«Diese Kinder haben es verdient, glücklich zu sein wie alle anderen auch»: Wieso sich ein St.Galler Stadtparlamentarier für eine abgewiesene Flüchtlingsfamilie einsetzt Jeyakumar Thurairajah, Grüner Stadtparlamentarier und einst selber Asylsuchender, setzt sich mit einem zweiten Vorstoss für ein abgewiesenes Flüchtlingsehepaar mit hörbehindertem Kind ein. Diana Hagmann-Bula 20.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Private stellen der Flüchtlingsfamilie eine Wohnung in Wittenbach zur Verfügung. Dennoch blicken die Asylbewerber in eine ungewisse Zukunft. Bild: Michel Canonica

Die Schweiz ist für ihn ein Traumland. Ein Land, in dem er sich mit seiner Familie sicher fühlt, er einem Beruf nachgehen kann, der ihn erfüllt und finanziell über Wasser hält. Nicht immer war das so: 1987 flüchtete Jeyakumar Thurairajah aus politischen Gründen aus Sri Lanka, wartete sieben Jahre lang auf einen positiven Asylentscheid. Auch deshalb politisiert der Grüne im Stadtparlament: «Um dem Land, das so gut mit mir ist, etwas zurückzugeben.»

Stadtparlamentarier Jeyakumar Thurairajah. Bild: Urs Bucher

Doch gerade enttäuscht ihn sein Traumland. Die Schweiz, die sonst so solidarisch und engagiert sei, mit der er Personen wie den verstorbenen in Kambodscha helfenden Kinderarzt Beat Richner verbinde, sie hat ein Asylehepaar abgewiesen. Der Mann stammt aus Äthiopien, die Frau aus dem Sudan, die in der Schweiz geborenen Kinder sind zwei Jahre alt. Die Familie weigerte sich, ins Ausreise- und Nothilfezentrum Vilters umzuziehen. Der Kanton strich die Sozialhilfe. Damit fiel auch die Behandlung für das eine Kind mit Hörbehinderung weg.

Die Stadt habe getan, was möglich sei

Thurairajah will das nicht hinnehmen. «Es geht mir nicht um das Ausländerrecht, sondern um das Kindeswohl», betont er. Im März hatte er im Stadtparlament bereits eine Einfache Anfrage zum Fall eingereicht. Was der Stadtrat unternehmen könne, damit das Kind die nötigen Behandlungen bekomme, wollte er wissen.

Die Sozialen Dienste der Stadt, so antwortete der Stadtrat, hätten die Familie von März 2016, dem Zeitpunkt, als sie in die Stadt übertrat, bis zu den letztinstanzlichen Entscheiden des Bundesverwaltungsgerichts unterstützt.

Nachdem das Staatssekretariat für Migration (SEM) das Asylgesuch des Ehepaars abgelehnt hatte, legten dessen Rechtsvertreter Beschwerde ein. Vergeblich. Das politische Engagement des Asylbewerbers in seinem Heimatland erreiche kein Ausmass, das die Aufmerksamkeit der äthiopischen Behörden erwecke, stimmte das Bundesverwaltungsgericht mit der Vorinstanz überein. Ausserdem habe sich die politische Lage in Äthiopien entspannt.

Die Stadt fühlt sich nicht zuständig für die Familie

«Die Zuständigkeit für die Familie fiel mit der Rechtskraft von der Stadt zurück an den Kanton», ist in der Antwort des Stadtrats zu lesen. Die Stadt habe, solange sie für die Familie zuständig gewesen sei, diese so weit möglich und sinnvoll unterstützt, auch betreffend die gesundheitlichen Probleme des einen Kindes, heisst es weiter. «Zu beachten ist auch, dass allfällige Massnahmen der Stadt gegen die übergeordnet festgelegte Kompetenzordnung oder gegen die Gewaltentrennung verstossen könnten.»

Er sei mit der Antwort des Stadtrats nicht zufrieden, sagt Stadtparlamentarier Jeyakumar Thurairajah. Deshalb hat er nun eine zweite Einfache Anfrage eingereicht, die sich um die Flüchtlingsfamilie dreht. Er kritisiert:

«Das Bundesverwaltungsgericht hat für sein Urteil nicht abklären lassen, ob die Menschenrechte des schwerst hörbehinderten Kindes mit der Wegweisung nach Äthiopien verletzt werden.»

Thurairajah bricht es das Herz

Thurairajah verweist auf die UN-Kinderrechtskonvention, 1997 von der Schweiz ratifiziert, sowie auf die UN-Behindertenrechtskonvention. «Welche Bedeutung haben die genannten internationalen Rechtsgrundlagen für die Verantwortlichkeit der Stadt St.Gallen gegenüber einem behinderten Kleinkind von Asylsuchenden?», erkundigt er sich in seinem neuen Vorstoss. Und fragt, ob bei einer angemessenen Behandlung gemäss Prinzipien der Kinderrechts- und Behindertenrechtskonvention übergeordnete Institutionen die Stadt tatsächlich sanktionieren könnten.

Thurairajah: «Ich bin nach wie vor der Ansicht, dass die Stadt ihre Verantwortung abschiebt. Sie könnte fordern, dass die UN-Kinderrechtskonvention im kantonalen Sozialhilfe-, im Familien-, Asyl- und Ausländergesetz verankert und umgesetzt wird.» Es breche ihm das Herz, dass der Bub wegen des negativen Asylentscheids benachteiligt sei. Jedes Mal, wenn er die Geschwister sieht, denkt er:

«Sie haben es verdient, glücklich zu sein wie alle anderen Kinder.»

Beim Bund ist ein Wiedererwägungsgesuch hängig

Auch abseits des Stadtparlaments gibt der 50-jährige Pflegefachmann und Jugileiter dem Flüchtlingsehepaar eine Stimme. Soeben hat er sich mit Rechtsfachleuten, Vertretern des Solidaritätshauses und des Solidaritätsnetzes St.Gallen, der Kirchgemeinden sowie mit privaten Helfern getroffen, um zu besprechen, wie es weitergehen soll. Klausfranz Rüst-Hehli, der die Familie rechtlich berät und sie gegenüber Behörden und Gerichten vertritt, verweist auf das Wiedererwägungsgesuch, das beim Staatssekretariat für Migration hängig ist.

Zögerlich werde es behandelt, obwohl Fälle, in denen es um Kindeswohl gehe, Priorität hätten, sagt er. Man habe das Gesuch im Oktober 2019 eingereicht, erst letzten Monat habe das SEM einen Arztbericht über die Hörbehinderung des einen Kindes einverlangt. Rüst-Hehli wertet das als gutes Zeichen:

«Immerhin wird das Problem nun angeschaut. Beim ordentlichen Verfahren war das nicht der Fall, obwohl die Hörbehinderung des Buben bekannt war.»

Man habe damals den Einzelfall nicht vorschriftsgemäss geprüft, ist er überzeugt.

Rüst-Hehli hat bereits einen Plan B

Ob im Rückschaffungsland Äthiopien Therapie und Beschulung des hörbehinderten Kindes angeboten würden und finanzierbar seien, darüber gebe es nur Spekulationen. «Humanitär nicht zumutbar wäre das.» Deshalb wünscht sich der 72-jährige Kindesverfahrensvertreter, der früher unter anderem für die Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende St.Gallen-Appenzell gearbeitet hat, dass das Wiederwägungsgesuch gutgeheissen wird. Ein Ja würde für die Familie gemäss Rüst-Hehli die vorläufige Aufnahme bedeuten, samt Behandlung von Schweizer Ärzten für das Kind.

Rüst-Hehlis Hoffnung ist gross. Und dennoch hat er einen Plan B. Einen Plan für den Fall, dass das Wiedererwägungsgesuch doch abgelehnt wird.

«Wir würden dann an den Kinderrechtsausschuss der UNO in Genf gelangen. Das Organ überwacht, ob die UN-Kinderrechtskonvention eingehalten wird.»

Käme der Ausschuss zum selben Schluss wie Rüst-Hehli, würde er ein erneutes Wiedererwägungsgesuch beim SEM stellen. Ein Prozedere, das dauert. Rüst-Hehli rechnet mit zwei Jahren und mehr. Was passiert derweil mit der Familie und ihren Kindern? Er weiss es nicht genau: Im besten Fall fordere der Ausschuss die Schweiz wohl auf, die endgültige Stellungnahme abzuwarten und die Familie in der Schweiz wohnen zu lassen.

Der Härtefall: Eine Möglichkeit, die keine ist

Eigentlich gäbe es noch eine weitere Möglichkeit: Nach über fünf Jahre dauerndem Asylverfahren besteht die Möglichkeit, beim Kanton ein Gesuch einzureichen wegen persönlicher übermässiger Härte. Ende August ist diese Frist im Fall der Flüchtlingsfamilie gemäss Rüst-Hehli erreicht. Wegen fehlender adäquater medizinischer Behandlung des Kindes in Äthiopien erachtet er die Situation durchaus als Härtefall. «Um als solcher anerkannt zu werden, müssen die Betroffenen allerdings wirtschaftlich selbstständig sein», sagt er.

Eine Unmöglichkeit. Der Mann sei zwar studierter Jurist, beherrsche aber die Sprache und die Gesetze unseres Landes noch nicht. Er könne sich im unqualifizierten Arbeitsmarkt bewerben, in der Gastronomie oder in der Reinigungsbranche etwa. «Dort gibt es jedoch mehr Bewerber als Stellen. Falls er trotzdem einen Job findet, dann ist der Lohn so niedrig, dass der Mann seine vierköpfige Familie damit bestimmt nicht durchbringt.»

Jeyakumar Thurairajah, Stadtparlamentarier und ehemaliger Asylbewerber, sagt, er wisse aus eigener Erfahrung, wie der Mann aus Äthiopien sich fühle. Hilflos. Machtlos. Verängstigt.