen absolvieren pro Jahr zwischen 80 und 90 Personen das obligatorische Programm, ans Feldschiessen kommen bis zu 120. Die wichtigste Einnahmequelle sei jedoch das Racletteschiessen, das m Oktober stattfindet und an dem jeweils bis zu 900 Schützen teilnehmen, sagt Kempf.

Das Schützenhaus in Wittenbach: Weil der Schiessstand so gross ist, können die Abstandsregeln eingehalten werden. Das Bild zeigt das Feldschiessen im vergangenen Jahr, als das Coronavirus noch nicht wütete. Bild: Urs Bucher

Er hofft darum auch, dass die Schutzmassnahmen bis dann weiter gelockert werden. Wegen des Schutzkonzeptes könne zurzeit auch in Muolen nur auf jede zweite Scheibe geschossen werden. «Das schränkt uns extrem ein. Das Racletteschiessen könnten wir mit den jetzt geltenden Massnahmen nicht durchführen», sagt Kempf. Er betont:

«Wenn die Regeln langfristig so streng bleiben, wird es schwierig für das Schiesswesen.»

Beim Schützenverein Ramschwag Waldkirch-Häggenschwil wird seit vergangener Woche wieder geschossen – und zwar auf jede Scheibe. Dafür müssen die Personalien der Schützen notiert werden und wann sie welche Scheibe benutzt haben. Damit man Ansteckungen im Ernstfall nachverfolgen könne, sagt Vereinspräsident Thomas Kellenberger. Auch diese Möglichkeit sehe das Schutzkonzept vor.

Dieses Jahr resultiert beim Fest ein Minus

Erst mit dem Lockerungsschritt vom 6. Juni habe es sich gelohnt, den Schiessbetrieb wieder aufzunehmen, sagt er. Zuvor seien die Einschränkungen zu stark gewesen, etwa die Beschränkung auf fünf Personen in einem Raum. Auch beim Schützenverein Ramschwag ist das «Obligatorische» heutzutage nicht mehr die Haupteinnahmequelle. Für seinen Schützenverein, so Kellenberger, sei das Ramschwagschiessen, das jeweils im April stattfindet, viel wichtiger.

Dieses Jahr resultiert dort ein Minusgeschäft, wie er sagt: «Das Fest mussten wir absagen, hatten aber schon gewisse Ausgaben beispielsweise für Werbung.» Das nächste Ramschwagschiessen findet nun im April 2021 statt. Er wolle sich aber nicht beklagen: «Finanziell kann der Verein das verkraften», sagt Kellenberger. Er ist froh, dass immerhin der Schiessbetrieb nun wieder aufgenommen werden konnte.

Steinacher Schützen beenden Saison

Anders sieht es beim Schützenverein Steinach aus: Dort steht auf der Webseite, dass der Gesamtvorstand schweren Herzens zu folgenden Entschlüssen gekommen sei: «Die Schiesssaison 2020 wird abgebrochen und als beendet erklärt. Auf der Schiessanlage Buholz in Steinach finden im Jahre 2020 keine Aktivitäten mehr statt.»

Ein Schütze reinigt sein Sturmgewehr 57. Bild: Urs Bucher

Der Grund für den radikalen Schritt: Der Vorstand habe die Schutzkonzepte studiert und sei der Meinung, dass diese durch die «Gegebenheiten der Schiessanlage» nur unter «sehr erschwerten Bedingungen und nicht zu 100 Prozent» eingehalten werden könnten.