Die Wittenbacher Grüntalstrasse soll für Autos unattraktiv werden, damit Kinder sicherer zur Schule kommen Diese Woche hat die Sanierung der Grüntalstrasse in Wittenbach begonnen. Der Schulweg soll sicherer werden. Elisabeth Fitze 11.03.2020, 05.00 Uhr

Für 5,5 Millionen Franken wird die Strasse saniert. Bild: Elisabeth Fitze

Die ersten Bagger sind gestern im strömenden Regen in der Grüntalstrasse aufgefahren. Eine Sanierung sei dringend nötig, sagt Daniel Worni, Leiter der Bauverwaltung Tiefbau Wittenbach. Bis zur Eröffnung des neuen Schulhauses Sonnenrain nach den diesjährigen Herbstferien will man den Schulweg sicherer gestalten. Die Gesamtsanierung erfolgt in 14 Etappen und soll bis im April 2021 fertiggestellt sein.