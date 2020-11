Porträt «Die Zeichen stehen auf Neuanfang»: Der neue St.Galler Schulamtschef Martin Annen will nach vorne blicken Seit 100 Tagen leitet Martin Annen die städtische Dienststelle Schule und Musik, die unter seiner Vorgängerin wiederholt in die Schlagzeilen geraten war. Nun soll Annen das Schulamt in ruhigere Bahnen lenken. Doch es warten noch andere Herausforderungen auf den 50-Jährigen. Christina Weder 10.11.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Martin Annen, der neue Leiter der städtischen Dienststelle Schule und Musik im Amtshaus an der Neugasse.

Benjamin Manser

Der neue Leiter der Dienststelle Schule und Musik hat kein einfaches Erbe angetreten. Und dennoch macht Martin Annen in seinem Büro im Amtshaus an der Neugasse einen gelassenen Eindruck. «Ich bin mit sehr positiven Gefühlen gestartet und in der Dienststelle gut aufgenommen worden», sagt der gross gewachsene 50-Jährige mit Hornbrille, Dreitagebart und weissem Hemd. Er sei überzeugt, dass er einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Schule, der Tagesbetreuung und der Musikschule der Stadt leisten könne. Dafür bringe er das nötige Rüstzeug mit. Schnell wird klar: Annen will sich unbefangen an die Arbeit machen und nach vorne schauen. Er sagt:

«Mit der Vorgeschichte habe ich mich nicht gross befasst.»

Doch diese hat es in sich. Die städtische Dienststelle Schule und Musik ist in der Vergangenheit wiederholt in die Schlagzeilen geraten – etwa mit der formal ungenügenden Entlassung zweier Lehrer. In der Folge loderte der Streit zwischen Lehrervertretung und der Spitze der Schuldirektion immer wieder auf. Marlis Angehrn, die frühere Dienststellenleiterin, sah sich heftiger Kritik seitens der Lehrergewerkschaft ausgesetzt. Sie reichte schliesslich die Kündigung ein und machte damit den Weg frei für eine neue personelle Lösung.

Erste Anzeichen, dass sich der Schulstreit beruhigen könnte

Nun ist ihr Nachfolger Martin Annen seit genau 100 Tagen im Amt. Und es gibt erste leise Signale, dass sich das Verhältnis zwischen Lehrergewerkschaft und Schuldirektion mit dem neuen Kopf an der Spitze entspannen könnte. «Die Zeichen stehen auf Neubeginn», sagt Annen. Erste Gespräche mit der Gewerkschaft der Lehrpersonen hätten stattgefunden. Weitere sollen folgen. Man sei einen Schritt aufeinander zugegangen.

Der neue Dienststellenleiter beschreibt sich als offen, klar und konsequent. Er habe grundsätzlich Vertrauen in sein Gegenüber, könne gut zuhören und arbeite gerne mit anderen Leuten zusammen. Was ihn antreibt, sei die Leidenschaft für die Pädagogik – «ein spannendes und sehr schönes Fachgebiet». Schliesslich gehe es darum, Kindern und Jugendlichen Lebensperspektiven zu eröffnen. «Es ist unsere Aufgabe, dass der Einstieg in die berufliche Grundausbildung oder eine weiterführende Schule gut gelingt.» Doch dafür müsse sich jede Schule stetig weiterentwickeln.

Auf die Frage, welche drei wichtigsten Eigenschaften eine Lehrperson mitbringen muss, antwortet der Bildungsexperte: «Neugier, Reflexions- und Beziehungsfähigkeit.» Martin Annen, der in der Innerschweiz aufgewachsen ist, hat seine berufliche Laufbahn selbst als Lehrer begonnen. Er unterrichtete auf der Primar- und Sekundarstufe und studierte parallel dazu Erziehungswissenschaften an der Universität Zürich. 2005 zog er in die Ostschweiz, um im Kanton Appenzell Ausserrhoden das Amt für Mittel-, Hochschulen und Berufsbildung aufzubauen. Zuletzt war er Prorektor an der Pädagogischen Hochschule St.Gallen.

Kurz nach Stellenantritt musste er das Krisenmanagement in Gang setzen

In seiner neuen Funktion steht Annen einem Stab, 17 Schulleitungen, rund 850 Lehrpersonen, 220 Mitarbeitenden der Tagesbetreuung sowie 80 Musiklehrerinnen und -lehrern vor, welche rund 6500 Kinder und Jugendliche unterrichten. In den vergangenen drei Monaten war er schon mehrfach gefordert. Nur wenige Tage nach Stellenantritt musste er ein erstes Mal das Krisenmanagement in Gang bringen. Das war, als ein neunjähriger Bub während des Schulunterrichts in der Badi Lerchenfeld vom Fünf-Meter-Sprungturm stürzte, auf dem Beckenrand aufschlug und sich schwer verletzte. Das sei ihm nahegegangen, sagt Annen. «Es war ein prägendes Ereignis in der Startphase.» Zum Glück habe sich der Bub gut erholt.

In Beschlag genommen hat ihn auch die Coronapandemie. Nach den Schulschliessungen vom vergangenen Frühling war der Wunsch nach einer Rückkehr zur Normalität gross. «Nun haben wir diese Normalität in den Schulen und in der Tagesbetreuung zwar wieder. Aber sie steht auf der Kippe», sagt Annen. Lehrpersonen, Mitarbeitende und Eltern seien stark gefordert. Immer wieder müssen die Schutzkonzepte angepasst und neue, nie dagewesene Situationen gemeistert werden – wenn etwa ganze Klassen in Quarantäne geschickt werden oder eine Tagesbetreuung wegen Personalausfälle kurzfristig schliessen muss. Derzeit befinden sich 150 Kinder und zwölf Lehrpersonen in Quarantäne. 15 weitere Lehrpersonen sind positiv getestet.

Ein Abenteurer, der es nun ruhig angeht

Neben Corona warten weitere Herausforderungen auf den neuen Dienststellenleiter. Dazu zählt er die Sparbemühungen der Stadt, zu denen auch die Dienststelle Schule und Musik einen Beitrag leisten muss. Auf die Agenda gesetzt hat er sich zudem die digitale Transformation an den Schulen, die Teil des Lehrplans Volksschule ist.

«Wir müssen die Kinder auf die Welt von morgen vorbereiten.»

Annen hat selbst einen Sohn und eine Tochter im Schulalter. Seine Frau ist ebenfalls Erziehungswissenschafterin. Mit seiner Familie wohnt er in der Region Wil. In seiner Freizeit zieht es ihn in die Natur. Früher liebte er Abenteuer, machte Hochtouren, kletterte oder forschte in Höhlen. Seit er eine Familie hat, gehe er es ruhiger an und gebe sich mit Hundespaziergängen, Jogging, Wandern und Skitouren zufrieden. Wenn er nicht gerade draussen unterwegs ist, liest Martin Annen gerne – am liebsten zwei Bücher parallel: ein Fachbuch und dazu einen Krimi.