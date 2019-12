Jahresrückblick Gossau: Die zerschlagene Hoffnung und der Plan B In Gossau bleiben von 2019 die Diskussionen um die Sana Fürstenland in Erinnerung. Die Zuversicht weicht hitzigen Wortgefechten. Johannes Wey 30.12.2019, 05.00 Uhr

Visiere zeugen von den Plänen, das Altersheim Schwalbe um ein Provisorium zu ergänzen. Ralph Ribi

Mitte Jahr drängt sich in Gossau ein Thema zurück in den Vordergrund, das sich zum Dauerbrenner entwickelt hat: Das kantonale Amt für Raumentwicklung genehmigt die Sondernutzungspläne für den Pflegeheim-Neubau der Sana Fürstenland AG. «Ich habe grosse Hoffnung, dass es nicht zum Rekurs kommt», sagt Kathrin Hilber, die Verwaltungspräsidentin der Sana Fürstenland, im Juni.

Zwei Wochen später zerschlagen sich diese Hoffnungen: Alex K. Fürer und die KFK Immobilien AG legen erneut Rekurs ein. Sie haben bauliche, aber auch grundsätzliche Einwände gegen das Projekt und pochen darauf, dass das Baudepartement die Pläne prüft – aus ihrer Sicht wäre das die erste unabhängige Beurteilung des Projekts. Das Rekursverfahren dauert weiter an.

Im Altersheim Espel geht es nicht mehr weiter

Der erneute Rekurs setzt Sana und Stadtrat unter Zugzwang. Am 3. September informieren sie Medien und Stadtparlament darüber, dass es im Altersheim Espel nicht weiter geht. Das Haus ist seit Jahren ein Sanierungsfall, wobei der Investitionsbedarf in Erwartung des Neubaus je länger je grösser geworden ist. Nun enthüllen die Verantwortlichen ihren Plan B: Um die Zeit bis zum Bezug des Neubaus zu überbrücken, soll das Altersheim Schwalbe um ein Provisorium mit 37 Zimmern ergänzt werden.

4./5. Januar Zum 50. veranstaltet der Schwimmclub Flipper ein 24-Stunden-Schwimmen. 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer spulen 1295 Kilometer für einen guten Zweck ab.

15. Januar Gallus Hälg (SVP) wird Präsident des Stadtparlaments. 14. Februar Lidio De Martin ist mit 103 Jahren ältester Gossauer.

27. Februar Alt Stadtparlamentarier Alfred Zahner gewinnt den Drachenpreis der Gossauer Fasnachtszeitung «Drachentöter».

3. März Mit einem Knall nach 3 Minuten und 45 Sekunden verspricht der Böögg einen guten Sommer. Und behält Recht.

28. März Nach einer hitzigen Diskussion stimmen die Waldkircher an der Bürgerversammlung der Pensen-Aufstockung ihres Gemeindepräsidenten Aurelio Zaccari zu. 1. April Neubau in Arnegg oder Erweiterung beim Ebnet: Die Schulgemeinde Andwil-Arnegg entscheidet sich gegen die Sanierung des Otmarschulhauses.

20. April Als erste Bernhardzellerin überhaupt wird Berty Hengartner († 23. August) 100 Jahre alt. 3.-25. Mai Der Theaterverein Fürstenland zeigt «Hairspray». Mit 5000 Zuschauerinnen und Zuschauer verzeichnet der Verein einen Rekord. 4. Mai In den Playouts scheitern die Handballer von Fortitudo Gossau an GC Amicitia. Nach elf Jahren lässt sich der Abstieg in die Nationalliga B nicht mehr verhindern. Doch die Chancen zum erreichen des Saisonziels - der direkte Wiederaufstieg - stehen gut 31. Mai An der Gossauer Sportlerwahl wird Maria Huber zur Sportförderin des Jahres gekürt. 30. Juni Nach 30 Jahren geht Rudy Van Kerckhove als Pfarrer der Evangelischen Kirchgemeinde Gossau-Andwil in Pension. 21. August Drogistin Madlen Knöpfel wird mit der Note 5,7 beste Lehrabgängerin. 7. September Giulia Steingruber holt nach langer Verletzung den Schweizer Meistertitel im Mehrkampf. 8. September Die Kolping-Familie feiert ihr 150-Jahr-Jubiläum. Im Bild das 100-Jahr-Jubiläum. 20. Oktober Bei der Wahl in den Andwiler Gemeinderat trennt Seline Heim-Keller (CVP) und Irene Räss (SVP) nur eine Stimme. 2020 kommt es zum zweiten Wahlgang. Gleichzeitig sagen die Waldkircher Ja zu einem neuen Sportplatz. 24. November Der Gossau Gospel Choir feiert sein 30-jähriges Bestehen – und gibt zugleich sein Abschiedskonzert. 30. November Die Waldkircherinnen und Waldkircher weihen ihr neues Schulhaus Breite ein. Gelernt wird hier aber schon seit den Herbstferien. 7. Dezember Am Weihnachtslauf unterbieten gleich drei Läufer den bisherigen Streckenrekord.

Der «Espel» wird geschlossen, zwölf Stellen gestrichen. Die Sana erwartet damit Einsparungen von einer Million Franken im Jahr. Im Rekordtempo gleist eine vorberatende Kommission das Geschäft auf, im November genehmigt das Stadtparlament mit nur einer Gegenstimme drei Millionen Franken, die drei Viertel der Kosten für das Provisorium decken sollen. Angesichts der Summe ist das Zähneknirschen in den Voten der Parlamentarier fast hörbar.

Doch der Widerstand hat sich bereits formiert: Sandro Contratto, die einzige Gegenstimme im Parlament, kündigt noch während der Sitzung das Referendum an. Schon zuvor hat die IG für ein optimiertes Pflegeheim (Igop), der Contratto angehört, Kritik an den Plänen für das Provisorium geäussert: Die Möglichkeit, die Bewohnerinnen und Bewohner des «Espels» bis zum Bezug des Neubaus in privaten Heimen unterzubringen, sei nicht geprüft worden.

Giftige Debatte lässt harten Abstimmungskampf erwarten

Auch die Befürworter haben sich schon vor der Parlamentssitzung organisiert, wie sich in den Leserbriefspalten zeigt. Mit Beginn der Unterschriftensammlung der Igop nimmt die Intensität der Diskussion zu. Das Befürworterkomitee «Pro-Visorium» tritt auf, der Ton der Leserbriefe wird giftiger: Provisoriumsbefürworter unterstellen den Gegnern finanzielle Eigeninteressen und Kungeleien mit privaten Heimbetreibern, die Gegner kontern mit dem Vorwurf der Demokratiefeindlichkeit.

Dessen ungeachtet hat die Igop scheinbar mühelos die nötigen 600 Unterschriften für das Referendum zusammengebracht und am 23. Dezember der Stadtverwaltung übergeben. Damit steht Gossau im neuen Jahr ein hitziger Abstimmungskampf bevor. Die bisherigen Wortgefechte waren nur ein Vorgeschmack.