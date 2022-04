American Football: Die St.Gallen Bears starten in die neue Saison

American Football Diese Bären greifen an – die St.Galler Footballer wollen dank Offensivpower in die höchste Liga aufsteigen Die St.Gallen Bears starten mit Ambitionen in die Saison. Der Sieg im Playoff-Final ist das Ziel. Julia Riedener Jetzt kommentieren 08.04.2022, 05.00 Uhr

Coach Nic Soupidis mit seinen Offensivspielern Sascha Knobel und Mirco Dietschweiler (von links). Bild: Tobias Garcia

Mirco Dietschweiler ist der wichtigste Mann, der Antreiber. Der Starter-Quarterback der St.Gallen Bears. Mit 23 Jahren ist der Thurgauer der Spielkoordinator und Speaking Captain des St.Galler Footballteams. Er leitet die Mannschaft in der Offensive an und bereitet Spielzüge oder Laufkombinationen vor.

Das Saisonziel ist klar, die Ostschweizer wollen in den Final – und diesen gewinnen. «Ich möchte den Sieg holen», so Dietschweiler. Die Chance, erste Punkte zu gewinnen, gibt es bereits am Sonntag, wenn die neue Saison in der Liga B startet. Die St.Gallen Bears treffen um 14.30 Uhr im Gründenmoos auf die Fribourg Cardinals. Die Vorbereitungen verliefen gut, viele neue Spieler wurden in die Mannschaft integriert und die Spieler hatten genügend Zeit, sich aneinander zu gewöhnen.

Football ist auch als Rasenschach bekannt

Quarterback Dietschweiler sagt: «Der Teamzusammenhalt passt. Jeder geht für jeden.» Die Mentalität sei ganz anders als in anderen Sportarten. Bevor er zum Football gekommen ist, spielte er Fussball. «Da war die Motivation ganz anders, im Training haben immer alle gemotzt. Im Football gibt es das nicht.» Durch einen Zufall schaute er seinen ersten Footballmatch. «Ich brauchte die Hilfe eines Wikipedia-Artikels, um das Spiel zu verstehen.» Die amerikanische Sportart Nummer eins ist nicht nur eine voller Körperkontakt, sondern auch eine mit vielen Taktiken und Positionen, die man verstehen muss.

Mit 72 kg ist der Quarterback einer der Leichten. Wobei das Gewicht auf seiner Position nicht entscheidend ist: «Auf meiner Position ist es wichtiger, flink und wendig zu sein.» Damit Dietschweiler seine Aufgaben erfüllen kann, braucht er Beschützer wie Sascha Knobel. Er ist Mitglied der Offensive Line und gleichzeitig Chef der Offensive, einer der «grossen Jungs». Mit 135 kg auf 1,88 m verteilt bringt Knobel die perfekten Masse mit. Seine Aufgabe ist es, die Zone des Quarterbacks freizuhalten, damit dieser möglichst viel Raum für die geplanten Spielzüge hat. Knobel wird auch als Center eingesetzt, einer weiteren Position in der Offensive Line. Mit einem Rückwärtswurf durch die Beine zum Quarterback gibt Knobel das Spiel frei. So kann Dietschweiler das Spiel aufbauen. Auch Knobel antwortet auf die Frage, was sein Ziel sei: «Der Finaleinzug. Wir können Grosses erreichen. Wir sind ein gutes Team.»

Die Vorbereitung bringt Vertrauen ins Team

Jede Saison beginne bei Null, sagt Knobel. Die Footballer müssen sich aneinander gewöhnen und sich zuerst mit den neuen Spielzügen vertraut machen. Als Offensive Chef, ist es wichtig, auch in der Winterpause aktiv zu bleiben. Im Sommer trainieren die Bears auf Rasen und zwischendurch legen sie Krafteinheiten ein. Im Winter hingegen schuften sie fast ausschliesslich im Kraftraum. Knobel ist durch eine Werbung auf den Football aufmerksam geworden. Nach einem Probetraining mit seinem Bruder war er von den St.Gallen Bears überzeugt und hat sich dem Team angeschlossen. Seither spielen die Brüder gemeinsam in der Offensive Line.

Den verpassten Meistertitel der vergangenen Saison münzten die Footballer in positive Energie um. Nic Soupidis, der Offense Coach, sammelte einst während seines Studiums an einem College erste Football-Erfahrungen im Mutterland des Footballs. Diese bringt er nun bei den Bears ein. «Wir haben sehr viel in Mentaltraining investiert», so der Deutsche. Wenn die Mentalität stimme, seien die grössten Erfolge möglich. Als Strategiekoordinator betreut Soupidis Quarter- und Runningbackspieler. Vor den jeweiligen Spielzügen berät er sich mit Dietschweiler und plant den neuen Angriff. Die Faszination Football begleitet Soupidis schon seit über 30 Jahren. «Der Teamgedanke ist faszinierend. Zudem bereitet Football einen auf das Leben vor.» Man müsse für das Team alles geben, ansonsten funktioniere es nicht, fügt er hinzu. Auch er verfolgt dasselbe Ziel wie Dietschweiler und Knobel: Den Final zu erreichen und den Meistertitel nach St.Gallen zu bringen.

Hinweis

Liga B. Sonntag: 14.30 St.Gallen Bears – Fribourg Cardinals (Gründenmoos).

U19-Junioren. Sonntag: 11.00 St.Gallen Bears – Geneva Seahawks (Gründenmoos).

