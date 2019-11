Die Wunderbar ist neu sportlich unterwegs, während in der Münzhofbar die Karaokeabende weitergehen

Vor zwölf Jahren eröffnete Reto Labhart die Münzhofbar: Am Freitag wirtet er erstmals im «Mariaberg». (Bild: Jolanda Riedener)

Rorschacher Wirt liess seine Gäste trotz Rauchverbot paffen: Nun wagt er mit Fumoir einen Neuanfang im «Mariaberg»

«Münzhof»-Wirt Reto Labhart wirtet an der Jazz Night am Freitag erstmals in der Musig Bar Mariaberg. Grund für den Umzug in Rorschach ist ein Fumoir.