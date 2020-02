Dieses Jahr könnte die Sanierung der Ruine Ramschwag starten Häggenschwil hat 2019 deutlich weniger Geld ausgegeben als budgetiert. Im Budget 2020 ist auch die Sanierung der Ruine vorgesehen. Johannes Wey 13.02.2020, 18.59 Uhr

Die Ruine Ramschwag.

Benjamin Manser

Hans-Peter Eisenring könnte sich in seinem letzten Amtsjahr als Häggenschwiler Gemeindepräsident ein Herzensanliegen erfüllen: Die Kosten für die Sanierung der Ruine Ramschwag sind im Budget für 2020 eingestellt, wie dem Mitteilungsblatt zu entnehmen ist. Die Arbeiten an der Burg, die sich seit ihrem Kauf im Jahr 2013 zu einem Sorgenkind der Gemeinde entwickelt hat, könnten so wie erhofft im laufenden Jahr beginnen. Wie hoch die Kosten für die Gemeinde sein werden, wird nicht beziffert. Eisenring hat jedenfalls alle Hebel in Bewegung gesetzt, um private und institutionelle Geldgeber zu finden.