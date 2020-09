Die vier Bisherigen werden wiedergewählt, Gabathuler verpasst das absolute Mehr relativ knapp – unsere Einschätzung zu den St.Galler Stadtratswahlen

Live

Im Ticker – Gemeindewahlen und Abstimmungen in der Ostschweiz: Roger Hochreutener in Eggersriet bestätigt +++ Keiner schafft's in Wil +++ Zweiter Wahlgang fürs St.Galler Stadtpräsidium – Pappa vorne +++ Skispringer Ammann stürzt in Wildhaus im ersten Wahlgang ab