So leiden St.Galler Lokale und Bäckereien unter Fachkräftemangel

DIENSTLEISTUNGSGEWERBE Bäckerin oder Kellner gesucht! Wie St.Galler Betriebe mehr und besseres Personal anlocken wollen Reduzierte Öffnungszeiten, gesperrte Sitzplätze: St.Galler Restaurants, Bars und Bäckereien spüren den Fachkräftemangel deutlich. So kämpft die Branche gegen die Personalnot. Krisztina Scherrer und Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 08.07.2022, 19.00 Uhr

Bis 22 Uhr steht er alleine in seiner Augustbar: Wirt Martin Tinner kämpft mit Personalmangel. Bild: Ralph Ribi

Die Chocolaterie Kölbener an der Gallusstrasse kann nicht mehr alle 130 Sitzplätze bewirtschaften. Das Personal fehlt. «Unser Restaurant ist gut gelegen, die Nachfrage gross. Wir haben viele Kundinnen und Kunden. Schade ist nur, dass wir nicht alle Sitzplätze bedienen können», sagt Manuela Kölbener von der Chocolaterie Kölbener. Deshalb ist bei schlechtem Wetter die Hälfte der Terrasse geschlossen, bei gutem Wetter der Innenbereich. Der Grund: An Wochenenden bräuchte es sieben Angestellte, sagt Kölbener. «Ich kann derzeit höchstens sechs Leute einteilen und dann ist da noch das Problem mit den Pausen.» Während der je 30 Minuten Pausen fehle zusätzlich eine Arbeitskraft.

Das Servicepersonal stehe unter Druck. «Niemand will bei uns eine Stelle antreten», sagt Kölbener. Letzte Woche hätte sie zwei Vorstellungsgespräche gehabt.

Manuela Kölbener

«Die Bewerber sind nicht einmal aufgekreuzt.»

Sie wundere sich nicht mehr. «Wir haben zu wenig Lernende und auch das Gastropersonal will nicht mehr an Wochenenden oder Abenden arbeiten.»

Auch keine Studenten melden sich

Nicht nur Sitzplätze sperren, sondern gleich die Öffnungszeiten reduzieren muss Martin Tinner von der Bar August. Er öffnet sein Lokal nun erst am Donnerstag und nicht mehr schon dienstags. Während seiner Ferien blieb die Bar am Samstag geschlossen. An der Türe, auf Instagram und Facebook fordert er am Service Interessierte auf, sich bei ihm zu melden. Vergeblich. Er bedauert:

«Ab und zu hilft mir jemand aus, aber nicht fix. So geht die Professionalität verloren, welche die Gäste erwarten.»

Bis 22 Uhr komme er alleine durch, für die restlichen zwei oder drei Stunden brauche es aber Verstärkung. «Drei Stunden Arbeitszeit sind unattraktiv, ausser man bezahlt einen super Lohn», sagt er. Kann Tinner aber nicht. Soeben ist er aus Ferien in Spanien zurückgekehrt. Das südeuropäische Land habe dasselbe Problem. «Grosse Firmen werben dort Leute ab, bezahlen mehr. Und die Kleinen spulen dann.»

Kaum hing früher die Tafel mit dem Aufruf draussen, hätten sich mehrere Personen gemeldet. «Darunter viele Studentinnen und Studenten, die einen Nebenverdienst suchten. Heute werden sie wohl von Papas Kärtli unterstützt», sagt Tinner.

Corona habe die Gastronomiebranche durchgerüttelt. «Viele haben sich deshalb einen sichereren Job gesucht», nennt Tinner einen der Gründe für den Fachkräftemangel. Und:

«Man arbeitet, wenn die anderen frei haben. Man hat frei, wenn die anderen arbeiten.»

Es brauche ein «Gastro-Gen», um diesen Job zu lieben. Man müsse den Dienstleistungsbereich wertschätzen und flexibel sein. «Ist die Beiz leer, muss man geduldig warten. Ist Rushhour, hat man plötzlich Stress.»

Mit höheren Löhnen, glaubt Tinner, könne man qualifiziertes Personal anlocken. «Der Gast müsste das mit höheren Preisen bezahlen. Doch wann ist die Schmerzgrenze erreicht?», fragt sich Tinner.

Pandemie beschleunigte Fachkräftemangel

René Rechsteiner, Präsident von Gastro Stadt St.Gallen, beschreibt die Lage ebenfalls als schwierig. «Wir haben zu wenig Lernende und viele Lehrabgänger, die sich nach ihrer Ausbildung doch gegen den Beruf entscheiden», sagt er. Fachkräftemangel habe aber schon vor Corona bestanden. «Die Pandemie hat ihn nur beschleunigt.» Das Servicepersonal, das während Corona den Job gewechselt habe, kehre nicht mehr zurück.

Eine Zwischenlösung sei, dass die Gastrobetriebe mit Studierenden arbeiten würden. «Aber die bleiben halt nicht für immer», sagt Rechsteiner. Es brauche neue Wege.

René Rechsteiner, Präsident von Gastro Stadt St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

«Wir könnten allenfalls Anlehren, verkürzte Ausbildungen anbieten oder in die Erwachsenenbildung investieren. Doch so etwas aufzugleisen, braucht Zeit.»

Neue sind schnell wieder weg

Auch Bäckereibetriebe kennen diese Sorgen. Urs Lichtensteiger, Bäckereimeister und Inhaber der Lichtensteiger AG, sucht zurzeit zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. «Weil wir stetig wachsen, aber auch weil wir Fluktuation kennen», sagt er. Die Bäckerei mit neun Ostschweizer Standorten betreibt eine Filiale im Einkaufszentrum Neumarkt in St.Gallen. Über 70 Prozent der rund 100 Angestellten würden schon jahrelang für das Unternehmen arbeiten. «Menschen, die neu zu uns und in den Beruf kommen, verlassen uns aber schnell wieder.» Die Geschäftsleitung habe deshalb ein Konzept erarbeitet, um das sogenannte Onboarding zu professionalisieren. «Wir werden uns in Zukunft noch mehr Zeit nehmen, um neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzubinden.»

Immerhin die Anzahl Bewerbungen für Stellen im Verkauf sei wieder gestiegen. «Nicht aber jene für das Fachhandwerk. Da bleibt alles sehr verhalten», sagt Lichtensteiger. Nach Corona würde nun das Geschäft zurückkehren, das während der Pandemie verloren gegangen sei. «Wir beliefern wieder das Open Air St.Gallen, die Olma, die Offa. Der Brotbedarf am Kantonsspital St.Gallen nimmt zu, weil Besucherinnen und Besucher wieder erlaubt sind», so Lichtensteiger. Er brauche nun auch neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um die langjährigen Angestellten zu entlasten. «Die Pandemie war eine nicht planbare und strenge Zeit. Unsere Verkaufsstellen liefen sehr gut.»

An anderen Arbeitszeitmodellen herumdenken

Zentrale Aufgabe sei es, Nachwuchs für den Beruf Bäcker-Konditor zu begeistern. Lichtensteiger:

Urs Lichtensteiger, Bäckereimeister und Inhaber der Lichtensteiger AG. Bild: Maurus Hofer

«Knusprig und gluschtig: Es ist eine wundervolle Aufgabe, Gäste mit dem schönsten Produkt der Welt zu begeistern.»

Ausserdem gebe es immer grössere Bäckereibetriebe. «Da kann man sich tiefer einbringen, da kann man sich besser entwickeln. Da gibt es nicht mehr nur den Chef, der sagt, was getan werden muss, und die wenigen Angestellten setzen um.» Lichtensteiger beschreibt sich als Morgenmensch. Er habe nie Mühe mit den Nachtschichten gehabt. Im Gegenteil, er habe es geschätzt, problemlos fünf Mal pro Woche abends Handball trainieren zu können. Doch die Branche werde wohl neue Arbeitszeitmodelle finden müssen.

«Das bedeutet, den Zielkonflikt zwischen frischem Produkt und Ansprüchen der Mitarbeitenden lösen zu müssen.» Das Bedürfnis nach mehr Flexibilität bezüglich Arbeitsplatz – mal in der Firma, mal daheim, mal unterwegs zu arbeiten – werde eine Bäckerei hingegen nie erfüllen können. «Wir sind nun mal an die Backstube gebunden.»

Zwanzig Lehrlinge statt nur einen Ausbildungsplatz

Bei der St.Galler Bäckerei Gschwend sind momentan alle 45 Stellen in der Backstube besetzt. «Wir bilden aber auch schon seit Jahren möglichst viele Lernende aus», sagt Wisi Signer, Mitglied der Geschäftsleitung. 10 bis 20 junge Berufsleute sind es pro Jahr. Früher hatte er pro Jahr nur eine Lehrlingsstelle zu vergeben. «Man nimmt sich die Zeit für die Ausbildung und erntet die Möglichkeit, dass die jungen Berufsleute bleiben.» Sechs Lernende hätten ihre Ausbildung soeben abgeschlossen, die Hälfte arbeitet weiterhin in der Bäckerei Gschwend. «Man hat so ausserdem einen guten Draht zu weiterem Nachwuchs. Wir begrüssen demnächst den Bruder eines ehemaligen Lehrlings in der Ausbildung», sagt Signer.

Zeitgemäss müsse eine Bäckerei sein, damit sich Junge nicht abwenden würden. «Im Büro verdienen sie schliesslich gleich viel und haben bessere Arbeitszeiten.» Signer verteidigt deshalb stets, dass die Bäckerei am Sonntag geschlossen bleibt.

Wisi Signer von der Bäckerei Gschwend. Urs Bucher / Urs Bucher

«Natürlich könnten wir dann ein gutes Geschäft machen. Aber Sonntag ist Familientag, niemand will dann arbeiten.»

Er versuche ausserdem, sämtlich Ferien- und Freiwünsche der Angestellten zu ermöglichen. «Will jemand ans Open Air, kann er ans Open Air. Will jemand ans Tempelfest, kann er ans Tempelfest.» Der Betrieb ist offen für geeignete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus verschiedensten Kulturen. Auch Menschen aus Eritrea und Afghanistan stehen in der Backstube. «Wir haben ein spannendes Team», sagt Signer.

Man spürt seine Leidenschaft für Menschen, fürs Brotbacken, auch nach über 30 Jahren noch. Die wohl beste Art, Nachwuchs anzulocken. Und auch sonst weiss sich der Betrieb zu helfen. Er stellt sich an der Offa vor. Oder bäckt mit Kindern in der Schule Biber. «Das bleibt hängen», sagt Signer. Im besten Fall bis zur Lehrstellensuche.

